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Тема дняОбыски в институте Академгородка. Что ищут?
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Силовики пришли с обысками в Институт лазерной физики в Академгородке

Они уже проверили бухгалтерию и кабинет заместителя директора по финансам

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Договор, который предположительно стал причиной уголовного дела, был заключен в 2017 году

Договор, который предположительно стал причиной уголовного дела, был заключен в 2017 году

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Правоохранительные органы проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН. Информацию об этом подтвердил НГС директор института, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев.

— Судя по представленному мне документу, это так. Они считают, что институт в 2017 году заключил неправомерный договор. В связи с этим проводятся действия. Я сейчас в институте, жду окончания обыска, — сообщил Алексей Тайченачев.

Он уточнил, что обыски прошли не во всем институте.

— Бухгалтерия, кабинет заместителя по финансам, до меня еще не добрались. Я думаю, что они не правы, но у них своя точка зрения, — сказал Алексей Тайченачев.

Ученый добавил, что, судя по тому же документу, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как пишет «Континент-Сибирь» со ссылкой на собственные источники, в 2017 году ООО «Оптогард-Нанотех» и институтом был заключен договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила свыше 4,6 миллиона рублей ИЛФ СО РАН.

— По версии следствия, после этого руководитель ИЛФ СО РАН Алексей Тайченачев по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева неправомерно заключил заведомо мнимый договор между институтом и Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»), где Багаев числится гендиректором, на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом за 2 миллиона рублей, зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН, — пишет издание.

Действия руководителя института повлекли убытки в размере 2 миллионов рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В ноябре 2019 года обыски проходили в другом подразделении СО РАН — в здании управления делами отделения в новосибирском Академгородке. Тогда под уголовное дело попал 77-летний сотрудник СО РАН — его подозревали в превышении должностных полномочий.

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обыскиполиция
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