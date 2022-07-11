Облсуд оставил в силе арест погибшего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера из Новосибирска

Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку. Мужчину обвиняют в госизмене.



1 июля адвокат Дмитрия Колкера вылетел в Москву, но сначала не мог найти ученого: в СИЗО ему не подтверждали, что такой человек находится у них. Как стало известно позже, 2 июля Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ № 29 , где в 02:40 скончался.



Ранее мы рассказывали, что об этом деле думают новосибирские эксперты и другие ученые.

