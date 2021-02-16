«Беру всё и сразу»: известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после ринопластики и диеты

Алёна Токарева, 38 лет, замужем, детей нет. По образованию бухгалтер-экономист. На «49 канале» вела передачу «Звездный прогноз» и ток-шоу «ТриО». Сейчас снимает вайны и продвигает свой профиль в Instagram.



— Почему вы решились на перемены?

— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной.



— Что именно не устраивало вас в своей внешности?



— В первую очередь это кривой нос и большой живот. С развитием странички всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться.