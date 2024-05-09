«Сплелись ветвями»: 5 счастливых пар показали фото в начале отношений и спустя полжизни — в чем их секрет

На фото — Ирина и Станислав Ражевы, пара вместе почти 30 лет Источник: Ирина Ражева











Когда встречаешь свою половинку, всё как-то само собой встает на свои места. Мир становится ярче, люди — добрее, воздух — чище. Дышать действительно легче, когда любишь и любим. НГС решил поговорить с парами, которые вместе уже много лет, и спросить их, в чем секрет длительных отношений, а еще попросил показать их первые совместные фото и спустя годы. Не забывайте иногда пересматривать старые фото, чтобы вспомнить, как всё начиналось и какими вы были.



Ирина, 46 лет, и Станислав, 48 лет

31 год вместе, 26 лет в браке



Ирина и Станислав познакомились на пляже во время каникул Источник: Ирина Ражева











— В чем секрет длительных отношений? В совместимости и взаимопонимании. Главная мысль, которую я вынесла за столько лет брака, а также наблюдая за другими парами, — в жизни нет ничего идеального, в том числе и отношений. Важно, чтобы в браке основные потребности партнеров удовлетворялись. Устраивают люди друг друга на 80% — идеально, а уступать, подстраиваться всё равно придется.

Мы часто говорим друг другу приятные слова, восхищаемся друг другом, проявляем заботу. А еще в последние годы я увлеклась сервировкой стола. Могу с уверенностью сказать, что изысканное застолье укрепляет семью. Ведь когда женщина с удовольствием готовит, накрывает на стол, создает атмосферу, то это чувствуют и муж, и дети.



У пары — двое сыновей Источник: Ирина Ражева











Осталась и романтика. Муж может даже встать в 5 утра, чтобы сфотографировать мои сервировки на рассвете. Или тащит тяжелый стол в поле для красивого кадра. Бывает, случаются ссоры — редко, да метко. Мы всегда стараемся понять друг друга, найти компромисс. Ведь, когда человек важен для тебя, хочется его осчастливить. И еще мы никогда не бьем тарелки, потому что они мне дороги.



Секретом длительных отношений пара считает взаимопонимание и совместимость Источник: Ирина Ражева











Если вы только вступили в отношения, то постарайтесь сразу понять основные потребности любимого человека. Прочитайте книгу «Пять языков любви» и чаще говорите на языке партнера, чтобы сделать его по-настоящему счастливым. И еще: и женщине, и мужчине немаловажно всегда ухаживать за собой, развиваться, иметь свои интересы в жизни, чтобы чувствовать себя хоть чуточку независимым от партнера.



Любовь и Андрей, 43 года

Вместе 28 лет

Любовь и Андрей познакомились еще в школе, в 10-м классе Источник: Любовь Сорокина











— Всегда должно быть какое-то общее дело или увлечение. В студенчестве мы вместе занимались цветами — выращивали их у себя на участке, а потом продавали на обочине улицы Немировича-Данченко. Всё делали вместе. Строили сами дом: я подавала гвозди, он их вбивал. Потом у каждого пошла своя карьера, мы часто обсуждали ситуации на работе и помогали друг другу.

Отношения сохранять помогают терпение, привычка, общее видение будущего. Ссоры, конечно, случаются. После того как оба успокоимся, садимся обсуждать произошедшее. Важно озвучить, что не понравилось и обидело в данной ситуации. Стараемся в дальнейшем не огорчать друг друга, но мы люди, и не всегда это получается.

После рождения 2-го ребенка был кризис. Тогда мы решили, что надо что-то делать, и придумали раз в неделю куда-то выбираться без детей (хорошо, что у нас бабушка под боком). Эта была игра: одну неделю муж придумывал, как мы проведем вечер, другую — я. Отказываться было нельзя. По моей инициативе мы ходили в спа, ездили в Барвиху, плавали в бассейне. По инициативе Андрея стреляли в тире, катались на картинге и ходили в ресторан. Когда отпустило и дети подросли, стали раз в полгода ездить в другие города, придумывали маршруты, изучали достопримечательности. Муж работает в сфере камнеобработки, мы практикуем поездки вдвоем по его объектам, когда у меня есть время, едем с музыкой, поем песни.

