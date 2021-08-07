«Так и хочется кусануть»: 20 мелочей в сексе, которые всех бесят. Вдруг вы так делаете (на первом месте — любители душа)

Что бесит женщин

На первое место по раздражающим факторам в постели дамы поставили мужскую брезгливость. Распространенная причина для раздражения — когда мужчина сразу после интима бежит в душ смывать с себя следы порочного действа.

— Меня жутко бесил один парень, который после каждого раза пулей бежал в душ и мылся, наверное, с мочалкой, типа он загрязнился сильно за 15 минут, — вспоминает Марина.

— Не нравятся брезгливые, которые женской смазки боятся, руки вытирают о простыни, например, — соглашается с ней Анна П.

Также многие отметили, что суета и неловкое обращение со средствами контрацепции перед началом близости существенно снижают их желание.

— Когда теряется, бежит в сумке, куртке рыться в прихожую голый или, наоборот, в руке держит с самого начала встречи, — замечает пользователь под ником Lolita.

— Бывает и хуже. Некоторые презерватив два раза используют, если в первый до конца не использовали. В целях экономии, — рассказывает свою историю Ольга Н.

— Или начинается, а есть он или нет — непонятно. А может, без него, но ты тогда мне скажи — без него или с ним. Всё это убивает желание наповал, — считает девушка с ником 777VAL.

