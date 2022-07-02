«Для института это большой шок»: еще одного известного новосибирского физика арестовали за госизмену

Это второй новосибирский ученый, арестованный на этой неделе. Физика Дмитрия Колкера, по информации его сына, увезли из Новосибирска в Москву в СИЗО, забрав его из частной клиники, где он был на поддерживающей терапии. Его обвиняют в госизмене. Ранее новосибирский адвокат рассказывал, насколько законно помещать под стражу человека на 4-й стадии рака. Сегодня адвокат Дмитрия Колкера сообщил, что не нашел ученого в Москве, поэтому пока физик находится без адвокатской защиты.