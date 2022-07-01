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Задержали ученогоПодробности

Игра на органе и квантовая оптика: чем занимался арестованный за госизмену Дмитрий Колкер

Ученый разрабатывал новые источники излучения для медицинских и экологических задач

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Фотография справа сделана за несколько дней до задержания

Фотография справа сделана за несколько дней до задержания

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Новосибирский суд арестовал известного ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. По словам родственников, 54-летнего мужчину с раком поджелудочной железы забрали прямо из больницы и отправили в Москву — в СИЗО «Лефортово». До того как уйти на больничный, Дмитрий Колкер занимался разработкой источников излучения, преподавал в новосибирских вузах и увлекался игрой на органе. Мы собрали всё, что известно об ученом.

Предыстория

1 июля Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого-физика Дмитрия Колкера. До 29 августа его отправили в СИЗО. Ученого подозревают по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет. Предположительно, речь идет о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как пишет сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ. Сейчас ученый перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве, уточнил сын Колкера.

По словам родственников ученого, 30 июля сотрудники ФСБ задержали его прямо в больнице, куда физика госпитализировали накануне. У Дмитрия Колкера 4-я стадия рака поджелудочной железы, в больнице он получал поддерживающее лечение после курса химиотерапии. Близкие арестованного ученого рассказали, что он не может самостоятельно есть, «испытывает острые боли», «не всегда адекватно воспринимает окружающее» и принимает прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса». Сейчас с Дмитрием нет связи.

Дмитрий Колкер с сыном Максимом. Максим работает в той же лаборатории НГУ, что и отец

Дмитрий Колкер с сыном Максимом. Максим работает в той же лаборатории НГУ, что и отец

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Биография

Дмитрий Колкер родился в 1968 году. В 1995 году окончил физико-технический факультет НГТУ НЭТИ, кафедру лазерных систем. Как указано на его странице во «ВКонтакте», до поступления в вуз Дмитрий окончил Новосибирский музыкальный колледж.

54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Число публикаций ученого в РИНЦ — 143, в Scopus — 115, индекс Хирша — 17.

Индекс Хирша — показатель, который дает комплексную оценку одновременно числу публикаций ученого и их цитируемости. Можно определить для ученого, группы ученых, университета или страны в целом. Показатель выше 15 считается высоким.

Наука и классическая музыка

Научная деятельность Дмитрия Колкера касалась разработки источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

— В лаборатории квантовых оптических технологий ФФ НГУ разрабатываются новые источники излучения для медицинских, экологических и специальных задач, что теоретически может быть связано с гостайной в части достижений науки и техники, имеющих важное экономическое значение для страны, — рассказывали в пресс-службе вуза ТАСС.

На странице арестованного доктора наук во «ВКонтакте» нет свежих записей, кроме поздравлений с днем рождения. Последнее фото, которым поделился Дмитрий Колкер, датировано 28 декабря 2018 года. В кадре ученый читает лекцию о лазерной физике в китайском городе Гуйян.

— Лекции по лазерной физике в г. Гуйян (южная часть Китая), отмечаю Рождество Христово, — подписал фото ученый.

Дмитрий Колкер читает лекции в городе Гуйян (слева) и за несколько дней до ареста (справа)

Дмитрий Колкер читает лекции в городе Гуйян (слева) и за несколько дней до ареста (справа)

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Ночью 1 июля дочь Дмитрия Колкера Алина опубликовала его фотографии накануне госпитализации. На них заметно, что ученый сильно похудел.

Кроме фото с лекций, на странице ученого — несколько снимков с органом: в сфере интересов Дмитрий указывает классическую музыку. Вместе с женой Натальей Дмитрий Колкер выступал в том числе в Новосибирской филармонии. У пары трое детей, сейчас они активно освещают уголовное дело против отца в соцсетях.

Мы собираем всю информацию о преследовании ученого в этом сюжете.

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