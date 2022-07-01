Дмитрия Колкера с
4-й стадией рака поместили в СИЗО — насколько это законно? Отвечает адвокат
Онкология в тяжелой стадии входит в список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей
30 июня Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера в СИЗО. Его подозревают в госизмене. По словам близких, у ученого четвертая стадия рака поджелудочной железы, он не может самостоятельно есть.
НГС спросил у адвоката, насколько законно помещать под стражу человека в таком состоянии.
По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, перечень тяжелых заболеваний, при которых человека нельзя заключать под стражу, установлен правительством России. При этом на практике суды часто руководствуются тяжестью обвинения.
— Обвинение в шпионаже — это очень тяжелая статья, закрытое следствие и всегда жесткая мера пресечения. Если соответствуют действительности те факты, что у человека
При этом адвокат подчеркнула, что меру пресечения стоит обжаловать.
— Может, суд в апелляционной инстанции сочтет по-другому. Шансы маленькие, но они есть, — пояснила адвокат.
По словам сына Дмитрия Колкера Максима,
Колкеру предъявили обвинение по