Молодым парам мы советуем чаще общаться друг с другом, обсуждать совместное будущее, заниматься своим развитием и быть независимыми в эмоциональном и финансовом плане. Еще важно иметь общее дело или увлечение.

Надежда, 46 лет, и Руслан, 48 лет

В браке 27 лет

Фото слева — 1995 год Источник: Надежда Сайфулина











— Мы с мужем учились в одной школе, знаем друг друга давно. После 9-го класса я перешла учиться в другую школу, там часто были дискотеки, на одной из них мы встретились и больше не расставались.

Для того чтобы отношения не разладились со временем, нужно уметь уступать. Способствует активный образ жизни, общие взгляды, поддержка, юмор. Любовь не пройдет, если любишь по-настоящему. Романтики с годами, конечно, меньше, но она есть. Ссоры тоже бывают, особенно в начале отношений — мы два года притирались друг к другу. Сейчас ссоримся очень редко и миримся достаточно быстро.

Советы давать, на мой взгляд, бесполезно. Считаю, что в отношениях каждый должен пройти свой путь, прислушиваться только к себе и делать свои выводы, а не слушать мнение и советы других.



Ярослава и Евгений, 42 года

Вместе 23 года

Секретом длительных отношений Ярослава и Евгений считают наличие общих ценностей Источник: предоставила Ярослава











— Мы с мужем вместе половину жизни, больше 20 лет. Наш рецепт непроходящей любви — общая профессия (мы оба — фитнес-тренеры), общее дело (у нас уже несколько лет своя онлайн-фитнес-школа), общие коты (4 штуки) и общий почти уже взрослый ребенок.

За это время мы настолько «сплелись ветвями», что у нас одинаковые взгляды на мир, общие ценности. Как маркетолог могу сказать: именно общие ценности роднят. Если бы сейчас, в 40 лет, я снова вышла на рынок невест, то прежде всего искала бы человека физически привлекательного, тренированного, социально состоявшегося, с такими же ценностями и такого же уровня, равного. Это уже довольно сложно в нашей возрастной категории, потому мы с мужем крепко держимся друг за друга.



Елена и Владимир, 44 года

21 год в браке

У пары — трое сыновей, три кота и собака Источник: Елена Фомина











— С мужем мы познакомились в 2002 году: я работала секретарем в банке, а он — специалистом ПЭО. У нас была большая компания молодых коллег, ходили вместе на «КВН-Сибирь», в «Аквариум», в кино. В 2003-м мы начали встречаться, в 2004-м поженились. Сейчас у нас трое детей (все — мальчики), три кота и пес корги.

В чем секрет отношений? Мы любим друг друга и стараемся все вопросы, проблемы, ссоры решить до сна, в этом дне, разговариваем, приходим к консенсусу, а утро вечера мудренее. Ссоры, конечно же, тоже случаются. Я считаю, что если люди не ссорятся, им давно друг на друга без разницы. Ссоры практически всегда в нашем случае конструктивные. Решаем разговорами, убеждением, приходим к единому мнению. Уважение, общность ценностей и интересов — хороший фундамент для крепких и долгих отношений. И чувство юмора.



Когда всё по любви, то и напряжения нет. Не из чувства долга, не потому что так надо, а потому что любишь человека, дело, увлечение. Романтическая составляющая есть и будет. Даже в самые непростые времена мы старались найти время побыть вдвоем, поговорить, посмотреть фильм. Когда дети подросли, стали вырываться в поездки только вдвоем хотя бы на денек.

Общность интересов и время вдвоем сближают. Мы любим смотреть и обсуждать фильмы, особенно веселимся, когда «сюжет читаем», забавно говорить реплику героя раньше, чем скажет сам персонаж. Любим наш загородный дом, нашу чудесную гостеприимную дачу, 10 лет мы дачники, принимаем большие компании близких людей, родственников и друзей: шашлык, баня, обязательно песни под гитару.



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