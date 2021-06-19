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«Про таких, как я, снимают шоу»: эти женщины и мужчины изменились до неузнаваемости ради любви (фото до и после)

Чтобы завоевать внимание противоположного пола, наши герои похудели на целого человека

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Татьяна похудела на 55 килограммов

Татьяна похудела на 55 килограммов

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Часто главной мотивацией к похудению для молодых людей становится любовь и внимание противоположного пола. Сложно устроить личную жизнь, когда ты весишь больше 100 килограммов, — об этом говорят почти все, кто имеет большой вес. Мы собрали истории мужчин и женщин, которые похудели, чтобы встретить любовь. Посмотрите, какими они стали.

История Алии

Она похудела на 50 килограммов, но не сразу смогла стать увереннее в себе. Публикуем ее рассказ.

Самая большая цифра, которую Алия видела на весах, — 110 килограммов

Самая большая цифра, которую Алия видела на весах, — 110 килограммов

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С раннего детства девушка не отличалась худобой. Вес она начала набирать с 10 лет и всегда была крупнее своих одноклассников.

— Думаю, это связано с генетикой, высококалорийным питанием и подростковым периодом. Питалась я добротно, большими порциями. Через 10 минут после обеда могла съесть палку колбасы, хлеб с маслом и сыром, запив чаем. Родители ругали за такое, объясняли, что так есть не следует, но из-за юного возраста я не понимала уровень проблемы, — вспоминает она.

У Алии было много попыток похудеть — голодание, БАДы, различные чаи, но вес возвращался снова и снова. В 11-м классе девушка впервые сильно похудела с 90 килограммов благодаря тому, что ела только овсянку и пила зеленый чай. Тогда вес школьницы был 80 килограммов при росте 170 сантиметров.

— За всю жизнь я выслушала столько насмешек, оскорблений. Я носила бабские тряпки, потому что не могла подобрать подростковую одежду нужного размера. После школы я переехала из Казахстана в Новосибирск, поступила в институт. Из-за смены страны и образа жизни я резко скинула вес, но всё равно была толще всех одногруппниц. Готовила только для себя, могла запросто съесть килограмм пельменей, весь пакет сваренных спагетти с мясом, да побольше. Я жирнела на глазах, именно жирнела, а не полнела. Осенью 2014 года решилась купить абонемент в фитнес-клуб, встала там на весы и увидела цифру 110 килограммов, — рассказывает она.

Алия вспоминает, после этого стояла минуту в ступоре: как такое могло произойти? Это вес статного мужчины, но не молодой девушки. После двух месяцев занятий она снова скинула 10 килограммов, но после новогодних каникул и поездки домой на каникулы вес вернулся.

Но Алия не опустила руки. Чтобы добиться цели, девушка стала строго следить за питанием и продолжила регулярные занятия в зале, несмотря на неудачи. Со временем она пришла к постоянному весу в 60–65 килограммов.

— Сейчас веду активный образ жизни и, главное, не зацикливаюсь на похудении. Я стала увереннее в себе, но всё равно есть доля сомнения на психологическом уровне. Когда ты из полного превратился в стройного — в зеркале видишь себя старого, видишь недостатки, которых нет. Отношение окружающих ко мне изменилось: мужчины обращают внимание, знакомятся, больше меня никто не оскорбляет, не усмехается, как раньше. Некоторые «подруги» откровенно завидуют, что меня скорее забавляет, — делится Алия с НГС.

История Татьяны

Она похудела на 55 килограммов и нашла любовь — ее больше не узнают друзья (ведь раньше она весила 135 килограммов).

Девушка с детства отличалась пышными формами, но похудеть решила в более сознательном возрасте — в 21 год

Девушка с детства отличалась пышными формами, но похудеть решила в более сознательном возрасте — в 21 год

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Ей хотелось привлекать внимание противоположного пола, надевать модные вещи. Основной акцент она сделала на питании, полностью исключив алкоголь и мучное.

— Как и любая девочка, я хотела хорошо выглядеть и нравиться парням, — делится Татьяна. — Красивая одежда у нас, к сожалению, тоже для худых. Да, были попытки худеть и раньше, но, понимая, что до желаемого результата далеко, были срывы, — рассказала она НГС.

Сибирячка начала с того, что убрала из рациона сладкое и мучное. Установила новый режим дня: рабочий день начинался в 07:00, а значит, в 06:00 уже завтрак.

Подчеркивали преображение и совсем незнакомые люди. Например, в свой день рождения Татьяна отправилась за покупками в торговый центр, где для получения скидки нужно было показать паспорт на кассе. Продавец с удивлением посмотрела в паспорт, сказав после пару комплиментов по поводу преображения.

После похудения Татьяна встретила парня, и в июле 2018 года влюбленные поженились.

— Изменилась ли жизнь после похудения? Конечно. Я поменялась не только внешне, но и внутренне. Стала намного уверенней в себе. Муж, кстати, был в шоке, когда увидел мои прежние снимки, — говорит Татьяна.

История Александры

23-летняя девушка из Златоуста похудела на 105 килограммов. Корреспонденты 74.RU узнали, что помогло ей изменить свою жизнь.

Раньше Саша весила 162 килограмма

Раньше Саша весила 162 килограмма

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Когда Саше было три года, она попала в больницу и ей пришлось пройти курс лечения, после которого сбился гормональный фон. Родители не видели повода для тревог: пухленькие щечки — это же так мило.

