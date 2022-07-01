Игра на органе и квантовая оптика: чем занимался арестованный за госизмену Дмитрий Колкер
Ученый разрабатывал новые источники излучения для медицинских и экологических задач
Новосибирский суд арестовал известного ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. По словам родственников,
Предыстория
1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До 29 августа его отправили в СИЗО. Ученого подозревают по
По словам родственников ученого, 30 июля сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, куда физика госпитализировали накануне. У Дмитрия Колкера
Биография
Дмитрий Колкер родился в 1968 году. В 1995 году окончил физико-технический факультет НГТУ НЭТИ, кафедру лазерных систем. Как указано на его странице во «ВКонтакте», до поступления в вуз Дмитрий окончил Новосибирский музыкальный колледж.
54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).
Число публикаций ученого в РИНЦ — 143, в Scopus — 115, индекс Хирша — 17.
Индекс Хирша — показатель, который дает комплексную оценку одновременно числу публикаций ученого и их цитируемости. Можно определить для ученого, группы ученых, университета или страны в целом. Показатель выше 15 считается высоким.
Наука и классическая музыка
Научная деятельность Дмитрия Колкера касалась разработки источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.
— В лаборатории квантовых оптических технологий ФФ НГУ разрабатываются новые источники излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной в части достижений науки и техники, имеющих важное экономическое значение для страны, — рассказывали в пресс-службе вуза ТАСС.
На странице арестованного доктора наук во «ВКонтакте» нет свежих записей, кроме поздравлений с днем рождения. Последнее фото, которым поделился Дмитрий Колкер, датировано 28 декабря 2018 года. В кадре ученый читает лекцию о лазерной физике в китайском городе Гуйян.
— Лекции по лазерной физике в г. Гуйян (южная часть Китая), отмечаю Рождество Христово, — подписал фото ученый.
Ночью 1 июля дочь Дмитрия Колкера Алина опубликовала его фотографии накануне госпитализации. На них заметно, что ученый сильно похудел.
Кроме фото с лекций, на странице ученого — несколько снимков с органом: в сфере интересов Дмитрий указывает классическую музыку. Вместе с женой Натальей Дмитрий Колкер выступал в том числе в Новосибирской филармонии. У пары трое детей, сейчас они активно освещают уголовное дело против отца в соцсетях.
Мы собираем всю информацию о преследовании ученого в этом сюжете.