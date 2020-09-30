Прощай, винегрет: как сочетать продукты, чтобы худеть, а что нельзя есть вместе ни в коем случае — отвечают врачи

Питаемся строго по граммам, количество съеденного записываем в блокнотик, ведем тщательный подсчет калорий, а похудеть всё равно не получается. Ежедневные старания вперемешку с проклятиями без результата в итоге приводят к вечеру в бургерной и затуманенному сознанию. Чтобы избежать объедания в состоянии аффекта и наладить режим, мы поговорили с диетологами. Они рассказали, какие сочетания продуктов помогут вам похудеть, а какие только окажут медвежью услугу, даже несмотря на их полезность.
Недавно мы составили список продуктов, которые разжигают аппетит. После них хочется съесть слона и шоколадку.
Завтрак
СЮЖЕТ
По мнению диетолога Анны Лис, на завтрак предпочтительнее выбирать сочетание белков и жиров, например, яйцо + лосось или авокадо, можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например, шпинат, можно добавить огурец. Яйцо+помидор — тоже практичный вариант: яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной — тоже отличный вариант для завтрака.
— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели». В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому мюсли, каша с медом, хлопья — не самый хороший вариант завтрака, — объясняет диетолог.
Обед
На обед нам необходим весь комплекс белков, жиров и углеводов. Анна Лис советует съедать овощной салат или просто отдельно нарезанные овощи на первое. Хорошо насыщает клетчатка, она помогает предотвратить переедание. Классическое сочетание — овощной салат с оливковым маслом и гречка с любым видом мяса. Острые блюда, замечает Анна, не ускорят похудение, а лишь вызовут термогенез — повышение температуры тела, поэтому курица, от души приправленная красным перцем, не станет волшебной таблеткой для снижения веса.
— На обед подойдёт любой вид мяса и субпродуктов. Главное — не сосиски и не полуфабрикаты: в них большое количество «ешек». Сочетать мясо можно с любыми гарниром, начиная от овощей и злаков, до макарон и бобовых, — рекомендует диетолог.
Последние исследования показали, что полезно сочетание бобовых с кукурузой. Бобовые способствуют снижению веса, а кукуруза содержит устойчивый крахмал — это сложный углевод и источник энергии.
Ужин
На ужин лучше выбирать лёгкие блюда. Например, овощи в любом виде и рыба, лёгкий сыр или мясо.
— Не обязательно есть рыбу, если она вам не нравится, любое нежирное мясо идеально подойдёт. Вечером необходимо минимизировать быстрые углеводы, заменить их на медленные. Остановите свой выбор на индейке с брокколи или цветной капустой, можно приготовить салат из тунца, лёгкого сыра и яйца или фаршированные перцы, — подсказывает диетолог.
Полезным сочетанием станут лосось и спаржа или тунец и имбирь — в рыбе содержатся полезные омега-3 кислоты, тунец препятствует отложению жира в области живота, спаржа богата клетчаткой и белком, плюс она помогает вывести из организма лишнюю воду, а имбирь улучшает работу кишечника и предотвращает вздутие.
По мнению фитнес-тренера и диетолога Яны Ланг, правильно сочетаемые продукты больше важны не для похудения, а для ресурсности, энергии, здорового цвета кожи, крепкого сна. Для хорошего самочувствия диетолог советует не сочетать в одном приёме пищи два белка: красное мясо — свинину и говядину, сыр и рыбу, грибы и курицу, горох, чечевицу и курицу. Всё это разные виды белка, которые не сочетаются между собой.
— Пасту не обязательно готовить с курицей и грибами. Вместо курицы используйте брокколи или цветную капусту, а к курице вместо грибов добавьте томатную пасту, соусов много, — подсказывает Яна Ланг.
Не следует употреблять в пищу вместе 2 варианта углеводов, например, несколько видов круп или крупу с макаронными изделиями. Не сочетаются между собой крахмалистые овощи — картошка и свёкла, несмотря на то, что мы смело сочетаем их в винегрете. Яна Ланг советует заменить картошку на кабачок — разница во вкусе будет незаметна, а для пищеварительной системы полезнее.
Фрукты диетолог советует есть до еды, ничего с ними не сочетая. Это отдельный приём пищи, привычные многим рецепты запечённой курицы с ананасами или легендарного салата, как оказалось, сочетают в себе несочетаемые продукты.
— То же касается и рыбы, запечённой с сыром. Это самый неудачный состав продуктов. Вместо ананасов лучше приготовьте курицу с помидором и чесноком, — рекомендует диетолог.
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