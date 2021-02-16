16 февраля вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 73.31
eur 88.98
Тема дняИстория матери-одиночки из городка на краю области

Все новости

Все новости

«Беру всё и сразу»: известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после ринопластики и диеты

К 38 годам Алёна Токарева смогла побороть комплексы и полюбить себя — это далось ей непросто

15 380
212Обсудить

Поделиться

2005 и 2020 год — на фото будто два разных человека, правда?

2005 и 2020 год — на фото будто два разных человека, правда?

Поделиться

Телеведущая из Новосибирска изменилась до неузнаваемости после ринопластики и диеты

Алёна Токарева известна в соцсетях под ником Новая Луна. Сейчас сибирячка — популярный блогер, а в прошлом она работала телеведущей на «49 канале». У Алёны довольно необычная внешность, которая вызывала много споров, а особое внимание хейтеры уделяли носу женщины. Много лет она мечтала о ринопластике и наконец решилась. Преображение получилось поразительным. Вдохновившись результатом, Алёна решила меняться дальше. Она рассказала нашему корреспонденту Алёне Золотухиной о глобальных изменениях и показала фото до/после.

Алёна Токарева, 38 лет, замужем, детей нет. По образованию бухгалтер-экономист. На «49 канале» вела передачу «Звездный прогноз» и ток-шоу «ТриО». Сейчас снимает вайны и продвигает свой профиль в Instagram.

— Почему вы решились на перемены?

— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной.

Что именно не устраивало вас в своей внешности?

— В первую очередь это кривой нос и большой живот. С развитием странички всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться.

Алёна с детства не любила свою внешность&nbsp;

Алёна с детства не любила свою внешность 

Поделиться

— Вы долго не могли решиться на ринопластику и наконец сделали это. Почему? Сколько стоила операция?

— Да, лет 20 точно я мечтала о такой операции, но мне мешал страх и в первую очередь отсутствие денег. Решилась после того, как подруга, изучавшая перед этим несколько лет всевозможные чаты, всё-таки сделала ринопластику и заверила меня в высокой квалификации своего врача. Я делала операцию в Новосибирске, ее стоимость — 220 тысяч рублей.

— Как прошел период реабилитации? Какие плюсы и минусы подобной операции вы для себя увидели?

— Я неделю была в гипсе и с отечностью лица. Честно говоря, нос вообще никак не болел, но был отрицательный момент — для перегородки мне взяли кусочек хряща из бедра, и вот это бедро потом меня беспокоило минимум 7–8 месяцев. В первые дни даже чихнуть было очень больно, а на бедре остался шрам. С момента операции прошел уже год, и в целом, если забыть про бедро, то от операции одни плюсы — теперь я себе нравлюсь. Я больше не удаляю фотографии, у меня нет никаких рабочих сторон, теперь я могу сниматься прям в лоб камерой и быть круглосуточно красивой.

Сибирячка мечтала о ринопластике 20 лет&nbsp;

Сибирячка мечтала о ринопластике 20 лет 

Поделиться

— Какие еще были изменения помимо ринопластики?

— Кроме ринопластики я увеличила губы и сделала подтяжку груди. Еще я села на диету, пошла в спортзал и избавилась от ненавистного живота.

— Как изменилось восприятие себя? Как вас новую восприняли окружающие?

— Прикольно было, что все женщины оценили, по-настоящему радовались за меня. А мужчины сказали: «Ты и так была красивой, ничего не изменилось, но и хуже не стало».

— После обновлений во внешности в жизни что-то поменялось?

— Да, я продолжила изменения: обесцветила волосы (которые через 3 месяца отвалились на треть) и наконец-то осуществила свою мечту детства — получила длинные волосы. Удивительным образом наращенные волосы меня преображают, в них я действительно свечусь и кажусь моложе, но, конечно, и от услуг косметолога не отказываюсь — колю в лоб и под глаза ботокс. Стиль в одежде не поменялся — я по-прежнему люблю яркие вещи, в которых меня все замечают.

Алёна ненавидела свой живот, избавиться от него она смогла при помощи диет и регулярных тренировок в спортзале

Алёна ненавидела свой живот, избавиться от него она смогла при помощи диет и регулярных тренировок в спортзале

Поделиться

— Внимание к вам возросло? Комплиментов стало больше?

— Основные комплименты пошли после наращивания волос, никогда бы не подумала, что мужчины так любят длинные волосы.

— Был хейт? Как справлялись?

— Честно говоря, на хейте держится мой аккаунт в Instagram. Причем такое ощущение, что хейтерам всё равно, что обсуждать: мой нос, грудь, личную жизнь — лишь бы был повод. Я привыкла к критике со времен работы на местном телевидении, поэтому отношусь к ней спокойно, но в глубине души завидую тем блогерам, которых по-настоящему любят все подписчики.

Как вам преображение?

Как вам преображение?

Поделиться

— Как ухаживаете за собой? Питание, спорт? Сложно ли поддерживать фигуру в форме? Есть свой секрет красоты?

— Сейчас я на строгой диете и вернулась в спортзал. За последний год две операции, коронавирус, затяжная депрессия выбили меня из колеи, в итоге всё это отразилось на фигуре. Задача на сегодня — скинуть 5 кг и подтянуть живот и пятую точку.

— Есть ли у вас какие-то жизненные правила, установки?

— Сейчас я придерживаюсь правила: не отказываться от того, что предлагает тебе судьба. Беру всё и сразу.

Еще истории преображений

«Нос полз вниз»: истории сибирячек, которые изменились до неузнаваемости после ринопластики.

«Проблемы с фигурой и со вкусом плоховато»: преображение учительницы после долгого декрета (фото до и после).

«Было лучше»: 5 красоток изменились до неузнаваемости с помощью короткой стрижки (фото до и после).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК8
  • СМЕХ18
  • УДИВЛЕНИЕ7
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ14

Поделиться

Поделиться

блогеркрасотаринопластикаистория преображения
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (212)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...