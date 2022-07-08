«Паспорт находится в СИЗО, а без него не отдают тело»: адвокат Колкера написал два заявления на имя руководителя ФСИН

Родственникам умершего через несколько дней после ареста по делу о госизмене Дмитрия Колкера не возвращают его паспорт из СИЗО — без него нельзя забрать тело и похоронить новосибирского ученого.



Об этом журналисту НГС рассказал представляющий интересы семьи адвокат Александр Федулов.



— Ситуация такая: нам не отдают паспорт, который находится в СИЗО «Лефортово», потому что в больницу его привезли без паспорта. А без паспорта нам не отдают тела. Поэтому я написал заявление на имя руководителя ФСИН России с просьбой оказать нам содействие, чтобы выдали паспорт, и мы могли забрать тело.