Нашлась еще одна новосибирская компания, которая обошла авиакомпанию S7 по объемам выручки

Зарегистрированное в Новосибирске ООО «Финансовый консалтинг» в прошлом году смогло увеличить выручку на 76% и выйти на второе место по этому показателю среди компаний Новосибирской области.

«Финансовый консалтинг» (ФК) — новое название основного юрлица новосибирской группы БКС, которая оказывает услуги по управлению финансовыми активами. По данным «Контур.Фокус», в 2023 году «ФК» смогло увеличить стоимость активов на балансе почти на 90% доведя её почти до 242 млрд рублей и нарастить выручку на 77% (до 196 млрд рублей). Значительно (на 58%) выросла и чистая прибыль достигнув 26,7 млрд рублей. Для сравнения, доходы бюджета Новосибирска на 2024 год запланированы на уровне 83,5 млрд рублей.