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Дмитрия Колкера с 4-й стадией рака поместили в СИЗО — насколько это законно? Отвечает адвокат

Онкология в тяжелой стадии входит в список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

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По решению суда Дмитрий Колкер должен находиться под стражей до <nobr class="_">29 августа</nobr>

По решению суда Дмитрий Колкер должен находиться под стражей до 29 августа

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30 июня Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера в СИЗО. Его подозревают в госизмене. По словам близких, у ученого четвертая стадия рака поджелудочной железы, он не может самостоятельно есть.

НГС спросил у адвоката, насколько законно помещать под стражу человека в таком состоянии.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, перечень тяжелых заболеваний, при которых человека нельзя заключать под стражу, установлен правительством России. При этом на практике суды часто руководствуются тяжестью обвинения.

— Обвинение в шпионаже — это очень тяжелая статья, закрытое следствие и всегда жесткая мера пресечения. Если соответствуют действительности те факты, что у человека 4-я стадия онкологического заболевания, то его нельзя содержать в СИЗО. Есть перечень заболеваний, который исключает содержание под стражей. Это заболевания, когда человек уже в тяжелейшем состоянии, 4-я стадия онкологии к таким и относится, она в этом списке есть. Но, к сожалению, наши суды часто применяют формальный подход, руководствуются тяжестью предъявленного обвинения и принимают такие негуманные решения. Тяжелая история, тяжело будет и родным, и адвокатам, потому что эти дела очень закрытые. Просто очень жаль, что так получилось, — рассказала Ирина Гребнева.

При этом адвокат подчеркнула, что меру пресечения стоит обжаловать.

— Может, суд в апелляционной инстанции сочтет по-другому. Шансы маленькие, но они есть, — пояснила адвокат.

По словам сына Дмитрия Колкера Максима, 30 июня сотрудники ФСБ забрали ученого из клиники, где он находился из-за ухудшения состояния. Близкие арестованного ученого рассказали, что он не может самостоятельно есть, «испытывает острые боли», «не всегда адекватно воспринимает окружающее» и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса». Сейчас с Дмитрием Колкером нет связи.

Колкеру предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет. Предположительно, речь идет о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как пишет сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. В ФСБ по региону не стали комментировать ситуацию.

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