ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 тысячу евро новосибирскому физику. Он 10 лет провел в тюрьме просто так

Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда по делу сибирского физика Валентина Данилова. Дело рассматривали 16 лет .

— Да, действительно решение вступило в силу 1 марта , — подтвердил НГС сам Валентин Данилов. — Поэтому всё, судебная эпопея закончилась, всё хорошо, что хорошо кончается. Оно не отменяет приговора, но это решение, которое Россия признает, она его не оспаривала. Теперь поставлена точка, есть решение, что в отношении меня нет приговора, который утверждал бы, что я совершил преступление против государства и страны, где я живу. Это очень важное, значимое событие.