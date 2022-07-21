Следственный комитет не усмотрел признаков преступления в смерти Дмитрия Колкера
Заявление адвоката передали в ФСБ
Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления. Заявление адвоката переслали в ФСБ.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков, там же он опубликовал скан документа.
— Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ. Об этом сообщает адвокат Александр Федулов, — написал Павел Чиков.
Эту информацию НГС подтвердил адвокат ученого Александр Федулов.
— Они передали заявление в другое ведомство. Если бы они усмотрели признаки преступления, так как это подведомственно именно им, они должны были возбуждать дело. Но это не процессуальный документ об отказе в возбуждении уголовного дела, — пояснил Александр Федулов.
Ранее Федулов написал заявление о проведении проверки по факту гибели Дмитрия Колкера:
— Потому что нас, в первую очередь, интересует не просто забрать его тело, а чтобы они сначала провели судебно-медицинскую экспертизу. И только после этого отдали тело. Потому что не совсем верится в то, что он умер исключительно от своего заболевания. Хотелось бы узнать подробности всего этого, — рассказывал адвокат.
54-летнего доктора физико-математических наук по подозрению в госизмене забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была