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Задержали ученогоПодробности

«Пока мне в дело вступить не дают»: адвокат Дмитрия Колкера не нашел его в Москве

По информации сына, ученый находится в СИЗО

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Сын ученого говорит, что, по его информации, отец уже в СИЗО

Сын ученого говорит, что, по его информации, отец уже в СИЗО

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Представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов не нашел его в Москве, поэтому пока ученый находится без адвокатской защиты.

1 июля 2022 года Александр Федулов прилетел в Москву.

— В следственном управлении мне сказали, что дела у них нет такого. Скорее всего, целенаправленно. В «Лефортово» мне также сказали, что у них такого человека пока нет. Человек, скорее всего, на 99 процентов, находится в «Лефортово», но пока мне в дело вступить не дают. То есть пока без адвокатской защиты, — рассказал журналисту НГС представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов.

Сын ученого Максим Колкер позже рассказал журналисту НГС, что появилась информация о том, что его отца в Москве доставили в СИЗО, суд выбрал не домашний арест, а именно СИЗО.

Напомним, что Дмитрия Колкера, по информации его сына, увезли из Новосибирска в Москву в СИЗО, забрав его из частной клиники, где он был на поддерживающей терапии. Его обвиняют в госизмене.

Ранее новосибирский адвокат рассказывал, насколько законно помещать под стражу человека с 4-й стадией рака.

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