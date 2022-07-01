«Его через трубочку кормили». ФСБ забрала ученого на 4 стадии рака из больницы: родные и коллеги — о внезапном аресте

— Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — пишет Максим Колкер.



По его информации, отца перевезли на самолете в Москву, чтобы потом отправить в СИЗО.