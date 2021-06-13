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«Это не болезнь, но...»: сексолог рассказал, как люди становятся геями и бисексуалами (18+)

Публикуем интервью о подоплеке сексуальной ориентации

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С медицинской точки зрения, сейчас гомосексуализм считается отклонением, но не патологией

С медицинской точки зрения, сейчас гомосексуализм считается отклонением, но не патологией

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Мужчины и женщины встречаются, влюбляются, женятся. Для одних это единственно правильный и приемлемый вариант развития отношений между полами. А для других вполне допустимы и бисексуальные, и гомосексуальные связи. Так что же это — норма или отклонения? И можно ли как-то повлиять на сексуальные предпочтения? На эти и другие вопросы журналисту 63.RU ответил сексолог Игорь Юрин.

Игорь Юрин окончил Куйбышевский мединститут в 1983 году. В сексологии работает 21 год. С 2007 года — врач-сексолог больницы имени Середавина. С августа 2011 года — главный сексолог Минздрава Самарской области. С ноября 2014 года — врач высшей квалификационной категории.

— Игорь Юрьевич, бисексуализм и гомосексуализм — что это? Психологические отклонения или просто прихоть?

— До недавнего времени, лет 30–40 назад, такие половые предпочтения считались патологией. С медицинской точки зрения, сейчас бисексуализм и гомосексуализм являются одной из сексуальных норм, отклонением, но не патологией. (Помимо медицинской точки зрения на сексуальные предпочтения есть и религиозная точка зрения. Например, по информации из открытых источников, на протяжении всей истории гомосексуальные отношения рассматривались в христианстве как смертный грех. Запретными считаются гомосексуальные отношения и в другой религии, исламе. — Прим. ред.)

В сексологии Игорь Юрин работает больше <nobr class="_">20 лет</nobr>

В сексологии Игорь Юрин работает больше 20 лет

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Бисексуализм — половое влечение к людям как своего, так и противоположного пола. Гомосексуализм — половое влечение к людям своего пола. В открытых источниках первые подобные связи упоминаются при описании периодов задолго до нашей эры.

— Вы сказали, что сексуальные предпочтения у человека закладываются генетически, еще до рождения. Получается, это никаким образом нельзя изменить?

— Известно ничтожно малое количество случаев, когда сексуальные предпочтения человека менялись под воздействием внешней среды. Бывают, например, случаи, когда родители хотели девочку, а родился мальчик. Но взрослые не смирились с этим: одевают сына во всё женское и хотят видеть в нём девочку. И если в этом мальчике изначально генетически заложена фемининность, то есть склонность к женскому поведению, женским психическим особенностям, то при определенных условиях он может предпочесть в будущем сексуальных партнеров своего пола. Но в 99% случаев сексуальные предпочтения — это все-таки генетика. И повлиять на них сложно.

«До недавнего времени, лет 30–40 назад, бисексуализм и гомосексуализм считались патологией», — рассказывает Игорь Юрин

«До недавнего времени, лет 30–40 назад, бисексуализм и гомосексуализм считались патологией», — рассказывает Игорь Юрин

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— До какого возраста у человека формируются сексуальные предпочтения? И когда уже становится понятны взгляды?

— Сексуальные пристрастия формируются до 21 года. То есть человек в 18 лет может понять, что он гомосексуален или бисексуален. До этого возраста говорить о сексуальной ориентации рано.

— Но, наверное, есть же какие-то определенные звоночки, которые могут указать родителям, что их дети будут не гетеросексуалами? Какие? И что в этом случае делать взрослым?

— Да, например, если мальчик (а ко мне чаще обращаются мамы именно мальчиков) начинает демонстрировать женское поведение. Допустим, подкрашивает губки или не играет в мальчишеские игры, среди которых футбол, разбойники, стрелялки. Но стоит помнить, что до 13–14 лет ребенок может быть асексуален вообще. Потом формируется платоническое либидо, затем эротическое либидо, и тогда уже становятся ясны его предпочтения.

Вопрос в другом. Мне звонят порой мамы таких мальчишек и просят проконсультировать. Я спрашиваю, а какой смысл? Тем более, если ребенок учится нормально, ведет себя нормально, с одноклассниками общается нормально. Нельзя заставить ребенка изменить свои сексуальные предпочтения, просто устроив скандал или шлепнув его по попе. Это бесполезно. Он спрячется, закроется, будет всё делать тайно.

