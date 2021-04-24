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«Исключение — чтобы родить»: история пары, которая 7 лет жила без секса (он неожиданно вернулся после развода)

Эксперты объяснили, куда пропадает интим в семье и почему без него почти невозможно сохранить брак

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Читательница рассказала редакции о своем счастливом разводе и воссоединении. Публикуем ее историю

Читательница рассказала редакции о своем счастливом разводе и воссоединении. Публикуем ее историю

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Бывают пары, где семейное судно трещит по швам, а от ужасных историй у знакомых на голове волосы дыбом, — но зато в постели до последнего остается всё жарко и гладко. Встречается и обратная ситуация — идеальная семейная пара, дети, взаимопонимание, достаток, никаких скандалов, измен и склок — но секса давно нет, и от этого тошно всем или как минимум одному участнику событий. В ответ на один из наших материалов из рубрики «Субботний разговор об этом» читательница прислала нам историю своего необычного и... счастливого развода. Мы узнали у нее подробности, а также собрали мнения экспертов о том, на каком месте секс в отношениях и что делать, если в вашу семью пришла подобная проблема.

Хотите получить ответ специалиста? Напишите письмо с описанием своей проблемы и вопросом на she@ngs.ru, мы постараемся помочь.

История Марины

— Многие пишут о том, что если секс пропал, то на семье можно ставить крест. Я тоже так думала. Браку тогда было 10 лет, двое детей, 7 и 3 года. После первого ребенка мы начали жить как соседи. Много бытовых проблем, которые требовали немедленных решений, мало сна, сложности с деньгами, всё стандартно для молодых родителей. Он много работал, я тоже пыталась крутиться и подработать в декрете. Бытовые и семейные проблемы мы решали на ура, даже если были разногласия — договаривались и уступали как добрые друзья. Но парой мы быть в этот момент уже перестали. Спали вместе в обнимку, но уже много лет ничего не было. Не говорили об этом. Я почитала психологов — что говорить, если тебя не хотят и ты не хочешь, только ссору лишний раз начинать.

Потом мы захотели второго ребенка. Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что это уже был абсурд. Секс был как исключение, чтобы родить. Получилось с пары раз. А интим опять пропал в самом начале моей беременности. Муж как будто выполнил нашу договоренность, и в этом вопросе я ему больше не интересна. После того как стала мамой второй раз, я твердо решила, что хоть и люблю мужа — буду разводиться и устраивать личную жизнь. Был еще вариант найти кого-то на стороне, потому что муж доверял безоговорочно и, думаю, сам был внутренне не против, не стал бы ничего выяснять, но мне эта история не подходила.

Когда ребенку было 2 года, я подала на развод. Для мужа это было неожиданностью. Он говорил, что мы хорошо жили и не понимает причины, а я не озвучивала конкретику. Сказала, что не чувствую рядом с ним себя женщиной, мне очень жаль, но будем делить имущество и опеку над детьми.

— Мы разъехались, официально развелись, разделили имущество, объявили всем родственникам, и мне стало гораздо легче. Наладили график общения с детьми, он забирал их 3–4 раза в неделю, это было очень удобно, не скрою. Я зарегистрировалась на Tinder, начала знакомиться и общаться, с удивлением обнаружила, как много вокруг приятных и свободных мужчин. Думала, буду там как старая кляча, с двумя малышами и двумя работами, но там много свежеразведенных, и поэтому нам было что обсудить. Сколько-нибудь серьезных отношений тогда не искала, за мужем не шпионила, чувствовала себя легкой и красивой. Похудела, банально, но когда в доме нет мужчины, нет и большого количества еды. Детки ели в саду и школе.

С мужем мы общались по детям и другим общим вопросам как хорошие знакомые, но я тогда решила, что близкой дружбы с ним водить не буду. Понимаю же, что появится новая женщина, и у меня была на него обида за то, что он не пытался решить нашу проблему и предпочитал ее не замечать.

— Когда муж приходил за детьми, я стала смотреть на него по-другому, как на малознакомого мужчину, который непредсказуемо себя поведет, про дела которого я мало знаю, может, у него и отношения уже какие-то тогда начинались или продолжались. Позволю себе предположить, что и ему развод помог посмотреть со стороны на жену не только как на женщину, которая тарелки за ним моет и его детей обхаживает.

Потом он предложил составить компанию ему для поездки на наш участок, который мы уже поделили по суду. Вроде для того, чтобы посмотреть, что там, как, и подумать, как лучше им распорядиться. И я поняла, что чувствую к нему влечение, которого не было с момента рождения первого ребенка, — то есть 7 лет назад. Он потом тоже признался, что именно развод, разъезд, полный разрыв всех супружеских связей и открытая возможность к новым отношениям — и его, и моя — заставили его-по другому посмотреть на вещи и на меня. Секс вернулся в нашу постсемейную жизнь, но мы еще полгода не жили вместе. Сейчас живем, но не расписываемся, родили третьего ребенка, пока полет нормальный — и такое, оказывается, бывает.

