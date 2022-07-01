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Задержали ученогоПодробности

«Его через трубочку кормили». ФСБ забрала ученого на 4 стадии рака из больницы: родные и коллеги — о внезапном аресте

Адвокат вылетел из Новосибирска в Москву для уточнения подробностей

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Сын ученого говорит, что за время болезни его отец сильно похудел

Сын ученого говорит, что за время болезни его отец сильно похудел

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Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене. По словам его родных, сотрудники ФСБ забрали ученого прямо из частной клиники, в которой он был на поддерживающей терапии. У Дмитрия Колкера четвертая стадия рака. Журналист НГС Мария Тищенко узнала подробности произошедшего.

Что произошло

Как сообщили НГС в управлении судебного департамента региона, постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена») до 29 августа 2022. В управлении добавили, что постановление не вступило в силу.

Сын ученого Максим Колкер написал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что 29 июня отвез отца на каталке в стационар частной клиники «Авиценна», потому что у него четвертая стадия рака. А потом, 30 июня, как утверждает Максим, его отца из больницы забрали сотрудники ФСБ.

— Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — пишет Максим Колкер.

По его информации, отца перевезли на самолете в Москву, чтобы потом отправить в СИЗО.

Максим говорит, что презентации Дмитрия Колкера содержали то, что было описано еще в <nobr class="_">60-х</nobr> годах. По его мнению, они не содержали гостайны

Максим говорит, что презентации Дмитрия Колкера содержали то, что было описано еще в 60-х годах. По его мнению, они не содержали гостайны

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Что рассказывают родные ученого


Максим Колкер рассказал журналисту НГС, что первый звонок ему поступил в 7 утра 30 июня от следователя: ему сообщили, что отца задержали. Он вспоминает, что сразу подумал, что это какой-то развод:

— Его только экстренно госпитализировали в частную клинику для проведения поддерживающей терапии после курса химиотерапии. У отца пошли метастазы. Последнюю неделю его организм пищу не принимал: через трубочку кормили.

По словам Максима Колкера, его отец смог позвонить ненадолго всего два раза. В первом разговоре он сообщил, что, похоже, улетает в Москву, в «Лефортово». Во втором — предупредил, что дома будет обыск.

— В лаборатории на его работе изъяли жесткий диск с компьютера. Непонятно кто.

Основным местом работы Дмитрия Колкера был НГУ, кроме того, он еще работал в НГТУ и по совместительству в Институте лазерной физики СО РАН. От какого именно вуза были лекции китайским студентам, Максим изначально не понял, но считает, что разницы нет и что специальные комиссии отслеживают отсутствие гостайны в выступлениях.

Сам Максим сегодня должен получить красный диплом бакалавра НГТУ. Кроме того, он также работает в НГУ

Сам Максим сегодня должен получить красный диплом бакалавра НГТУ. Кроме того, он также работает в НГУ

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Дочь Дмитрия Колкера Алина Миронова считает, что дело именно в лекциях — так, по ее словам, сказал следователь:

— Приглашение было через международный центр НГТУ. Папа работал и читал лекции в том числе и там. Экспертное заключение оформлено в ИЛФ СО РАН, потому как кафедра лазерных систем базируется там, — смогла уточнить дочь ученого.

Алина Миронова переживает за здоровье папы:

— Его состояние здоровья не позволяет ему самостоятельно себя обслуживать, ему требуются специальное питание и уход. Кроме того, ему были назначены сильнодействующие психотропные препараты для уменьшения боли.

Брат Дмитрия Колкера направил жалобу в прокуратуру Новосибирской области.

В пресс-службе ФСБ и пресс-службе «Авиценны» журналисту НГС в комментариях отказали.

Сейчас, добавляет Максим Колкер, отложенные деньги на лечение отца уйдут на адвоката.

Адвокат Дмитрия Колкера сказал журналисту НГС, что сегодня улетает в Москву, чтобы приступить к этому делу.

