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Задержали ученого

Следственный комитет не усмотрел признаков преступления в смерти Дмитрия Колкера

Заявление адвоката передали в ФСБ

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Дмитрия Колкера поместили в СИЗО несмотря на тяжелую болезнь

Дмитрия Колкера поместили в СИЗО несмотря на тяжелую болезнь

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Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления. Заявление адвоката переслали в ФСБ.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил правозащитник Павел Чиков, там же он опубликовал скан документа.

— Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ. Об этом сообщает адвокат Александр Федулов, — написал Павел Чиков.

Эту информацию НГС подтвердил адвокат ученого Александр Федулов.

— Они передали заявление в другое ведомство. Если бы они усмотрели признаки преступления, так как это подведомственно именно им, они должны были возбуждать дело. Но это не процессуальный документ об отказе в возбуждении уголовного дела, — пояснил Александр Федулов.

Ранее Федулов написал заявление о проведении проверки по факту гибели Дмитрия Колкера:

— Потому что нас, в первую очередь, интересует не просто забрать его тело, а чтобы они сначала провели судебно-медицинскую экспертизу. И только после этого отдали тело. Потому что не совсем верится в то, что он умер исключительно от своего заболевания. Хотелось бы узнать подробности всего этого, — рассказывал адвокат.

54-летнего доктора физико-математических наук по подозрению в госизмене забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была 4-я стадия онкологического заболевания, но это не помешало суду отправить его в СИЗО. На следующий день после этого Дмитрий Колкер умер.

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