Что говорят эксперты

Психолог-сексолог Алёна Сарапова отмечает, что интим часто прекращается из-за проблем во взаимоотношениях между супругами. А решение этих проблем зависит от стадии отношений, в которой находится пара.

— Первые 2 года совместной жизни, фаза без детей, рождение ребенка, фаза стабилизации или зрелый брак, дети покинули дом, фаза «пустого гнезда», — перечисляет эксперт.

Например, для фазы «рождение ребенка» характерна такая ситуация:

— У пары появился ребенок, молодая мама, поглощенная своим природным инстинктом, вся в заботе о новорожденном. Центральным звеном семейной ячейки становится ребенок, а не чувства мужчины и женщины. Элементарное отсутствие времени на сон, еду, неудовлетворенность своим внешним видом, послеродовой стресс, а мужчина-то ждал, что всё будет как раньше. Мужчина продолжает жить как раньше — разделять чувства и переживания способны далеко не все. Секс в такой паре уходит на 10-й план, — делится опытом Алёна.

Сексолог и клинический психолог Наталья Романовская считает, что секс хоть и не решающая часть отношений, но без него никуда.

— Это цемент, который нас скрепляет на уровне пары. Кирпичиков-то может быть много. Дома, ипотеки, дети, социум. И кирпичики вроде стоят. Но любой волк, который пришел и дунул на этот твой домик, способен его разрушить. И домик складывается, как карточный, — объясняет эксперт.

— Поэтому даже не столько важно, как много этого «цемента», — только бы он был. Надо же скрепить кирпичики. Потому что если этого не остается, то всё действительно разрушается от какой-то фигни. И нет, необязательно из-за измены. А просто из-за усталости, взаимного раздражения, обид. Из-за того, что остались ты и я как родственники, как партнеры, а наше «мы» пропадает — то, что было не для других, а только для нас. Секс — это не главная история. Но обязательно надо, чтобы он был. Это же просто часть нормальных отношений. Что-то из отношений исчезает, и всё, гармония рушится, — заключает Романовская.

Сексолог Кристина Неделяева выделяет случаи, когда женщинам нужен секс даже не как сам факт, а как подтверждение своей значимости. Это тоже распространенная ситуация.

— В большинстве случаев, когда мужчина отказывается от секса, женщина начинает просить его. Не потому, что она хочет секса, а потому, что она боится, что он уйдет. И он это бессознательно чувствует. Мужчине же больше интересен не сам секс, а игра в него. А для женщины важно доверие, и тогда она получает удовольствие, — считает сексолог.

Психолог Анастасия Андреева добавляет, что есть женщины, которые еще в начале отношений взяли себе (именно взяли) мужчину таким, какой он есть (это когда «я вижу в нем потенциал», «мне его жалко», «он такой хороший» и т. д.). И тогда с сексом может быть всё хорошо, так как у обоих внутри нет претензий друг к другу.

— В большинстве случаев доминирующая роль женщины влечет за собой потерю статуса ее мужчины в ее же восприятии. А где нет мужчины — там снижение либидо. Преобладание мужской энергии в женщине рядом с мужчиной, который по природе задуман быть самцом, запускает процесс изменений на всех уровнях. Физиологический и гормональный — не исключение, — считает Анастасия.

Сколько раз это нормально?

Диапазон нормальности половой конституции — от 1–2 раз в год до 2–3 раз в день и больше. Вообще понятие нормальности в сексологии очень размыто.

Эксперты сходятся во мнении, что, если секс пропал, здоровая дистанция — это один из способов попытаться его воскресить

Эксперты сходятся во мнении, что, если секс пропал, здоровая дистанция — это один из способов попытаться его воскресить

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— Секс 2–3 раза в неделю соответствует средней половой конституции. Такая золотая середина сексуальности человека. Если обращаться именно к моей практике, то максимальное число эякуляций, которое я встречала, — 7 раз за сутки 3 раза в неделю. Но это были не половые акты с партнершей, а мастурбация, вызванная обсессивно-компульсивным расстройством. В среднем при чрезвычайно сильной половой конституции мы говорим, что нормой является 2–3 раза в день. При чрезвычайно слабой половой конституции человек может не желать секса полгода или год, пока не наступят какие-то определенные комфортные условия для сексуального возбуждения, — объясняет семейный психолог-сексолог и автор блога о здоровой сексуальности Ирина Сергеевна Новоселецкая.

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