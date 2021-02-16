«Беру всё и сразу»: известная телеведущая изменилась до неузнаваемости после ринопластики и диеты

Телеведущая из Новосибирска изменилась до неузнаваемости после ринопластики и диеты
Алёна Токарева известна в соцсетях под ником Новая Луна. Сейчас сибирячка — популярный блогер, а в прошлом она работала телеведущей на «49 канале». У Алёны довольно необычная внешность, которая вызывала много споров, а особое внимание хейтеры уделяли носу женщины. Много лет она мечтала о ринопластике и наконец решилась. Преображение получилось поразительным. Вдохновившись результатом, Алёна решила меняться дальше. Она рассказала нашему корреспонденту Алёне Золотухиной о глобальных изменениях и показала фото до/после.
Алёна Токарева, 38 лет, замужем, детей нет. По образованию бухгалтер-экономист. На «49 канале» вела передачу «Звездный прогноз» и ток-шоу «ТриО». Сейчас снимает вайны и продвигает свой профиль в Instagram.
— Почему вы решились на перемены?
— С детства я была недовольна своей внешностью. Сотни фотографий были удалены именно из-за того, что я казалась себе страшной.
— Что именно не устраивало вас в своей внешности?
— В первую очередь это кривой нос и большой живот. С развитием странички всё только усугубилось — подписчики часто намекали на мой нос и «обвисшие сиськи» (у меня большой размер груди — четвертый). С детства у меня неправильная осанка, из-за которой я выпячиваю живот. Часто от детей я слышала обидные реплики, что я беременна, поэтому я ненавидела свой живот и мечтала от него избавиться.
— Вы долго не могли решиться на ринопластику и наконец сделали это. Почему? Сколько стоила операция?
— Да, лет 20 точно я мечтала о такой операции, но мне мешал страх и в первую очередь отсутствие денег. Решилась после того, как подруга, изучавшая перед этим несколько лет всевозможные чаты, всё-таки сделала ринопластику и заверила меня в высокой квалификации своего врача. Я делала операцию в Новосибирске, ее стоимость —
— Как прошел период реабилитации? Какие плюсы и минусы подобной операции вы для себя увидели?
— Я неделю была в гипсе и с отечностью лица. Честно говоря, нос вообще никак не болел, но был отрицательный момент — для перегородки мне взяли кусочек хряща из бедра, и вот это бедро потом меня беспокоило минимум
— Какие еще были изменения помимо ринопластики?
— Кроме ринопластики я увеличила губы и сделала подтяжку груди. Еще я села на диету, пошла в спортзал и избавилась от ненавистного живота.
— Как изменилось восприятие себя? Как вас новую восприняли окружающие?
— Прикольно было, что все женщины оценили, по-настоящему радовались за меня. А мужчины сказали: «Ты и так была красивой, ничего не изменилось, но и хуже не стало».
— После обновлений во внешности в жизни что-то поменялось?
— Да, я продолжила изменения: обесцветила волосы (которые через
— Внимание к вам возросло? Комплиментов стало больше?
— Основные комплименты пошли после наращивания волос, никогда бы не подумала, что мужчины так любят длинные волосы.
— Был хейт? Как справлялись?
— Честно говоря, на хейте держится мой аккаунт в Instagram. Причем такое ощущение, что хейтерам всё равно, что обсуждать: мой нос, грудь, личную жизнь — лишь бы был повод. Я привыкла к критике со времен работы на местном телевидении, поэтому отношусь к ней спокойно, но в глубине души завидую тем блогерам, которых по-настоящему любят все подписчики.
— Как ухаживаете за собой? Питание, спорт? Сложно ли поддерживать фигуру в форме? Есть свой секрет красоты?
— Сейчас я на строгой диете и вернулась в спортзал. За последний год две операции, коронавирус, затяжная депрессия выбили меня из колеи, в итоге всё это отразилось на фигуре. Задача на сегодня — скинуть
— Есть ли у вас какие-то жизненные правила, установки?
— Сейчас я придерживаюсь правила: не отказываться от того, что предлагает тебе судьба. Беру всё и сразу.
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