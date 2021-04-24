«Исключение — чтобы родить»: история пары, которая 7 лет жила без секса (он неожиданно вернулся после развода)

Бывают пары, где семейное судно трещит по швам, а от ужасных историй у знакомых на голове волосы дыбом, — но зато в постели до последнего остается всё жарко и гладко. Встречается и обратная ситуация — идеальная семейная пара, дети, взаимопонимание, достаток, никаких скандалов, измен и склок — но секса давно нет, и от этого тошно всем или как минимум одному участнику событий. В ответ на один из наших материалов из рубрики «Субботний разговор об этом» читательница прислала нам историю своего необычного и... счастливого развода. Мы узнали у нее подробности, а также собрали мнения экспертов о том, на каком месте секс в отношениях и что делать, если в вашу семью пришла подобная проблема.
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История Марины
— Многие пишут о том, что если секс пропал, то на семье можно ставить крест. Я тоже так думала. Браку тогда было
Потом мы захотели второго ребенка. Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что это уже был абсурд. Секс был как исключение, чтобы родить. Получилось с пары раз. А интим опять пропал в самом начале моей беременности. Муж как будто выполнил нашу договоренность, и в этом вопросе я ему больше не интересна. После того как стала мамой второй раз, я твердо решила, что хоть и люблю мужа — буду разводиться и устраивать личную жизнь. Был еще вариант найти кого-то на стороне, потому что муж доверял безоговорочно и, думаю, сам был внутренне не против, не стал бы ничего выяснять, но мне эта история не подходила.
Когда ребенку было
— Мы разъехались, официально развелись, разделили имущество, объявили всем родственникам, и мне стало гораздо легче. Наладили график общения с детьми, он забирал их
С мужем мы общались по детям и другим общим вопросам как хорошие знакомые, но я тогда решила, что близкой дружбы с ним водить не буду. Понимаю же, что появится новая женщина, и у меня была на него обида за то, что он не пытался решить нашу проблему и предпочитал ее не замечать.
— Когда муж приходил за детьми, я стала смотреть на него по-другому, как на малознакомого мужчину, который непредсказуемо себя поведет, про дела которого я мало знаю, может, у него и отношения уже какие-то тогда начинались или продолжались. Позволю себе предположить, что и ему развод помог посмотреть со стороны на жену не только как на женщину, которая тарелки за ним моет и его детей обхаживает.
Потом он предложил составить компанию ему для поездки на наш участок, который мы уже поделили по суду. Вроде для того, чтобы посмотреть, что там, как, и подумать, как лучше им распорядиться. И я поняла, что чувствую к нему влечение, которого не было с момента рождения первого ребенка, — то есть
Что говорят эксперты
Психолог-сексолог Алёна Сарапова отмечает, что интим часто прекращается из-за проблем во взаимоотношениях между супругами. А решение этих проблем зависит от стадии отношений, в которой находится пара.
— Первые
Например, для фазы «рождение ребенка» характерна такая ситуация:
— У пары появился ребенок, молодая мама, поглощенная своим природным инстинктом, вся в заботе о новорожденном. Центральным звеном семейной ячейки становится ребенок, а не чувства мужчины и женщины. Элементарное отсутствие времени на сон, еду, неудовлетворенность своим внешним видом, послеродовой стресс, а мужчина-то ждал, что всё будет как раньше. Мужчина продолжает жить как раньше — разделять чувства и переживания способны далеко не все. Секс в такой паре уходит на
Сексолог и клинический психолог Наталья Романовская считает, что секс хоть и не решающая часть отношений, но без него никуда.
— Это цемент, который нас скрепляет на уровне пары. Кирпичиков-то может быть много. Дома, ипотеки, дети, социум. И кирпичики вроде стоят. Но любой волк, который пришел и дунул на этот твой домик, способен его разрушить. И домик складывается, как карточный, — объясняет эксперт.
— Поэтому даже не столько важно, как много этого «цемента», — только бы он был. Надо же скрепить кирпичики. Потому что если этого не остается, то всё действительно разрушается от какой-то фигни. И нет, необязательно из-за измены. А просто из-за усталости, взаимного раздражения, обид. Из-за того, что остались ты и я как родственники, как партнеры, а наше «мы» пропадает — то, что было не для других, а только для нас. Секс — это не главная история. Но обязательно надо, чтобы он был. Это же просто часть нормальных отношений. Что-то из отношений исчезает, и всё, гармония рушится, — заключает Романовская.
Сексолог Кристина Неделяева выделяет случаи, когда женщинам нужен секс даже не как сам факт, а как подтверждение своей значимости. Это тоже распространенная ситуация.
— В большинстве случаев, когда мужчина отказывается от секса, женщина начинает просить его. Не потому, что она хочет секса, а потому, что она боится, что он уйдет. И он это бессознательно чувствует. Мужчине же больше интересен не сам секс, а игра в него. А для женщины важно доверие, и тогда она получает удовольствие, — считает сексолог.
Психолог Анастасия Андреева добавляет, что есть женщины, которые еще в начале отношений взяли себе (именно взяли) мужчину таким, какой он есть (это когда «я вижу в нем потенциал», «мне его жалко», «он такой хороший»
— В большинстве случаев доминирующая роль женщины влечет за собой потерю статуса ее мужчины в ее же восприятии. А где нет мужчины — там снижение либидо. Преобладание мужской энергии в женщине рядом с мужчиной, который по природе задуман быть самцом, запускает процесс изменений на всех уровнях. Физиологический и гормональный — не исключение, — считает Анастасия.
Сколько раз это нормально?
Диапазон нормальности половой конституции —
— Секс 2–3 раза в неделю соответствует средней половой конституции. Такая золотая середина сексуальности человека. Если обращаться именно к моей практике, то максимальное число эякуляций, которое я встречала, —
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