«Он до глупости честный человек»: знакомые Дмитрия Колкера — о его задержании и работе
Из его рабочего компьютера, по словам коллеги, изъяли жесткий диск
Новосибирский суд арестовал известного ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. По словам родственников, его забрали из частной клиники, куда положили для облегчения состояния после химиотерапии, и отправили в Москву — в СИЗО «Лефортово». У Дмитрия четвертая стадия рака поджелудочной железы. Мы узнали, что о задержании ученого думают его родственники, коллеги и знакомые.
«Есть заключение экспертной комиссии нашего института»
Надежда Костюкова, сотрудница лаборатории квантовых оптических технологий НГУ:
— Я работаю в лаборатории, которая относится к НГУ и Институту лазерной физики СО РАН. Ею руководит Дмитрий Борисович, и, собственно, она им и основана в 2015 году. Наша лаборатория занимается разработкой инфракрасных источников изучения, а именно параметрических генераторов света. То есть параметрическое преобразование частоты в нелинейных кристаллах. Соответственно, также мы занимаемся применением этих источников для газоанализа, в основном медицинского, или для экологических каких-то задач. Сейчас у нас идет проект РНФ (Российского научного фонда. — Прим. ред.) по этой теме.
Например, при медицинском газоанализе человек выдыхает воздух куда-то, например в пакет, а мы анализируем, записываем спектр поглощения воздуха. Например, такие-то молекулы поглощаются, а в литературе описано, что они служат биомаркерами определенных заболеваний. То есть это неинвазивный метод диагностики.
О задержании Дмитрий Борисовича я узнала вчера от его сына Максима Колкера. Мы можем только догадки какие-то выдвигать, потому что материалы дела мы не видели. Только со слов Максима знаем, что речь идет о лекциях, которые в 2018 году проходили в Китае. Но есть заключение экспертной комиссии нашего института о том, что в этих материалах не содержатся сведения, которые относятся к гостайне. Поэтому вообще непонятная ситуация. Заключение выдавалось, естественно, до поездки — на этапе согласования.
Не знаю, обыск это или нет, но к нам в лабораторию кто-то приходил 30 июня. К счастью, наверное, нас не было. Мы увидели, что нет жесткого диска от компьютера Дмитрия Борисовича — раскрученные болтики сверху лежат.
«Про Дмитрия Борисовича знаю только хорошее»
Дарья Григораш, однокурсница Максима Колкера:
— Про Дмитрия Борисовича знаю только хорошее: и от студентов, которые у него учились, и от общих друзей. По поводу задержания: считаю, что задержание абсурдно и несправедливо, как и в случае с другими учеными, обвиняемыми по статье о «госизмене». Абсолютная бесчеловечность и подлость — не дать умирающему человеку спокойно уйти в кругу семьи, подвергать стрессу и страданиям человека, который столько сделал для российской науки.
«Сюрреализм происходящего сложно описать»
Павел Лобин, двоюродный брат:
— Это для меня шок, сюрреализм происходящего сложно описать. Человека с четвертой стадией рака, в критическом состоянии из больницы оторвали от капельниц, под конвоем увезли в тюрьму, как преступника. Обвиняют в госизмене из-за лекций, которые он читал китайским студентам. Мой брат — талантливый физик и музыкант, у него было полно возможностей покинуть страну, однако он остался, работая на благо родины. Даже на четвертой стадии заболевания он не бросал работу. Физика для него — жизнь.
Димка не мог совершить это преступление в силу своего характера. Он до глупости честный человек, об алчности не может быть и речи. Это доказывает его финансовое состояние, которое могло быть намного достойнее, если бы он сделал выбор в пользу эмиграции. О версиях случившегося комментарий давать не буду: «Все всё понимают».
Мне так больно, что сейчас страдают такие люди, как он, — честные, умные, истинные патриоты своей страны. О каком будущем можно говорить, разве это стимул для развития науки в России? Современная наука невозможна без международной интеграции.
Ранее мы рассказывали, что о задержании Дмитрия Колкера в Новосибирске думают его дети.