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«Так и хочется кусануть»: 20 мелочей в сексе, которые всех бесят. Вдруг вы так делаете (на первом месте — любители душа)

Мы опросили мужчин и женщин разных возрастов и выделили самые популярные поводы для раздражения в постели

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Признавайтесь, от чего ваш первый секс с партнером может стать последним

Признавайтесь, от чего ваш первый секс с партнером может стать последним

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Очевидно, если вы любите человека, вас в нем не может ничего бесить. Или все-таки может? У всех вне зависимости от того, 1-й это секс или 234-й, есть мелочи, которые сбивали с романтического лада. Мы не берем индивидуальные особенности и непереносимости, нашей задачей было найти самые популярные поводы для раздражения в постели у мужчин и женщин. Оказывается, женщин до зубного скрежета бесит мужская брезгливость, а парням не нравятся вздохи и крики, как в кино, и царапины после жарких встреч (а когда-то это считалось признаком страсти).

Что бесит женщин

На первое место по раздражающим факторам в постели дамы поставили мужскую брезгливость. Распространенная причина для раздражения — когда мужчина сразу после интима бежит в душ смывать с себя следы порочного действа.

— Меня жутко бесил один парень, который после каждого раза пулей бежал в душ и мылся, наверное, с мочалкой, типа он загрязнился сильно за 15 минут, — вспоминает Марина.

— Не нравятся брезгливые, которые женской смазки боятся, руки вытирают о простыни, например, — соглашается с ней Анна П.

Также многие отметили, что суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости существенно снижают их желание.

— Когда теряется, бежит в сумке, куртке рыться в прихожую голый или, наоборот, в руке держит с самого начала встречи, — замечает пользователь под ником Lolita.

— Бывает и хуже. Некоторые презерватив два раза используют, если в первый до конца не использовали. В целях экономии, — рассказывает свою историю Ольга Н.

— Или начинается, а есть он или нет — непонятно. А может, без него, но ты тогда мне скажи — без него или с ним. Всё это убивает желание наповал, — считает девушка с ником 777VAL.

Следующим пунктом идут уточняющие вопросы и неоправданно долгая близость.

— Не нравится, когда старается долго не заканчивать и на час всё растягивает. Нет, ладно бы днем, когда время и силы есть, но в час ночи у меня глаза слипаются и голова уже падает. А он вдруг прерывается и ложится «переждать», а потом всё снова. А мне, чтобы заснуть, достаточно 20 секунд горизонтального положения, — считает Алина.

— Меня раздражает вопрос: «Ты всё?». Или еще: «Это сейчас было оно?! И как?», — делится участница с ником NashMash.

Долгие поцелуи во время секса также попали в опалу вместе с закрытыми глазами и ласками груди.

— Еще когда он за голову держит и волосы перебирает во время секса, так и хочется кусануть, — пишет пользователь с ником Другая.

Сразу несколько девушек отметили, что их раздражает, когда партнер закрывает или закатывает глаза во время секса.

— Не нравится, когда соски начинают крутить, как у радиоприемника ручки, никак на волну нужную не могу настроиться, — жалуется Алена Д.

В список раздражающих поз попали ноги на плечах и повторяющийся из года в год сексуальный сценарий.

Что бесит мужчин


Неискренность и безынициативность — это топ среди мужских раздражителей в сексе. Также мужчин раздражает, когда во время интима девушка постоянно бегает в туалет, проверяет телефон и предлагает перекур.

— Не нравятся закрытые девушки, если мы говорим об интимной стороне. Думаю, любому мужчине нравятся раскрепощенность и обоюдное желание, когда оба партнера думают друг о друге, а не в одностороннем порядке. Пассивная девушка — это неинтересно не только в постели, но и в жизни, если она сидит в своем коконе и ничего не хочет, — считает Иван Кузьмин

— Не люблю закрытость, когда нужно самому догадываться, чего ей хочется, — неужели трудно сказать или хотя бы намекнуть? — спрашивает Роман Иванов.

— Лично меня бесят искусственные дикие стоны, охи и вздохи, — делится пользователь с ником Коляша.

Также парней раздражают советы в самый неподходящий момент (кажется, это касается не только секса) и милые прозвища, которые подруги придумывают их половому органу.

— Меня бесит, когда на мою настойчивую просьбу прекратить царапать мою спину всё равно царапает, — пишет мужчина под ником MoDul.

И мужчин, и женщин раздражает настойчивый телефонный звонок во время секса, ответ на звонок в такой ситуации большинство считает недопустимым.

Что говорят эксперты


Специалисты соглашаются с мужчинами в том, что подвох и наигрыш с женской стороны не способствуют укреплению сексуальных отношений.

— Типично женская ошибка № 1 — желание угодить мужчине. Некоторые девы-золушки уверены: главное в сексе — чтоб хозяину было хорошо. Ходят на курсы минета, покупают эротическое белье под его вкус и устраивают в постели театр одной актрисы. И так увлекаются игрой на зрителя, что наступление своего оргазма упускают. Спохватываются только под занавес, заканчивая постановку симуляцией. Почему это делает секс ужасным? Во-первых, мужчина чувствует подвох и наигрыш. А во-вторых, и у самой осадочек остается. Который копится-копится и однажды выливается в претензии к неблагодарному зрителю, — считает сексолог-консультант школы женского здоровья «Я» Лидия Величко.

Также эксперт соглашается с особенностью, подмеченной женщинами, — однообразный сценарий в сексуальных и романтических отношениях и отсутствие индивидуального подхода к партнеру.

— Представьте: вы влюблены, радужно настроены, явились в постель принаряженная, как на праздник. И там вдруг замечаете, что ваш избранник летит на автопилоте по отработанной в предыдущих отношениях схеме: схватился машинально за ручку управления, тут поднажал, там переключил и ждет привычного ему рева, ну вы понимаете. Второй игрок остается в расстройстве и недоумении от происходящего, — объясняет психолог.

Проблема с контрацепцией, предложение «давай без него» в самый последний момент, по мнению специалиста, также является распространенной ошибкой и загвоздкой на пути к сексуальному удовольствию.

— Мужская ошибка, способная превратить первый секс в последний, — отказ от презерватива. Точнее, спихивание на него вины за свою эректильную дисфункцию. Причем многие тянут признание до последнего. И, только уже будучи без трусов, вдруг сообщают, как ни в чем не бывало: «Знаешь, в презервативе я как в скафандре. Обойдемся без него». Что может быть для женщины ужаснее такого поворота? Кому сдалась половая зараза, когда и от воздушно-капельной не знаешь, куда деваться, — заключает эксперт.

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