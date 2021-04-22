ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 тысячу евро новосибирскому физику. Он 10 лет провел в тюрьме просто так

РФ выплатит
Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда по делу сибирского физика Валентина Данилова. Дело рассматривали
— Да, действительно решение вступило в силу
По решению суда, власти России должны выплатить ученому
— В физике все величины имеют размерности: есть скорость, расстояние, вес. Поэтому сравнивать
Валентин Данилов — российский ученый-физик, кандидат физико-математических наук, известный специалист в области физики космической плазмы. Родился в Красноярске, окончил физический факультет НГУ.
В 2001 году Управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило в отношении Данилова уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ученого обвинили в том, что он выдал секретные сведения Китаю, позволяющие существенно сократить временные и финансовые затраты, необходимые для разработки и создания космических летательных аппаратов. Сделал он это, по мнению спецслужб, работая над изготовлением стенда в рамках контракта университета с Всекитайской экспортно-импортной компанией, моделирующего воздействие космического пространства на искусственные спутники Земли. Сам ученый, а также его коллеги утверждали, что эти исследования «рассекретили» еще в 1992 году.
В 2004 году суд приговорил Валентина Данилова к