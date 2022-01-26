Второе уголовное дело завели на директора Института лазерной физики СО РАН

После этого Алексей Тайченачев якобы заключил заведомо мнимый договор между институтом и «Сибирским лазерным центром», зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору. Выполнение работ было возложено на сотрудников ИЛФ СО РАН, писал «Континент Сибирь». Действия руководителя института якобы повлекли убытки в размере 2 миллионов рублей, что и стало поводом для возбуждения уголовного дела.