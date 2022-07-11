Облсуд оставил в силе арест погибшего в СИЗО ученого Дмитрия Колкера из Новосибирска
Защита ученого намерена обжаловать вердикт областного суда Новосибирска
Новосибирский областной суд 11 июля оставил в силе решение об аресте ученого Дмитрия Колкера, которого забрали из больницы на последней стадии рака. Спустя 2 дня после ареста мужчина скончался.
— Сегодня суд сделал вид, что документов о состоянии здоровья Дмитрия Колкера не было, но они были. А апелляционное определение было подготовлено заранее и судья докладывала не из материалов дела, а уже из готового определения, — заявил НГС адвокат Колкера Александр Федулов. — Мы намерены обжаловать решение облсуда.
Напомним, что сотрудники ФСБ арестовали Дмитрия Колкера 30 июня, забрав из частной клиники, где он находился на лечении после химиотерапии: у ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. По словам родных, ему нужен был уход, он питался через трубочку. Мужчину обвиняют в госизмене.
1 июля адвокат Дмитрия Колкера вылетел в Москву, но сначала не мог найти ученого: в СИЗО ему не подтверждали, что такой человек находится у них. Как стало известно позже, 2 июля Дмитрий Колкер был доставлен в ГКБ
Ранее мы рассказывали, что об этом деле думают новосибирские эксперты и другие ученые.