«Исключение — чтобы родить»: история пары, которая 7 лет жила без секса (он неожиданно вернулся после развода)

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История Марины

— Многие пишут о том, что если секс пропал, то на семье можно ставить крест. Я тоже так думала. Браку тогда было 10 лет , двое детей, 7 и 3 года . После первого ребенка мы начали жить как соседи. Много бытовых проблем, которые требовали немедленных решений, мало сна, сложности с деньгами, всё стандартно для молодых родителей. Он много работал, я тоже пыталась крутиться и подработать в декрете. Бытовые и семейные проблемы мы решали на ура, даже если были разногласия — договаривались и уступали как добрые друзья. Но парой мы быть в этот момент уже перестали. Спали вместе в обнимку, но уже много лет ничего не было. Не говорили об этом. Я почитала психологов — что говорить, если тебя не хотят и ты не хочешь, только ссору лишний раз начинать.

Потом мы захотели второго ребенка. Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что это уже был абсурд. Секс был как исключение, чтобы родить. Получилось с пары раз. А интим опять пропал в самом начале моей беременности. Муж как будто выполнил нашу договоренность, и в этом вопросе я ему больше не интересна. После того как стала мамой второй раз, я твердо решила, что хоть и люблю мужа — буду разводиться и устраивать личную жизнь. Был еще вариант найти кого-то на стороне, потому что муж доверял безоговорочно и, думаю, сам был внутренне не против, не стал бы ничего выяснять, но мне эта история не подходила.