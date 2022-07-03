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Задержали ученого

Ученый Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер

В СИЗО его доставили из больницы, где он получал паллиативную помощь

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До болезни Дмитрий Колкер преподавал в новосибирских вузах, работал в Институте лазерной физики СО РАН

До болезни Дмитрий Колкер преподавал в новосибирских вузах, работал в Институте лазерной физики СО РАН

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Новосибирский физик Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, скончался. Об этом написали несколько СМИ, в том числе ТАСС со ссылкой на собственный источник.

— Он скончался, — приводит цитату собеседника агентство.

Первым о смерти ученого сообщил «КП-Новосибирск» со ссылкой на соцсети близких Колкера. Издание пишет, что родным физика пришла телеграмма из московской ГКБ № 29, в которой говорилось о смерти ученого.

— 2.07.2022 доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался, — цитирует документ издание.

Сейчас в соцсетях родственников ученого нет информации об этом. Сын Дмитрия Колкера Максим сообщил НГС, что пока не может комментировать ситуацию.

По словам адвоката Дмитрия Колкера Александра Федулова, информация из телеграммы еще не проверена:

— Официальная информация не проверена, комментировать пока сложно, — сказал Александр.

1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До 29 августа его отправили в СИЗО. Ученого подозревали по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет. Предположительно, речь шла о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как писал сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. Ученого перевезли в Москву, связи с ним не было.

По словам родственников ученого, 30 июня сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, куда физика госпитализировали накануне. У Дмитрия Колкера была 4-я стадия рака поджелудочной железы, в больнице он получал поддерживающее лечение после курса химиотерапии. Близкие арестованного ученого рассказали, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

Обновлено: дочь Дмитрия Колкера Алина Миронова сообщила о смерти отца на своей странице «ВКонтакте».

— Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 2.07.22, где в 2:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьёй, — написала девушка.

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