«Мишенью может стать любой»: что означают резонансные дела против ученых и к чему они могут привести
В госизмене заподозрили нескольких новосибирских ученых — один из них умер после задержания
На прошлой неделе сразу двоих новосибирских ученых арестовали по подозрению в госизмене и отправили в Москву — в СИЗО «Лефортово». Одного из них забрали из частной клиники, где он находился на поддерживающей терапии с четвертой стадией рака, а через два дня после этого он умер. Журналист НГС Мария Тищенко собрала подробности дел, возбужденных против ученых в Новосибирске, и узнала у других ученых и адвокатов, что они означают и к чему приведут.
История Анатолия Маслова
28 июня в Новосибирске арестовали главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им.
Анатолий Маслов около 30 лет руководил лабораторией, преподавал в НГУ и в НГТУ, известен как ученый в России и в мире. Как ранее НГС рассказывал его коллега Евгений Бондарь, заместитель директора по научной работе института, под руководством Анатолия Маслова защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций, он награжден различными премиями.
— Он долго работал заместителем директора нашего института, сейчас он главный научный сотрудник. Для коллектива ИТПМ это огромный шок. Мы его все знаем как порядочного человека и блестящего исследователя. Никто не верит, что он может быть виноват в том, что ему инкриминируют, — подчеркивал Евгений Бондарь.
В пресс-службе ФСБ журналисту НГС комментировать его задержание отказались.
История Дмитрия Колкера
Дмитрия Колкера сотрудники ФСБ арестовали 30 июня, забрав из частной клиники «Авиценна», где он проходил лечение после химиотерапии: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, питался он через трубочку. Дмитрия Колкера также обвинили в госизмене. По информации его сына Максима Колкера, причиной задержания стали лекции китайским студентам, которые ученый читал несколько лет назад.
Основным местом работы Дмитрия Колкера был НГУ, кроме того, он работал в НГТУ и по совместительству — в Институте лазерной физики СО РАН. Его коллеги и близкие считают, что Дмитрий Колкер был честным человеком и не мог навредить стране, намеренно выдав гостайну.
В пресс-службе ФСБ и пресс-службе «Авиценны» журналисту НГС также в комментариях отказали.
1 июля адвокат Дмитрия Колкера вылетел в Москву, но сначала не мог найти Дмитрия Колкера: в СИЗО ему не подтверждали, что такой человек находится у них. Как стало известно позже, 2 июля Дмитрий Колкер был доставлен в
Что об этом думают эксперты и ученый
— Самые худшие ожидания оправдались: мы видим, что маховик насилия, который запущен, дал самые-самые тяжкие последствия. К сожалению, я уверена, что этот тяжкий случай (история Дмитрий Колкера. — Прим. ред.) не даст каких-то уроков, чтобы расследование этих дел поменялось. Именно из-за закрытости следствия, ограничений, которые имеет защита, которая работает по таким делам. Я думаю, что у нас и дальше будут такие трагичные истории, — поделилась своим мнением с журналистом НГС управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
Юрист считает, что в деле Дмитрия Колкера было допущено нарушение — не была дана оценка тяжести состояния здоровья:
— Вопрос, по чьей вине она была допущена, были ли все медицинские документы или нет. Если были в деле, то почему суд не принял их во внимание и не назначил домашний арест? Если защита их не предоставила, то вопрос к ней. И еще вопрос, почему медучреждение отдало пациента, если он не мог сам питаться, если действительно была терминальная стадия. Я была свидетелем, когда медучреждения не отдавали своих пациентов и говорили, чтобы ставили к ним охрану, например.
Ученый, пожелавший остаться анонимным, сказал журналисту НГС, что, по его мнению, общая причина подобного рода дел — отсутствие баланса в российской власти и спецслужбах:
— Поскольку ФСБ какой-то активности от подчиненных требует, а многие и сами проявляют рвение в смысле карьерного роста, подобные дела появляются и, конечно, будут возникать дальше.
Связаны ли дела Маслова и Дмитрия Колкера, он оценить затруднился — для этого не хватает информации. Ученые работали в разных научных областях и разных институтах.
— Опасаться в нынешней России нужно всем. Мишенью может стать любой, ученые тут специально никак не выделены. Еще один момент, который стоило бы отметить, — предельная слабость и разобщенность российских ученых как социальной и профессиональной группы. В другие времена, но тем не менее журналисты смогли отбить своего коллегу Ивана Голунова, когда того решили сожрать. Ожидать подобного от научного сообщества точно не стоит, — уверен собеседник НГС.
Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», говорит, что не знаком с подробностями этих дел, но видит историческую тенденцию. По его словам, ученые часто контактируют с иностранцами, бывают за рубежом, при этом занимаясь темами, смежными с гостайной. В последние годы государство «секретит» всё больше того, что раньше полностью укладывалось в законное русло. Это само по себе создает потенциал для появления «ретродел», заметил Андрей Кузнецов.
— В любом случае все научные институты работают в тесном контакте с ФСБ, везде есть кураторы, с которыми ученые согласовывают свои выступления, публикации, официальные и неофициальные контакты. Поэтому в научной среде могут удивляться, почему коллег обвиняют в таких действиях, — подчеркнул он.
По его мнению, педагогически было бы правильно освещать такие истории как можно подробней, чтобы суть и механика преступления становились предельно очевидными:
— Тогда становилось бы ясно, что можно, а что нельзя. Но дела о госизменах чрезвычайно секретятся на всех стадиях, что само по себе дает повод для сомнений в обоснованности претензий и плодит кривотолки. В том числе сеет негатив среди ученых, заставляя лишний раз задумываться об эмиграции.
Другие дела в отношении ученых
В 2021 и 2022 годах уголовные дела возбуждали в отношении других сотрудников Института лазерной физики СО РАН в Новосибирске, где работал Дмитрий Колкер. В частности, в отношении директора института Алексея Тайченачева их было даже два: одно закрыли, а второе — пока нет. Последнее связано с надбавкой за секретность, которая якобы незаконно выплачивалась научному руководителю института Сергею Багаеву. На него дело тоже завели.
Алексей Тайченачев рассказывал журналисту НГС, что его дело и дело Багаева с задержанием Дмитрия Колкера не связаны.
— По поводу его дела ничего не могу сказать. Да, действительно, какие-то лекции читал китайским студентам. Но чтобы во время лекции можно было что-то такое сказать, что составляет гостайну, мне кажется, это маловероятно, — добавил он.
Еще одно дело, связанное с госизменой, имеет более длинную историю. В 2001 году его возбудило Управление ФСБ по Красноярскому краю в отношении физика Валентина Данилова. Его обвиняли в том, что он выдал секретные сведения Китаю, позволяющие существенно сократить временные и финансовые затраты, которые нужны для разработки и создания космических летательных аппаратов. Сам ученый и его коллеги утверждали, что эти исследования рассекретили еще в 1992 году.
Валентин Данилов — российский ученый-физик, кандидат физико-математических наук, известный специалист в области физики космической плазмы. Родился в Красноярске, окончил физический факультет НГУ.
В 2004 году суд приговорил Валентина Данилова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Этот процесс называли одним из самых громких над учеными. В 2012 году физика условно-досрочно освободили. Он переехал в Новосибирск и рассказал о своей жизни за решеткой. А в 2021 году Европейский суд по правам человека признал юридически ничтожным обвинительный приговор суда по делу Валентина Данилова.
— Есть твердое мнение, что ученым нельзя предъявлять обвинение в государственной измене по статье 275 УК РФ. Максимум, что можно им предъявить, так это обвинение по статье 283 («Разглашение государственной тайны». — Прим. ред.). Разница в тяжести обвинения огромная. Чувствуете: выдача тайны и разглашение. Разглашение — это, например, если ученый случайно проговорился и сказал какие-то цифры. Статья 275 — особо тяжкая, с наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы, — говорил журналисту НГС Валентин Данилов.
Главный признак статьи 275, считает ученый, — прямой умысел в нанесении вреда, ущерба стране.
— Есть неустранимые сомнения, что у этого профессора был прямой умысел на нанесение вреда Российской Федерации. Если бы он действительно этого хотел, то мог свободно эмигрировать и уже оттуда наносить этот вред. Максимальная мера пресечения во время следствия для ученых — это домашний арест.
На международных конференциях ученые обмениваются идеями и опытом, и это полезно для страны, считает Валентин Данилов.
— Наверное, сейчас ученым не нужно никуда ездить читать лекции, — смеется он и сравнивает такие поездки с русской рулеткой.
Ранее мы подробно рассказывали историю осужденного за шпионаж физика Валентина Данилова: как он в течение 10 лет сохранял человеческое лицо и просвещал зэков.