СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 61.30
eur 61.81
Тема дняСтудент СГУПСа погиб на практике
Все новости
Все новости
Задержали ученогоПодробности

«Надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения»: глава СПЧ при президенте — о Колкере

Он считает, что можно больше использовать домашний арест и подписку о невыезде

200
Дмитрий Колкер, по словам его сына, питался через трубочку

Дмитрий Колкер, по словам его сына, питался через трубочку

Поделиться

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев высказался о заключении под стражу новосибирского ученого обвиняемого в госизмене Дмитрия Колкера, который через несколько дней после этого умер.

Как сообщает «РИА Новости», этот случай указал на проблему, о которой уже неоднократно говорилось: в России недостаточно часто используют более мягкие меры пресечения.

— Зная, что произошло после его ареста, когда человек умер, наверное, можно предположить, что тем, кто принимал решение о заключении его под стражу, надо было получше подумать, прежде чем требовать его заключения под стражу, — цитирует Валерия Фадеева «РИА Новости».

Глава Совета по правам человека при президенте РФ считает, что нужно больше использовать и домашний арест, и подписку о невыезде.

— Недавно мы в Совете докладывали о том, как часто используют денежный залог, чуть ли не единичные случаи в течение года использования такой меры, как денежный залог. И это плохо. И в то же время мы знаем, что количество подследственных в СИЗО растет... Некоторые тюрьмы переполнены, это неправильно, зачем там держать людей, обвиняемых не в тяжких преступлениях, — передает слова Валерия Фадеева «РИА Новости».

Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии из-за четвертой стадии рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку. Его доставили в СИЗО «Лефортово», а 2 июня оттуда — в московскую больницу, где он умер.

Родные Дмитрия Колкера до сих пор не могут его похоронить, потому что СИЗО не отдает им паспорт ученого, а без паспорта нельзя забрать тело. Адвокат, представляющий интересы семьи, написал несколько заявлений в разные инстанции по этому поводу.

Ранее мы рассказывали, что Областной суд Новосибирска оставил в силе арест погибшего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера.

По теме

ФСБарестДмитрий Колкер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2