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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 тысячу евро новосибирскому физику. Он 10 лет провел в тюрьме просто так

Валентина Данилова обвиняли в передаче «секретных данных» Китаю. Европейский суд признал его незаконно осужденным

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Валентин Данилов родился и работал в Красноярске, но после освобождения переехал в Новосибирск за женой&nbsp;

Валентин Данилов родился и работал в Красноярске, но после освобождения переехал в Новосибирск за женой 

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РФ выплатит 2 млн рублей отсидевшему за госизмену ученому из Новосибирска

Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда по делу сибирского физика Валентина Данилова. Дело рассматривали 16 лет.

— Да, действительно решение вступило в силу 1 марта, — подтвердил НГС сам Валентин Данилов. — Поэтому всё, судебная эпопея закончилась, всё хорошо, что хорошо кончается. Оно не отменяет приговора, но это решение, которое Россия признает, она его не оспаривала. Теперь поставлена точка, есть решение, что в отношении меня нет приговора, который утверждал бы, что я совершил преступление против государства и страны, где я живу. Это очень важное, значимое событие.

По решению суда, власти России должны выплатить ученому 21,1 тысячи евро или около двух миллионов рублей:

— В физике все величины имеют размерности: есть скорость, расстояние, вес. Поэтому сравнивать 10 лет и рубли, это как-то... Разные размерности. Они не сравниваются. Почему-то народ обращает внимание только на деньги, — сказал ученый о компенсации.

Валентин Данилов — российский ученый-физик, кандидат физико-математических наук, известный специалист в области физики космической плазмы. Родился в Красноярске, окончил физический факультет НГУ.

В 2001 году Управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило в отношении Данилова уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Ученого обвинили в том, что он выдал секретные сведения Китаю, позволяющие существенно сократить временные и финансовые затраты, необходимые для разработки и создания космических летательных аппаратов. Сделал он это, по мнению спецслужб, работая над изготовлением стенда в рамках контракта университета с Всекитайской экспортно-импортной компанией, моделирующего воздействие космического пространства на искусственные спутники Земли. Сам ученый, а также его коллеги утверждали, что эти исследования «рассекретили» еще в 1992 году.

В 2004 году суд приговорил Валентина Данилова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его называли одним из самых громких процессов над учеными. В 2012 году Данилова условно-досрочно освободили, после этого он переехал в Новосибирск — мы поговорили с ученым о жизни за решеткой и после.

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госизменасуд
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