«У каждой четвертой женщины — ожирение»: 5 диет, которые помогут сбросить лишний вес

Не хотите доводить себя до тяжелых последствий, а на занятия спортом не остается ни времени, ни сил? Вместе с врачом-диетологом Ириной Торопыгиной мы составили рейтинг из пяти диет, благодаря которым вы увидите изменения на весах и почувствуете себя здоровее. Большинство из них подойдут практически каждому, но на всякий случай проконсультируйтесь с врачом, если решите круто изменить свой рацион.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию, направления работы: диагностика и выявление причин лишнего или недостаточного веса, разработка индивидуальной диеты для лечения ожирения и лишнего веса, нутриционная поддержка при различных нарушениях питания.



Средиземноморская диета

В 2010 году средиземноморская диета вошла в список нематериальных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, кроме исторической ценности, у нее есть еще несколько заслуг — помощь в борьбе с ожирением, заболеваниями сердца и сосудов и увеличение продолжительности жизни в результате. Различные исследования показывают, что люди, придерживающиеся канонов средиземноморской диеты, чаще становятся долгожителями. Один из основных её компонентов — оливковое масло — защищает от повреждений печень, а нервную систему — от болезни Альцгеймера и депрессии.