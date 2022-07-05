«Мишенью может стать любой»: что означают резонансные дела против ученых и к чему они могут привести

Связаны ли дела Маслова и Дмитрия Колкера, он оценить затруднился — для этого не хватает информации. Ученые работали в разных научных областях и разных институтах.



— Опасаться в нынешней России нужно всем. Мишенью может стать любой, ученые тут специально никак не выделены. Еще один момент, который стоило бы отметить, — предельная слабость и разобщенность российских ученых как социальной и профессиональной группы. В другие времена, но тем не менее журналисты смогли отбить своего коллегу Ивана Голунова, когда того решили сожрать. Ожидать подобного от научного сообщества точно не стоит, — уверен собеседник НГС.



Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», говорит, что не знаком с подробностями этих дел, но видит историческую тенденцию. По его словам, ученые часто контактируют с иностранцами, бывают за рубежом, при этом занимаясь темами, смежными с гостайной. В последние годы государство «секретит» всё больше того, что раньше полностью укладывалось в законное русло. Это само по себе создает потенциал для появления «ретродел», заметил Андрей Кузнецов.