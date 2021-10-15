Силовики пришли с обысками в Институт лазерной физики в Академгородке

Правоохранительные органы проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Информацию об этом подтвердил НГС директор института, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев.

— Судя по представленному мне документу, это так. Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия. Я сейчас в институте, жду окончания обыска, — сообщил Алексей Тайченачев.

Он уточнил, что обыски прошли не во всем институте.