— Я росла в любви и заботе, мне никогда ни в чем не отказывали, — рассказывает Александра. — Я ела всё, что хотела: пирожки, сладости. Торт мы с мамой легко могли съесть вдвоем за раз. У меня все родственники в теле, поэтому никто не видел ничего плохого в большом весе. Наоборот, говорили, что хорошего человека должно быть много.

В подростковом возрасте Саша весила уже больше 100 килограммов. И нисколько не смущалась из-за своего веса.

— Я заказывала вещи в интернете, моему гардеробу даже подружки удивлялись. Не стеснялась носить прозрачное или обтягивающее. Например, у меня были леопардовые лосины — всё, как в анекдотах про толстух, — с улыбкой вспоминает теперь девушка.

Саша научилась не реагировать на косые взгляды и обзывательства и больше переживала по другим поводам.

— В компаниях мальчишки знакомились с моими подружками, а мне говорили, что я просто хороший человек. Расстраивалась, постоянно задавала себе вопрос: раз я такой хороший человек, почему же меня никто не любит? Я просто не осознавала своего веса. Сейчас смотрю на свои старые фотки и понимаю, почему так происходило, — вспоминает Саша.

Всё изменилось в один день, когда подруга уговорила Сашу встать на весы.

— Я знала, что я крупная, но не понимала, до какой степени. Особых сложностей залезть в ванну или завязать кроссовки у меня не было. Единственное неудобство было в институте. Там стояли парты, соединенные со скамейками. Я кое-как влезала, а к концу лекции чувствовала боль, потому что стол просто врезался в живот. Когда стрелка весов остановилась на 162 килограммах, мне стало очень страшно. Про таких, как я, снимают шоу, и я реально могла получить звание самой толстой девочки Челябинской области. Я решила поспорить сама с собой, смогу ли похудеть хотя бы на 10 килограммов. Для начала сократила все «вредности» — съедала не торт за вечер, а кусочек, не пиццу брала, а гречку. Результат не заставил себя ждать: 10 килограммов растаяли за два месяца, — рассказала она корреспондентам 74.RU.

Александра взялась за себя. Начала искать в интернете статьи о здоровом питании, стала много ходить, а потом записалась на фитнес. Ежедневно девушка пробегает 8 километров, плюс полтора-два часа силовых и кардионагрузок в спортзале. Особое внимание — рациону питания.

— Утром я пробежала 4 километра, на завтрак съела омлет со свежими овощами, через 2,5 часа перекусила клубникой с грецкими орехами. На обед у меня был перчик, фаршированный куриным фаршем. Перед тренировкой я выпила йогурт, причем беру только натуральный, так как в остальных много всяких добавок и сахара. После тренировки меня ждет куриное филе на пару. Тренер заставляет есть, иначе будет теряться мышечная масса, — говорит девушка. Сейчас Саша весит около 60 килограммов и готова похудеть еще.

История Евгения

Он сбросил 25 килограммов за год ради дочери — из толстяка машинист превратился в стройного спортсмена.

Евгений говорит, что теперь ему не стыдно раздеться на пляже

Евгений говорит, что теперь ему не стыдно раздеться на пляже

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У 39-летнего мужчины суровый график — он трудится машинистом на Ямале. Однако дикие холода и сложная работа не мешают ему думать о здоровье и красоте, заниматься спортом и есть овсянку. Еще несколько лет назад Евгений весил 85 килограммов при росте 165 сантиметров и выглядел грузным, но его жизнь изменила дочь: она просто смогла подтянуться на турнике, в отличие от отца.

В разговоре с корреспондентом Евгений вспомнил, как набрал вес.

— Поселок, в котором мы жили, был маленький, 1800 человек населения, расположен от ближайшего города в 340 километрах, в болотистой местности, в предгорье Урала. Занятий в этом поселке не так много, поэтому я стал набирать вес, питался совершенно неправильно, вел малоподвижный образ жизни. Вредные привычки тоже сказывались, — рассказал он.

Вскоре он перевелся на другую работу, где уже приходилось много ходить, но всё равно к 35 годам при росте 165 сантиметров Евгений стал весить 85 килограммов. Этот случай и стал переломным моментом для мужчины: он задумался о том, чтобы начать менять свою жизнь.

— К этому моменту, к сожалению, я был уже разведен. Поэтому смена питания для меня не была проблемой. Исключил из рациона хлебобулочные, сахар, майонез и другие вредные соусы и продукты. Стал завтракать каждый день в основном овсяной кашей или гречкой, которую просто запаривал в пищевом контейнере накануне, — говорит он.

Также под запретом оказались вареный и жареный картофель, иногда — запеченный и в небольших количествах на обед. Приоритет в еде мужчина отдал вареной и печеной курице и овощам, особенно сырым в виде салата. По стакану воды он выпивал утром, а также за полчаса перед каждым приемом пищи и после еды через час. Чай пить начал только зеленый без сахара — с небольшим количеством меда.

В 2016 году Евгений снова женился. Он постоянно занимается дайвингом, причем погружается глубоко под воду даже в лютые морозы.

Кроме этого, он ходит в бассейн плавать и учится кручению огня для файер-шоу, а на вахте в свободное время занимается в спортзале. С супругой мужчина катается на горных лыжах, делает пробежки во время прогулки с собакой, а вместо лифта — лестница.

— Тело преобразилось, теперь не стыдно раздеться на пляже. Мой вес составляет в районе 60 килограммов, колеблется в пределах 4 килограммов. Иногда расслаблялся, тогда вес немного приходил. Тогда просто переставал есть ненужную пищу, начинал правильно питаться, и вес стабилизировался, — заключает он.

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диетапохудениеправильное питание
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