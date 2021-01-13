Голодают до ужина: 4 простые диеты, которыми пользуются звезды. Врач рассказала, эффективны ли они

Екатерина Брызгалова — эндокринолог-диетолог. Стаж работы — 8 лет. Член Российской ассоциации эндокринологов.

Голодание

Одна из самых модных методик похудения, используемая звездами, — фастинг-диета, или интервальное голодание. Ее суть заключается в том, что человек выбирает удобную для себе схему питания, ориентируясь на то, сколько часов без пищи он может спокойно обходиться — 8, 10, 12, 14 или 16. Такая методика основана на теории о том, что для правильного питания важно не только что и в каких количествах вы едите, но и когда вы это делаете. В теории, если вы время от времени заставляете организм голодать, вы учите его использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а собственные запасы жира. Проще говоря, организм начинает сжигать жировые накопления, а следовательно, вы худеете. Более жесткое, сухое голодание — экадаши, длится один день и совмещается с различными духовными практиками в определенные дни в зависимости от лунного календаря.

Из российских знаменитостей путем интервального голодания отлично похудел певец Филипп Киркоров — неоднократно в разных интервью он признавался, что последний прием пищи у него в 18 часов вечера, а следующий наступает только после 12 часов дня следующего дня. «Голодает» и телеведущая Юлия Меньшова — женщина полноценно ест один раз в день. До трех часов дня в ее рационе присутствует только кофе с молоком. В течение 16 часов отказывается от приема пищи Екатерина Андреева — телеведущая новостей на Первом канале.