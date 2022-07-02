«Для института это большой шок»: еще одного известного новосибирского физика арестовали за госизмену
Это второй арест ученых-физиков за прошедшую неделю
В Новосибирске арестовали физика Анатолия Маслова. Эту информацию подтвердил НГС Евгений Бондарь, заместитель директора по научной работе Института теоретической и прикладной механики
— Анатолий Александрович — это ученый-физик, который несколько десятков лет проработал в нашем институте, посвятил всю жизнь служению российской науке. Он около тридцати лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ. Он был профессором в этих двух вузах. Он широко известен как ученый в России и в мире, — рассказал заместитель директора по научной работе ИТПМ.
Как уточнил Евгений Бондарь, Анатолий Маслов награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
— Он долго работал заместителем директора нашего института. Сейчас он главный научный сотрудник. Для коллектива ИТПМ это огромный шок. Мы его все знаем как порядочного человека и блестящего исследователя. Никто не верит, что он может быть виноват в том, что ему инкриминируют, — подчеркнул Евгений Бондарь.
В пресс-службе ФСБ и в Советском районном суде журналисту НГС не ответили.
Это второй новосибирский ученый, арестованный на этой неделе. Физика Дмитрия Колкера, по информации его сына, увезли из Новосибирска в Москву в СИЗО, забрав его из частной клиники, где он был на поддерживающей терапии. Его обвиняют в госизмене. Ранее новосибирский адвокат рассказывал, насколько законно помещать под стражу человека на 4-й стадии рака. Сегодня адвокат Дмитрия Колкера сообщил, что не нашел ученого в Москве, поэтому пока физик находится без адвокатской защиты.