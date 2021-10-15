Силовики пришли с обысками в Институт лазерной физики в Академгородке

Правоохранительные органы проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Информацию об этом подтвердил НГС директор института, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев.
— Судя по представленному мне документу, это так. Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия. Я сейчас в институте, жду окончания обыска, — сообщил Алексей Тайченачев.
Он уточнил, что обыски прошли не во всем институте.
— Бухгалтерия, кабинет заместителя по финансам, до меня еще не добрались. Я думаю, что они не правы, но у них своя точка зрения, — сказал Алексей Тайченачев.
Ученый добавил, что, судя по тому же документу, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного
Как пишет «Континент-Сибирь» со ссылкой на собственные источники, в 2017 году ООО «Оптогард-Нанотех» и институтом был заключен договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила свыше 4,6 миллиона рублей ИЛФ СО РАН.
— По версии следствия, после этого руководитель ИЛФ СО РАН Алексей Тайченачев по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева неправомерно заключил заведомо мнимый договор между институтом и Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»), где Багаев числится гендиректором, на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом за 2 миллиона рублей, зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН, — пишет издание.
Действия руководителя института повлекли убытки в размере 2 миллионов рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
В ноябре 2019 года обыски проходили в другом подразделении СО РАН — в здании управления делами отделения в новосибирском Академгородке. Тогда под уголовное дело попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревали в превышении должностных полномочий.