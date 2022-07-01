Игра на органе и квантовая оптика: чем занимался арестованный за госизмену Дмитрий Колкер

Кроме фото с лекций, на странице ученого — несколько снимков с органом: в сфере интересов Дмитрий указывает классическую музыку. Вместе с женой Натальей Дмитрий Колкер выступал в том числе в Новосибирской филармонии. У пары трое детей, сейчас они активно освещают уголовное дело против отца в соцсетях.