«В 99% случаев сексуальные предпочтения — это все-таки генетика. И залезть к человеку в голову и повлиять на них сложно», — считает врач

«В 99% случаев сексуальные предпочтения — это все-таки генетика. И залезть к человеку в голову и повлиять на них сложно», — считает врач

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— Как понимаю, нет смысла обращаться и к психологам?

— Нет. Изменить свои сексуальные предпочтения или сексуальные предпочтения ребенка невозможно. Повторюсь — надо просто это принять. Не стоит истерить, нервничать и ломать человека. Примите его таким, какой он есть. Я говорю тем, кто ко мне обращается: «У вас ребенок не насильник, не маньяк, он ничего не делает противозаконного».

В моей практике были случаи, когда обращались мамы, чьи дети страдали транссексуализмом. Это состояние, при котором человек чувствует себя не в своем теле, ощущает себя представителем другого пола. Вот это действительно драматично для человека. Представьте, вы красивая молодая девушка, но на самом деле ощущаете себя юношей. И не знаете, что с этим делать.

— Сейчас много говорят о том, что бисексуализм и гомосексуализм — это дань моде. Как вы относитесь к такому утверждению? И уместно ли вообще применять формулировку «дань моде» в таких случаях?

— Я считаю, что это неграмотная формулировка. Есть убеждение, что в Москве пробить путь себе можно только через постель и причем с бисексуальными или гомосексуальными отношениями. Но. Если ты гетеросексуал, ты всё равно не будешь вступать в такие отношения. А если за деньги, то это уже проституция. Я бы не стал говорить, что бисексуализм и гомосексуализм — это дань моде. Нынешнее молодое поколение более слабое в плане мускулинности (совокупность телесных, психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как мужские. — Прим. ред.). Молодежь сейчас более сексуально аморфная, им поддаваться сексуальным соблазнам проще.

«Если ты гетеросексуал, ты всё равно не будешь вступать в однополые отношения», — считает сексолог

«Если ты гетеросексуал, ты всё равно не будешь вступать в однополые отношения», — считает сексолог

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На Западе сейчас часто можно наблюдать перегибы — люди, грубо говоря, бьют себя в грудь и заявляют: «Я гомосексуал». Вот это перегиб. Почему я должен об этом знать? Что об этом кричать? Я вот гетеросексуал, но я же не кричу об этом на каждом углу. Интимная жизнь не должна быть напоказ.

Я могу понять еще звезд. Им нужно пиариться, чтобы о них писали в прессе, чтобы быть в тренде. Обычные люди смотрят и пытаются вести себя так же. Этого делать не надо. Какая разница, кто ты? Ты человек, ты гражданин общества, у тебя есть права и обязанности.

— А применим ли сейчас термин «нетрадиционная сексуальная ориентация» для бисексуализма и гомосексуализма?

— Мое мнение, что сейчас этот термин не совсем правильный. И потом, для кого такая ориентация нетрадиционная? Для гетеросексуалов — да, а для других — нет. Повторюсь, что, с медицинской точки зрения, бисексуализм и гомосексуализм сейчас не являются патологиями. Их нет в международном списке заболеваний.

А однополые отношения чаще встречаются среди мужчин или среди женщин?

—У меня нет такой статистики. Думаю, что примерно поровну, если брать большую популяцию.

«Если брать большую популяцию, думаю, что однополых отношений примерно поровну среди мужчин и среди женщин», — высказывает мнение сексолог

«Если брать большую популяцию, думаю, что однополых отношений примерно поровну среди мужчин и среди женщин», — высказывает мнение сексолог

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— Многие ругают однополые пары, которые заводят детей и уверяют, что малыши в будущем однозначно будут гомосексуалистами. Так ли это? Может образ семьи как-то повлиять на сексуальные предпочтения?

— Пример семьи, где есть родитель-1 и родитель-2, может повлиять на сексуальные предпочтения ребенка, если, например, двое мужчин берут из дома мальчика, а он уже с женскими наклонностями. И если такой ребенок вырастет в семье с однополыми родителями, то шанс, что он станет бисексуалом или гомосексуалом, однозначно есть. Он точно будет пробовать такие отношения, но втянется или нет — другой вопрос. На мой сугубо личный взгляд, иметь родителей одного пола — не самый лучший вариант для ребенка. Но я могу ошибаться.

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секссексуальная ориентация
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