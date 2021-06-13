«Это не болезнь, но...»: сексолог рассказал, как люди становятся геями и бисексуалами (18+)

Мужчины и женщины встречаются, влюбляются, женятся. Для одних это единственно правильный и приемлемый вариант развития отношений между полами. А для других вполне допустимы и бисексуальные, и гомосексуальные связи. Так что же
Игорь Юрин окончил Куйбышевский мединститут в 1983 году. В сексологии работает 21 год. С 2007 года — врач-сексолог больницы имени Середавина. С августа 2011 года — главный сексолог Минздрава Самарской области. С ноября
— Игорь Юрьевич, бисексуализм и гомосексуализм — что это? Психологические отклонения или просто прихоть?
— До недавнего времени, лет 30–40 назад, такие половые предпочтения считались патологией. С медицинской точки зрения, сейчас бисексуализм и гомосексуализм являются одной из сексуальных норм, отклонением, но не патологией. (Помимо медицинской точки зрения на сексуальные предпочтения есть и религиозная точка зрения. Например, по информации из открытых источников, на протяжении всей истории гомосексуальные отношения рассматривались в христианстве как смертный грех. Запретными считаются гомосексуальные отношения и в другой религии, исламе. — Прим. ред.)
Бисексуализм — половое влечение к людям как своего, так и противоположного пола.
— Вы сказали, что сексуальные предпочтения у человека закладываются генетически, еще до рождения. Получается, это никаким образом нельзя изменить?
— Известно ничтожно малое количество случаев, когда сексуальные предпочтения человека менялись под воздействием внешней среды. Бывают, например, случаи, когда родители хотели девочку, а родился мальчик. Но взрослые не смирились с этим: одевают сына во всё женское и хотят видеть в нём девочку. И если в этом мальчике изначально генетически заложена фемининность, то есть склонность к женскому поведению, женским психическим особенностям, то при определенных условиях он может предпочесть в будущем сексуальных партнеров своего пола. Но в 99% случаев сексуальные
— До какого возраста у человека формируются сексуальные предпочтения? И когда уже становится понятны взгляды?
— Сексуальные пристрастия формируются до 21 года. То есть человек в
— Но, наверное, есть же какие-то определенные звоночки, которые могут указать родителям, что их дети будут не гетеросексуалами? Какие? И что в этом случае делать взрослым?
— Да, например, если мальчик (а ко мне чаще обращаются мамы именно мальчиков) начинает демонстрировать женское поведение. Допустим, подкрашивает губки или не играет в мальчишеские игры, среди которых футбол, разбойники, стрелялки. Но стоит помнить, что до 13–14 лет ребенок может быть асексуален вообще. Потом формируется платоническое либидо, затем эротическое либидо, и тогда уже становятся ясны его предпочтения.
Вопрос в другом. Мне звонят порой мамы таких мальчишек и просят проконсультировать. Я спрашиваю, а какой смысл? Тем более, если ребенок учится нормально, ведет себя нормально, с одноклассниками общается нормально. Нельзя заставить ребенка изменить свои сексуальные предпочтения, просто устроив скандал или шлепнув его по попе. Это бесполезно. Он спрячется, закроется, будет всё делать тайно.
— Как понимаю, нет смысла обращаться и к психологам?
— Нет. Изменить свои сексуальные предпочтения или сексуальные предпочтения ребенка невозможно.
В моей практике были случаи, когда обращались мамы, чьи дети страдали транссексуализмом. Это состояние, при котором человек чувствует себя не в своем теле, ощущает себя представителем другого пола. Вот это действительно драматично для человека. Представьте, вы красивая молодая девушка, но на самом деле ощущаете себя юношей. И не знаете, что с этим делать.
— Сейчас много говорят о том, что бисексуализм и
— Я считаю, что это неграмотная формулировка. Есть убеждение, что в Москве пробить путь себе можно только через постель и причем с бисексуальными или гомосексуальными отношениями. Но. Если ты гетеросексуал, ты всё равно не будешь вступать в такие отношения. А если за деньги, то это уже проституция. Я бы не стал говорить, что бисексуализм и
На Западе сейчас часто можно наблюдать перегибы — люди, грубо говоря, бьют себя в грудь и заявляют: «Я гомосексуал». Вот это перегиб. Почему я должен об этом знать? Что об этом кричать? Я вот гетеросексуал, но я же не кричу об этом на каждом углу. Интимная жизнь не должна быть напоказ.
Я могу понять еще звезд. Им нужно пиариться, чтобы о них писали в прессе, чтобы быть в тренде. Обычные люди смотрят и пытаются вести себя так же. Этого делать не надо. Какая разница, кто ты? Ты человек, ты гражданин общества, у тебя есть права и обязанности.
— А применим ли сейчас термин «нетрадиционная сексуальная ориентация» для бисексуализма и гомосексуализма?
— Мое мнение, что сейчас этот термин не совсем правильный. И потом, для кого такая ориентация нетрадиционная? Для
— А однополые отношения чаще встречаются среди мужчин или среди женщин?
—У меня нет такой статистики. Думаю, что примерно поровну, если брать большую популяцию.
— Многие ругают однополые пары, которые заводят детей и уверяют, что малыши в будущем однозначно будут гомосексуалистами. Так ли это? Может образ семьи как-то повлиять на сексуальные предпочтения?
— Пример семьи, где есть родитель-1 и родитель-2, может повлиять на сексуальные предпочтения ребенка, если, например, двое мужчин берут из дома мальчика, а он уже с женскими наклонностями. И если такой ребенок вырастет в семье с однополыми родителями, то шанс, что он станет бисексуалом или гомосексуалом, однозначно есть. Он точно будет пробовать такие отношения, но втянется или