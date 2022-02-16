80-летний академик стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении научного руководителя Института лазерной физики СО РАН Сергея Багаева. Об этом НГС сообщил источник в силовых структурах.
80-летний Сергей Багаев подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
Дело возбудили из-за контракта стоимостью 2 миллиона, который был заключен в 2017 году между институтом и его коммерческой «дочкой» — «Сибирским лазерным центром». Этот центр возглавляет академик Багаев. Речь в соглашении шла о разработке, сборке и наладке оптической системы лазера.
По версии следствия, контракт был фиктивным, потому что выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН. Этот же эпизод фигурирует в уголовном деле директора института Алексея Тайченачева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). На Тайченачева завели уже два уголовных дела, первое — еще в октябре. Тогда же в институт пришли с обысками.
Сергей Багаев и Алексей Тайченачев не стали давать комментариев по уголовным делам. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что уточняют информацию.
Сергей Багаев родился в 1941 году в Новосибирске. С 1994 года — академик РАН. В период с 1992 по 2016 год был директором ИЛФ, член Президиума РАН и СО РАН. Главными направлениями научной деятельности являются квантовая электроника и лазерная спектроскопия. Имеет около 1000 цитирований своих работ, опубликованных с 1986 года.
В ноябре 2019 года обыски проходили в другом подразделении СО РАН — в здании управления делами отделения в новосибирском Академгородке. Тогда под уголовное дело попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревали в превышении должностных полномочий.