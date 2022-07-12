«Надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения»: глава СПЧ при президенте — о Колкере

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался о заключении под стражу новосибирского ученого обвиняемого в госизмене Дмитрия Колкера, который через несколько дней после этого умер.

Как сообщает «РИА Новости», этот случай указал на проблему, о которой уже неоднократно говорилось: в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения.

