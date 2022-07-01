Дмитрия Колкера с 4-й стадией рака поместили в СИЗО — насколько это законно? Отвечает адвокат

— Обвинение в шпионаже — это очень тяжелая статья, закрытое следствие и всегда жесткая мера пресечения. Если соответствуют действительности те факты, что у человека 4-я стадия онкологического заболевания, то его нельзя содержать в СИЗО. Есть перечень заболеваний, который исключает содержание под стражей. Это заболевания, когда человек уже в тяжелейшем состоянии, 4-я стадия онкологии к таким и относится, она в этом списке есть. Но, к сожалению, наши суды часто применяют формальный подход, руководствуются тяжестью предъявленного обвинения и принимают такие негуманные решения. Тяжелая история, тяжело будет и родным, и адвокатам, потому что эти дела очень закрытые. Просто очень жаль, что так получилось, — рассказала Ирина Гребнева.