«Паспорт находится в СИЗО, а без него не отдают тело»: адвокат Колкера написал два заявления на имя руководителя ФСИН
В частности, он добивается судебно-медицинской экспертизы
Родственникам умершего через несколько дней после ареста по делу о госизмене Дмитрия Колкера не возвращают его паспорт из СИЗО — без него нельзя забрать тело и похоронить новосибирского ученого.
Об этом журналисту НГС рассказал представляющий интересы семьи адвокат Александр Федулов.
— Ситуация такая: нам не отдают паспорт, который находится в СИЗО «Лефортово», потому что в больницу его привезли без паспорта. А без паспорта нам не отдают тела. Поэтому я написал заявление на имя руководителя ФСИН России с просьбой оказать нам содействие, чтобы выдали паспорт, и мы могли забрать тело.
Кроме того, добавил Александр Федулов, он написал второе заявление о проведении проверки по факту гибели Дмитрия Колкера.
— Потому что нас в первую очередь интересует не просто забрать его тело, а чтобы они сначала провели судебно-медицинскую экспертизу. И только после этого отдали тело. Потому что не совсем верится в то, что он умер исключительно от своего заболевания. Хотелось бы узнать подробности всего этого, — говорит адвокат.
Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку.
В пресс-службе ФСБ журналисту НГС ранее в комментариях отказали.
1 июля адвокат Дмитрия Колкера вылетел в Москву, но сначала не мог найти ученого: в СИЗО ему не подтверждали, что такой человек находится у них. Как стало известно позже, 2 июля Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался.
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