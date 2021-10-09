«Извини, ты хороший человек»: что делать, если у одного из пары пропало сексуальное влечение? Объясняют эксперты

Что такое сексуальность и может ли она исчезнуть?

Психолог-сексолог Анна Мороз говорит, что люди — сексуальные существа от рождения. Сексуальность — это естественное свойство человека, как дышать, она не может исчезнуть, это встроенная опция, но она меняется на протяжении всей жизни вместе с развитием всей личности в целом.

— Понятие сексуальности включает в себя много элементов: темперамент, насколько вы себе нравитесь и нравится ли вам прикасаться к себе, открыты ли вы к прикосновениям близких людей, хорошо ли вы знаете себя и свое тело, свои желания, считаете ли себя привлекательным, а также культурные нормы и ограничения сообщества, в котором вы живете. Юность — это период гормональной активности. Повышена возбудимость и достаточно минимальной стимуляции. Зрелости свойственна многозадачность, ответственность. И энергия нужна далеко не только на секс. А либидо (она же сексуальная энергия, энергия жизни) у нас одно на всё. Поэтому приходится выбирать, на что её направить в первую очередь. Кроме того, стимулы, которые возбуждали в юности в силу новизны и гормонального всплеска, уже не работают. Взрослые люди избирательнее в своей сексуальности. И уточню: именно психологически взрослые люди. Секс и сексуальность идут рядом, но это не синонимы. Секс — это половое поведение, интимные отношения. Нельзя отделить секс от сексуальности. Половая конституция — это темперамент, и это величина врожденная. Есть сильная, средняя и слабая половые конституции. Гормональная активность с возрастом снижается, но при этом у человека с сильной половой конституцией желание будет выше в любом возрасте, чем у человека со средней конституцией, — объясняет специалист.