«Это не болезнь, но...»: сексолог рассказал, как люди становятся геями и бисексуалами (18+)

Мужчины и женщины встречаются, влюбляются, женятся. Для одних это единственно правильный и приемлемый вариант развития отношений между полами. А для других вполне допустимы и бисексуальные, и гомосексуальные связи. Так что же это — норма или отклонения? И можно ли как-то повлиять на сексуальные предпочтения? На эти и другие вопросы журналисту 63.RU ответил сексолог Игорь Юрин.



Игорь Юрин окончил Куйбышевский мединститут в 1983 году. В сексологии работает 21 год. С 2007 года — врач-сексолог больницы имени Середавина. С августа 2011 года — главный сексолог Минздрава Самарской области. С ноября 2014 года — врач высшей квалификационной категории.

