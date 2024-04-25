Национализируй это: какой бизнес в Новосибирске можно «вернуть народу» — считаем чужие деньги и оцениваем риски владельцев

Прежде чем вернуть предприятие народу стоит оценить разумность этого шага Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Российский крупный бизнес в этом году потрясли первые случаи национализации. Если раньше вступившие в конфликт с властями предприниматели просто продавали свои компании дешевле, чем они оценивали их сами, то теперь появились прецеденты перехода предприятий в государственную собственность. Готовя очередной обзор крупнейших компаний Новосибирской области, НГС решил посмотреть на них с этого непривычного ракурса.



Первыми крупными примерами изъятия активов в России стали компании «Макфа» и «Кубань вино» (более известно по своему бренду «Шато Тамань»). В обоих случаях к владельцам были претензии, выходящие за рамки этих конкретных бизнесов. Принципиальным отличием стало то, что речь уже шла не о продаже предприятий каким-то не имеющим проблем с правоохранительными органами покупателям, а о прямом изъятии активов у собственников. И если такое возможно в принципе, возникает соблазн воспользоваться подобным инструментом и по отношению к другим компаниям.



Новосибирские активы

Если отстраниться в принципе от личностей владельцев и степени их лояльности государству, то ситуация выглядит так, что более привлекательными для национализации выглядят бизнесы со значительными материальными активами. В этом смысле даже очень крупный оптовый продавец металла, например, привлечёт государство меньше, чем собственно металлургический завод.

Скажем, две успешнейшие новосибирские компании по итогам 2023 года — АО «НПК «Катрен»» и «Финансовый консалтинг» — вряд ли будут сколько-нибудь эффективны в государственных руках, поскольку их основной актив — это не цеха или хотя бы склады, а люди, налаженные контакты и репутация.

Куда более перспективным «трофеем» выглядит авиакомпания S7 с её 186,5 миллиарда рублей выручки и 34,1 миллиарда чистой прибыли в 2023 году. Тем более, что у государства уже есть предприятие такого профиля — «Аэрофлот». Но вот потребителям от появления такого монополиста лучше точно не станет. Такое решение означало бы фактическое исчезновение конкуренции на рынке авиаперевозок.



Самый крупный в регионе индустриальный актив — это предприятия, известные широкой публике как «Сибантрацит» (ООО «Разрез Восточный», АО «Разрез Колыванский» и ООО «Сибантрацит Майнинг»). Только балансовая стоимость активов этих компаний превышает 263 миллиарда рублей, а выручка в прошлом году — 176 миллиарда рублей. В прошлом году весь этот комплекс предприятий опять сменил владельца: группа ЭЛСИ продала «Башкирскому промышленному холдингу» свои сибирские активы. Так что если в структуре собственности и грядут какие-то изменения, то причины их опять вряд ли будут как-то связаны с Новосибирском.



Больше всего у населения претензий к энергетическим монополистам Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но если с «Сибантрацитом» напрямую знакомы разве что часть жителей Линёва и Искитима, то услугами другого гиганта — СГК — пользуются большинство новосибирцев (хотят они этого или нет). С 2018 года «Сибирская генерирующая компания» имеет практически 100-процентную монополию на производство электричества и тепла, а так же отвечает и за эксплуатацию сетей. Самым эффективным активом выглядит «СГК –Новосибирск» которая при 38,3 миллиарда рублей выручки в 2023 году смогла получить чистой прибыли аж на 4,8 миллиарда рублей.

СГК входит в одну из крупнейших корпораций России — «СУЭК», обладающую колоссальными лоббистскими возможностями. Но, с другой стороны, трудно представить себе в Новосибирске другой частный бизнес, национализация которого могла бы принести властями столько политических очков. Правда, в этом случае и ответственность за бесперебойное отопление тоже придётся нести государству.



Крупнейшее промышленное предприятие в черте города — это Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина. Прошлый год для предприятия был отмечен прямо-таки взрывным ростом производства и выручки, которая превысила 45 миллиардов рублей. Завод заработал владельцам 6,4 миллиарда рублей чистой прибыли (рост в пять раз). Хозяином предприятия считается столичный холдинг «Металлсервис». Здесь тоже вряд ли можно ждать каких-то частных подвижек: предприятие успешно, владельцы не замечены в каких-то конфликтах с властями.



От некогда приватизированного аэропорта в Новосибирске осталось немного Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ещё одним интересным активном можно считать аэропорт Толмачёво. Это одно из ключевых предприятий транспортной инфраструктуры азиатской части России, которое сейчас находится в руках группы «Новапорт». Кроме собственно аэропорта, «Новапорту» принадлежит в Новосибирске АО «Новапорт — ГСМ» (занимается топливом для самолётов). Совместная выручка компаний превысила 30 мллиардов рублей, причём обе показали рост: 32% и 11% соответственно. Чистая прибыль по прошлому году достигла 5,5 миллиарда рублей.

