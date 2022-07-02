«Пока мне в дело вступить не дают»: адвокат Дмитрия Колкера не нашел его в Москве

Представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов не нашел его в Москве, поэтому пока ученый находится без адвокатской защиты.



1 июля 2022 года Александр Федулов прилетел в Москву.

— В следственном управлении мне сказали, что дела у них нет такого. Скорее всего, целенаправленно. В «Лефортово» мне также сказали, что у них такого человека пока нет. Человек, скорее всего, на 99 процентов, находится в «Лефортово», но пока мне в дело вступить не дают. То есть пока без адвокатской защиты, — рассказал журналисту НГС представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов.