«Он до глупости честный человек»: знакомые Дмитрия Колкера — о его задержании и работе

Например, при медицинском газоанализе человек выдыхает воздух куда-то, например в пакет, а мы анализируем, записываем спектр поглощения воздуха. Например, такие-то молекулы поглощаются, а в литературе описано, что они служат биомаркерами определенных заболеваний. То есть это неинвазивный метод диагностики.

О задержании Дмитрий Борисовича я узнала вчера от его сына Максима Колкера. Мы можем только догадки какие-то выдвигать, потому что материалы дела мы не видели. Только со слов Максима знаем, что речь идет о лекциях, которые в 2018 году проходили в Китае. Но есть заключение экспертной комиссии нашего института о том, что в этих материалах не содержатся сведения, которые относятся к гостайне. Поэтому вообще непонятная ситуация. Заключение выдавалось, естественно, до поездки — на этапе согласования.