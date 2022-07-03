Ученый Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, умер
В СИЗО его доставили из больницы, где он получал паллиативную помощь
Новосибирский физик Дмитрий Колкер, арестованный по подозрению в госизмене, скончался. Об этом написали несколько СМИ, в том числе ТАСС со ссылкой на собственный источник.
— Он скончался, — приводит цитату собеседника агентство.
Первым о смерти ученого сообщил «КП-Новосибирск» со ссылкой на соцсети близких Колкера. Издание пишет, что родным физика пришла телеграмма из московской ГКБ
— 2.07.2022 доставлен в ГКБ
Сейчас в соцсетях родственников ученого нет информации об этом. Сын Дмитрия Колкера Максим сообщил НГС, что пока не может комментировать ситуацию.
По словам адвоката Дмитрия Колкера Александра Федулова, информация из телеграммы еще не проверена:
— Официальная информация не проверена, комментировать пока сложно, — сказал Александр.
1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До
По словам родственников ученого,