Отдельно взятый большой аэропорт действительно может быть соблазнительной целью. Но решение забрать его в госсобственность может быть оправдано разве что какими-то непростительными действиями владельца. Предприятие показывает высокую эффективность и развивается. Даже предъявить претензии к неправильной приватизации будет уже сложно — от прежнего, оставшегося после СССР комплекса здесь осталось не так много, а последний по счёту новый терминал — С — был открыт для пассажиров в прошлом году.

Зона риска

Новосибирский политолог Алексей Мазур выделяет три основных мотива для национализации бизнеса. В первом случае под нее могут попасть компании, которые основательно «роняют» эффективность. К их числу относится, например, общественный транспорт, а в сложившихся условиях и вся сырьевая отрасль.

Во вторую группу Алексей Мазур выделил предприятия, критически важные для государства — в первую очередь производства, входящие в военно-промышленный комплекс. Ну а третья группа — компании, у которых оказались «неправильные» собственники. К ним эксперт относит оффшорные компании, те, что были приватизированы с нарушениями, или бизнесы, чьи владельцы не лояльны ведущему вектору государства.

— Мы уже видели «заход» прокуратуры на СибЭКО, но СГК удалось решить вопрос полюбовно, — заметил Алексей Мазур. — Что касается предприятий, приватизированных в 90-е, то здесь в зоне риска вообще все заводы, созданные в советское время. Очень трудно спустя 30 лет доказать, что приватизация прошла без нарушений. В принципе, при определённом юридическом подходе, всю приватизацию 90-х можно счесть нарушением.

С тем, что предприятия третьей группы могут находиться в зоне риска, согласился и управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков.

— Пока ситуация выглядит так, что национализации могут быть подвергнуты активы предпринимателей которые совершили какие-то преступления ранее, но сами находятся за пределами РФ, продолжая при этом получать дивиденды от своей собственности. Второй вариант — это когда владелец бизнеса открыто высказался против политики властей, — рассуждает он.

При этом эксперт подчеркнул, что после национализации одних предприятий у властей может возникнуть соблазн прибрать к рукам и другие — в частности, уже упомянутые активы 90-х. Тогда, объяснил он, при приватизации было немало нарушений, и результаты этой приватизации могут пересмотреть.

— В Новосибирске таких компаний уже не много: как правило, все приватизированные в 90-х предприятия уже сменили собственников, порой не раз. У нас осталось мало активов, принадлежащих каким-то местным компаниям, все индустриальные гиганты давно разобрали федеральные компании. И если с ними что-то и случится, то только вместе со всем холдингом целиком, — добавил Сергей Дьячков.

Как чувствуют себя госкомпании

Государственные предприяттия тоже могут быть эффективны Источник: Стас Соколов











На национализацию, впрочем, можно смотреть не как на наказание, а с точки зрения экономической целесообразности. Традиционно считается, что частный бизнес эффективней. Хотя, например, по результатам новосибирских предприятий группы «Сибагро» этого не скажешь. В прошлом году АО «Кудряшовское» (свинокомплекс) сократило выручку на 24% и получило 500 миллионов рублей убытков. У ООО «Кудряшовский мясокомбинат» ситуация получше, но там тоже падение выручки (16%) и убытки (66 миллионов рублей). При этом, например, новосибирский «Горводоканал» (это не госкомпания, конечно, а МУП, но в любом случае не частное предприятие) смог заработать муниципалитету 1,3 миллиарда чистой прибыли.

Самое крупное промышленное предприятие города, находящееся в госсобственности, — это НЗХК. Его собственная отчетность в последний раз появлялась в открытых базах в 2021 году: тогда завод получил 673 миллионов чистой прибыли при 8,6 миллиарда рублей выручки. Зато известны результаты работы более крупной структуры, в состав которой входит новосибирский завод, — АО «ТВЭЛ» (полностью принадлежит Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом»): 314 миллиардов рублей выручки (рост 44%) и 66,7 миллиарда рублей чистой прибыли (рост 18%). Так что при правильном управлении и государственные предприятия могут быть вполне успешны.

Если национализация пока выглядит для новосибирских предприятий скорее теоретическим риском, то вот поглощение более крупными конкурентами — перспектива вполне реальная. О том, кого ещё можно купить в из работающих в Новосибирске ритейлеров, читайте в обзоре крупнейших розничных компаний Сибири по итогам 2023 года.

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