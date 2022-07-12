«Надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения»: глава СПЧ при президенте — о Колкере
Он считает, что можно больше использовать домашний арест и подписку о невыезде
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался о заключении под стражу новосибирского ученого обвиняемого в госизмене Дмитрия Колкера, который через несколько дней после этого умер.
Как сообщает «РИА Новости», этот случай указал на проблему, о которой уже неоднократно говорилось: в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения.
— Зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу, — цитирует Валерия Фадеева «РИА Новости».
Глава Совета по правам человека при президенте РФ считает, что нужно больше использовать и домашний арест, и подписку о невыезде.
— Недавно мы в Совете докладывали о том, как часто используют денежный залог, чуть ли не единичные случаи в течение года использования такой меры, как денежный залог. И это плохо. И в то же время мы знаем, что количество подследственных в СИЗО растет... Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях, — передает слова Валерия Фадеева «РИА Новости».
Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии из-за четвертой стадии рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку. Его доставили в СИЗО «Лефортово», а 2 июня оттуда — в московскую больницу, где он умер.
Родные Дмитрия Колкера до сих пор не могут его похоронить, потому что СИЗО не отдает им паспорт ученого, а без паспорта нельзя забрать тело. Адвокат, представляющий интересы семьи, написал несколько заявлений в разные инстанции по этому поводу.
Ранее мы рассказывали, что Областной суд Новосибирска оставил в силе арест погибшего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера.