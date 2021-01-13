Голодают до ужина: 4 простые диеты, которыми пользуются звезды. Врач рассказала, эффективны ли они

Признайтесь честно, что хотя бы раз вы попадались на кричащий заголовок о том, что очередная суперзвезда невероятно похудела на активированном угле или три дня жевала лимоны — ссылка приводит нас на страницу с шокирующими фото до и после. Звездные новомодные похудения — будоражащая для женщин тема: интервальное голодание, щелочная диета, детское питание — не терпится начать, а потом хвастать результатом перед подругами. Худеть на гречке сегодня, как это ни прискорбно, уже не модно. Мы поговорили с врачом Екатериной Брызгаловой, она рассказала насколько безопасны (и безопасны ли) столь популярные у звезд методики.
Екатерина Брызгалова — эндокринолог-диетолог. Стаж работы — 8 лет. Член Российской ассоциации эндокринологов.
Голодание
Одна из самых модных методик похудения, используемая звездами, — фастинг-диета, или интервальное голодание. Ее суть заключается в том, что человек выбирает удобную для себе схему питания, ориентируясь на то, сколько часов без пищи он может спокойно обходиться — 8, 10, 12, 14 или 16. Такая методика основана на теории о том, что для правильного питания важно не только что и в каких количествах вы едите, но и когда вы это делаете. В теории, если вы время от времени заставляете организм голодать, вы учите его использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а собственные запасы жира. Проще говоря, организм начинает сжигать жировые накопления, а следовательно, вы худеете. Более жесткое, сухое голодание — экадаши, длится один день и совмещается с различными духовными практиками в определенные дни в зависимости от лунного календаря.
Из российских знаменитостей путем интервального голодания отлично похудел певец Филипп Киркоров — неоднократно в разных интервью он признавался, что последний прием пищи у него в 18 часов вечера, а следующий наступает только после 12 часов дня следующего дня. «Голодает» и телеведущая Юлия Меньшова — женщина полноценно ест один раз в день. До трех часов дня в ее рационе присутствует только кофе с молоком. В течение 16 часов отказывается от приема пищи Екатерина Андреева — телеведущая новостей на Первом канале.
По словам врача — эндокринолога-диетолога Екатерины Брызгаловой, фастинг сегодня действительно является популярной методикой для похудения. Важно не путать интервальное голодание с экстремальным — отказом от еды и воды более чем на сутки, это может быть опасно для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями. С осторожностью следует относиться и к практике экадаши — имеется большой ряд противопоказаний: туберкулез, заболевания сердца, тромбофлебит, дефицит массы тела, злокачественные опухоли. Не рекомендуется также пост экадаши беременным женщинам, кормящим матерям и людям, принимающим сильнодействующие лекарственные препараты.
— По показаниям интервальное голодание можно практиковать ежедневно или один раз в неделю, в месяц — всё индивидуально. Помимо снижения и контроля веса такая методика будет полезна при ожирении, жировом гепатозе печени. Есть мнение, что интервальное голодание оказывает эффект профилактики от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но научных доказательств нет. Пациенты, которые практикуют голодание, отмечают, что улучшается концентрация внимания, происходит контроль депрессивных и тревожных расстройств, — говорит врач.
Из плюсов интервального голодания Екатерина Брызгалова выделяет простоту — не нужно считать граммы и калории, пищевая корзина более широкая — можно съесть высококалорийный продукт. Хороший контроль голода и аппетита, снижение общего калоража в среднем на 500 ккал, которое способствует похудению. Минусы — страх ограничений: для успеха такого опыта нужна адаптация — тем, кто привык есть 5 раз в день, придется крайне трудно. Врач не рекомендует интервальное голодание людям с острыми заболеваниями ЖКТ и расстройством пищевого поведения.
Щелочная диета
Считается, что организм работает оптимально, если сохраняется кислотно-щелочной баланс. При его нарушении обменные процессы нарушаются, пища усваивается хуже, возникает дефицит минералов и микроэлементов, скапливаются жиры, снижается иммунитет, портятся волосы, кожа и падает уровень энергии. Звучит страшно. Для того чтобы подобного не произошло, предлагается употреблять в пищу щелочные продукты — это многие овощи, ягоды и фрукты, в том числе и имеющие кислый вкус — кислые яблоки и яблочный уксус, лимон, лайм, помидоры, грейпфрут, гранат, сырой шпинат (полный список можно легко найти в интернете). Дневной рацион должен состоять на 80% из ощелачивающих продуктов и только на 20% — из кислотообразующих.
Ярым фанатом щелочной диеты является Виктория Бекхем — уже несколько лет она питается по этой системе, результат мы видим сами. Фигура Виктории безупречна. Дженнифер Энистон и Гвинет Пелтроу также разделяют страсть к продуктам щелочного происхождения — как знать, может быть, именно в этом секрет их вечной молодости.
— Отказ от кислотных продуктов рекомендуют при болезнях суставов или при гастрите. Если же вы здоровы и не имеете никаких жалоб, я не советую прибегать к такой практике похудения и отказываться от продуктов, которые окисляют организм. Употребляйте их умеренно, в первой половине дня. Полагают, что такие продукты можно заменить клетчаткой — да, безусловно, клетчатка полезна, но когда ее слишком много, вы рискуете получить спазм кишечника, вздутие живота и метеоризм, — объясняет эндокринолог.
Детское питание
Многие знаменитости, если им срочно необходимо похудеть, переходят с привычного нам рациона на детское питание — суть в том, что в ярких веселых баночках содержится много витаминов и минералов, плюс ко всему за счет своей пюреобразной консистенции такая пища легче усваивается организмом. Способ весьма странный, но, к примеру, Риз Уизерспун довольно часто его использует, и, мы должны признать, выглядит актриса отлично. Естественно, не забываем про питьевой режим.
— Не вижу преимуществ у такого питания перед привычным нам. Клетчатка в измельченном виде теряет эффект. Любое питание, которое мы хотим превратить в диету, должно быть редуцированным и уменьшенным по калориям. Если мы поставим на одну чашу весов детское пюреобразное питание, в которое входит и мясо, и овощи, а на другую то же самое, но в твердом виде, — разницу по калориям мы не ощутим. Для того чтобы похудеть, необходимо снижать количество калорий, не выходя за норму, а не менять консистенцию пищи, — говорит Екатерина Брызгалова.
Монодиеты
Здесь всё просто: моно — это когда мы едим одну картошку или один лишь только творог, она может быть на огурцах или рисе, существует даже мандариновая и винная (неплохо, да?) диеты. Кристина Агилера часто перед важными мероприятиями садится на диету «7 цветов радуги» — ее суть состоит в том, чтобы каждый день употреблять только продукты одного цвета — белого, красного, зеленого, оранжевого, фиолетового, желтого и так далее. Может быть, не всегда вкусно, но зато весело. Схема в целом работает.
— Существуют заболевания, при которых прописаны определенные монодиеты, их рацион зависит от патологии. Прописывает такой рацион диетолог, учитывая индивидуальные особенности. Такое питание несбалансированно и нефизиологично, — заключает врач.
Екатерина Брызгалова отмечает, что рациональный подход и здоровое 3-разовое питание — залог и похудения, и хорошего самочувствия. Врач — не сторонник ни одной из описанных методик. Она считает, что так называемые модные похудения не что иное, как маркетинговый ход, который может нанести вред здоровью.
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