Родные Дмитрия Колкера переживают, что ему нужна специализированная медицинская помощь

Родные Дмитрия Колкера переживают, что ему нужна специализированная медицинская помощь

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Что говорят в вузах


В пресс-службе НГУ журналисту НГС ответили, что о причинах и обстоятельствах задержания преподавателя НГУ Дмитрия Колкера университету на данный момент ничего неизвестно, сведения уточняются.

— По данным управления кадров, Дмитрий Колкер находится на длительном больничном. Университет будет разбираться в сложившейся ситуации и действовать в соответствии с теми возможностями, которые предусмотрены законодательством, — добавили в вузе.

В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сказали, что вуз не дает оценку и не комментирует задержание сотрудниками ФСБ Дмитрия Колкера:

— Все вопросы следует адресовать в силовые структуры, занимающиеся расследованием.

Вузам, в которых работает Дмитрий Колкер, о задержании ничего неизвестно

Вузам, в которых работает Дмитрий Колкер, о задержании ничего неизвестно

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Что думают другие ученые, против которых возбуждали дела


В 2021 и 2022 годах в отношении директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Алексея Тайченачева в Новосибирске, в котором также работает Дмитрий Колкер, возбуждали два уголовных дела. Одно из них закрыли, а второе пока нет. Оно связано с надбавкой за секретность, которая якобы незаконно выплачивалась научному руководителю института Сергею Багаеву. На него тоже завели дело.

Алексей Тайченачев сказал журналисту НГС, что знает только то, о чём написали в СМИ сегодня про Дмитрия Колкера:

— Там пытаются связать его дело с Багаевым, с моим делом. Тут никакой связи нет. Никакого отношения к тем эпизодом, по которым нас подозревают. А по поводу его дела ничего не могу сказать. Да, действительно, какие-то лекции читал китайским студентам. Но чтобы во время лекции можно было что-то такое сказать, что составляет гостайну, мне кажется, это маловероятно.

По второму делу самого Алексея Тайченачева пока никаких следственных действий не проводится, добавляет он, потому что меняется следователь.

В 2001 году Управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») в отношении физика Валентина Данилова. Его обвинили в том, что он выдал секретные сведения Китаю, позволяющие существенно сократить временные и финансовые затраты, которые нужны для разработки и создания космических летательных аппаратов. Сам ученый и его коллеги утверждали, что эти исследования рассекретили еще в 1992 году.

Валентин Данилов — российский ученый-физик, кандидат физико-математических наук, известный специалист в области физики космической плазмы. Родился в Красноярске, окончил физический факультет НГУ.

В 2004 году суд приговорил Валентина Данилова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Этот процесс называли одним из самых громких над учеными. В 2012 году физика условно-досрочно освободили. Он переехал в Новосибирск и рассказал о своей жизни за решеткой.

— Есть твердое мнение, что ученым нельзя предъявлять обвинение в государственной измене — статья 275 УК РФ. Максимум, что можно им предъявить, так это обвинение по статье 283 («Разглашение государственной тайны»). Разница в тяжести обвинения огромная. Чувствуете: выдача тайны и разглашение. Разглашение — например, ученый случайно проговорился и сказал какие-то цифры. Статья 275 — особо тяжкая, наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, — рассказал журналисту НГС Валентин Данилов.

Главный признак статьи 275, считает ученый, — прямой умысел в нанесении вреда, ущерба стране:

— Есть неустранимые сомнения, что у этого профессора был прямой умысел на нанесение вреда РФ. Если бы он действительно этого хотел, то мог свободно эмигрировать и уже оттуда наносить этот вред. Максимальная мера пресечения во время следствия для ученых, — это домашний арест.

На международных конференциях ученые обмениваются идеями и опытом, и это полезно для страны, считает Валентин Данилов.

— Наверное, сейчас ученым не нужно никуда ездить читать лекции, — смеется ученый и сравнивает такие поездки с русской рулеткой.

Ранее мы подробно рассказывали историю осужденного за шпионаж физика Валентина Данилова: как он в течение 10 лет сохранял человеческое лицо и просвещал зэков.

Если вам что-то известно об этом деле, расскажите журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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