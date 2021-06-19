«Про таких, как я, снимают шоу»: эти женщины и мужчины изменились до неузнаваемости ради любви (фото до и после)

— Думаю, это связано с генетикой, высококалорийным питанием и подростковым периодом. Питалась я добротно, большими порциями. Через 10 минут после обеда могла съесть палку колбасы, хлеб с маслом и сыром, запив чаем. Родители ругали за такое, объясняли, что так есть не следует, но из-за юного возраста я не понимала уровень проблемы, — вспоминает она.



У Алии было много попыток похудеть — голодание, БАДы, различные чаи, но вес возвращался снова и снова. В 11-м классе девушка впервые сильно похудела с 90 килограммов благодаря тому, что ела только овсянку и пила зеленый чай. Тогда вес школьницы был 80 килограммов при росте 170 сантиметров.



— За всю жизнь я выслушала столько насмешек, оскорблений. Я носила бабские тряпки, потому что не могла подобрать подростковую одежду нужного размера. После школы я переехала из Казахстана в Новосибирск, поступила в институт. Из-за смены страны и образа жизни я резко скинула вес, но всё равно была толще всех одногруппниц. Готовила только для себя, могла запросто съесть килограмм пельменей, весь пакет сваренных спагетти с мясом, да побольше. Я жирнела на глазах, именно жирнела, а не полнела. Осенью 2014 года решилась купить абонемент в фитнес-клуб, встала там на весы и увидела цифру 110 килограммов, — рассказывает она.

