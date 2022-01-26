Второе уголовное дело завели на директора Института лазерной физики СО РАН

Новое уголовное дело возбуждено в отношении директора Института лазерной физики Сибирского отделения РАН 57-летнего Алексея Тайченачева. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сам Алексей Тайченачев в разговоре с НГС сообщил, что ему не сообщали о возбуждении второго уголовного дела.
Как пишет «Ъ-Сибирь», ученый подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он причинил институту ущерб больше чем на 400 тысяч рублей.
В деле указано, что на основании подписанных им бумаг незаконно выплачивалась надбавка за секретность научному руководителю института Сергею Багаеву.
Документ подписали 14 января 2021 года. Он предусматривал выплату 75-процентной надбавки к окладу за работу с гостайной первой формы допуска (к ней относятся сведения особой важности) академику РАН Сергею Багаеву. До этого Багаев возглавлял Институт лазерной физики, а сейчас является его научным руководителем. Эта должность не предусматривает доступа к гостайне.
В деле указано, что таким образом Тайченачев якобы хотел заручиться поддержкой академика Багаева. В пресс-службе МВД сообщили, что уточняют информацию. Оперативно поговорить с Сергеем Багаевым коррсепонденту НГС также не удалось.
Первое уголовное дело в отношении директора института завели в октябре. Тогда же в институт пришли с обысками.
По данным следствия, в 2017 году ООО «Оптогард-Нанотех» и институт заключили договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила свыше 4,6 миллиона рублей ИЛФ СО РАН.
После этого Алексей Тайченачев якобы заключил заведомо мнимый договор между институтом и «Сибирским лазерным центром», зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН, писал «Континент Сибирь». Действия руководителя института якобы повлекли убытки в размере 2 миллионов рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.