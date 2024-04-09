Нашлась еще одна новосибирская компания, которая обошла авиакомпанию S7 по объемам выручки

Зарегистрированное в Новосибирске ООО «Финансовый консалтинг» в прошлом году смогло увеличить выручку на 76% и выйти на второе место по этому показателю среди компаний Новосибирской области.
«Финансовый консалтинг» (ФК) — новое название основного юрлица новосибирской группы БКС, которая оказывает услуги по управлению финансовыми активами. По данным «Контур.Фокус», в 2023 году «ФК» смогло увеличить стоимость активов на балансе почти на 90% доведя её почти до 242 млрд рублей и нарастить выручку на 77% (до 196 млрд рублей). Значительно (на 58%) выросла и чистая прибыль достигнув 26,7 млрд рублей. Для сравнения, доходы бюджета Новосибирска на 2024 год запланированы на уровне 83,5 млрд рублей.
Столь быстрый рост позволил БКС подняться в рейтинге крупнейших предприятий Новосибирской области с четвёртого места на второе опередив авиакомпанию S7 и АО «Разрез Колыванский». «Колыванский», впрочем, входит в группу «Элси», котрой принадлежит в Новосибирской области еще и ООО «Разрез Восточный». Их совместная выручка превышает 200 млрд рублей.
Группа БКС была основана в Новосибирске предпринимателем Олегом Михасенко. Он же по данным «Контур.Фокус» является практически 100% владельцем компании.
НГС направил запрос по ситуацию в компанию.
Крупнейшей же компанией региона уже не первый год остаётся АО «НПК Катрен», занимающееся дистрибуцией и розничной торговлей лекарств. В прошлом году её выручка превысила 280 млрд рублей.