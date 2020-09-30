Прощай, винегрет: как сочетать продукты, чтобы худеть, а что нельзя есть вместе ни в коем случае — отвечают врачи

— На обед подойдёт любой вид мяса и субпродуктов. Главное — не сосиски и не полуфабрикаты: в них большое количество «ешек». Сочетать мясо можно с любыми гарниром, начиная от овощей и злаков, до макарон и бобовых, — рекомендует диетолог.

Последние исследования показали, что полезно сочетание бобовых с кукурузой. Бобовые способствуют снижению веса, а кукуруза содержит устойчивый крахмал — это сложный углевод и источник энергии.

Ужин

На ужин лучше выбирать лёгкие блюда. Например, овощи в любом виде и рыба, лёгкий сыр или мясо.

— Не обязательно есть рыбу, если она вам не нравится, любое нежирное мясо идеально подойдёт. Вечером необходимо минимизировать быстрые углеводы, заменить их на медленные. Остановите свой выбор на индейке с брокколи или цветной капустой, можно приготовить салат из тунца, лёгкого сыра и яйца или фаршированные перцы, — подсказывает диетолог.

Полезным сочетанием станут лосось и спаржа или тунец и имбирь — в рыбе содержатся полезные омега-3 кислоты, тунец препятствует отложению жира в области живота, спаржа богата клетчаткой и белком, плюс она помогает вывести из организма лишнюю воду, а имбирь улучшает работу кишечника и предотвращает вздутие.