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Задержали ученогоПодробности

«Паспорт находится в СИЗО, а без него не отдают тело»: адвокат Колкера написал два заявления на имя руководителя ФСИН

В частности, он добивается судебно-медицинской экспертизы

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По информации сына ученого, Максима Колкера, причиной задержания стали лекции китайским студентам, которые ученый читал несколько лет назад

По информации сына ученого, Максима Колкера, причиной задержания стали лекции китайским студентам, которые ученый читал несколько лет назад

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Родственникам умершего через несколько дней после ареста по делу о госизмене Дмитрия Колкера не возвращают его паспорт из СИЗО — без него нельзя забрать тело и похоронить новосибирского ученого.

Об этом журналисту НГС рассказал представляющий интересы семьи адвокат Александр Федулов.


— Ситуация такая: нам не отдают паспорт, который находится в СИЗО «Лефортово», потому что в больницу его привезли без паспорта. А без паспорта нам не отдают тела. Поэтому я написал заявление на имя руководителя ФСИН России с просьбой оказать нам содействие, чтобы выдали паспорт, и мы могли забрать тело.

Кроме того, добавил Александр Федулов, он написал второе заявление о проведении проверки по факту гибели Дмитрия Колкера.

— Потому что нас в первую очередь интересует не просто забрать его тело, а чтобы они сначала провели судебно-медицинскую экспертизу. И только после этого отдали тело. Потому что не совсем верится в то, что он умер исключительно от своего заболевания. Хотелось бы узнать подробности всего этого, — говорит адвокат.

Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку.

В пресс-службе ФСБ журналисту НГС ранее в комментариях отказали.

1 июля адвокат Дмитрия Колкера вылетел в Москву, но сначала не мог найти ученого: в СИЗО ему не подтверждали, что такой человек находится у них. Как стало известно позже, 2 июля Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался.

Ранее мы рассказывали, что об этом деле думают новосибирские эксперты и другие ученые.

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СИЗОФСБДмитрий Колкер
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