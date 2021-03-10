«Хочешь не хочешь, но я рожу»: сибирячка сделала ЭКО в 48 лет, чтобы спасти брак, — но муж изменил ей

История Людмилы Кравчук вдохновляет и вселяет уверенность в то, что женщина при желании может всё, и даже чуточку больше. Сибирячке
История первой любви
С первым супругом Людмила Кравчук познакомилась в старом новосибирском зоопарке. Рассказывая своему младшему брату истории о животных,
Когда Людмиле было
— Мы любили друг друга, но так как мой муж был преподавателем, то любил всех учить. Делал замечания по еде — если сегодня я сварила щи, завтра должен быть борщ. Сегодня компот, завтра кисель, потушила капусту и сварила суп — капуста к капусте не идет. Он был требователен во многих моментах, и так получилось, что быт съел наши отношения. В то время я, видать, недопонимала, как нужно себя вести, как реагировать, я протестовала, — рассказывает Людмила.
Сейчас сибирячка понимает, что тогда не могла проанализировать ситуацию: там, где следовало уступать, стояла на своем и была непреклонна, а может быть, как сама говорит, просто была неразумна.
— Мне было некому подсказать, научить меня разбираться в жизни. Моя бабушка умерла, когда мне было
История второй любви
Свои вторые отношения Людмила называет поспешностью. Говорит, на тот момент ей хотелось продолжить семью, быть рядом с мужчиной, который был бы противоположностью ее первого супруга. В жизни Люды появился Борис — как она говорит, на тот момент совершенно не определившийся в жизни мужчина. С одной стороны, ему хотелось поиграть в семью, а с другой стороны, он был к ней совершенно не готов.
— Мы начали встречаться спустя 2 или
Отношения Людмилы и Бориса по-прежнему не ладились. Вспоминая тот опыт, Людмила говорит, что у ее гражданского мужа отсутствовало чувство отцовства, более того, он будто бы испытывал неприязнь к сыну Людмилы, может быть, ревновал, как предполагает женщина.
— Я человек объективный и принципиальный, никогда не терпела, чтобы к моим детям относились плохо — они и их учеба на первом месте. Он не понимал, что нужно помогать по дому, заниматься с детьми и участвовать в жизни семьи. Я всегда много работала. В те годы я уезжала из дома в
Процедура ЭКО
Отношения в семье так и не ладились. Людмила по-прежнему была уверена, что общий ребенок сможет спасти их с Борисом брак от краха. К решению о процедуре ЭКО Людмила пришла спустя несколько лет после начала обследования. Первые три попытки были неудачные — в первый раз не прижился эмбрион, а во второй и третий раз на пятой неделе у ребенка не забилось сердце.
— У меня всегда были принципы, я ими не гнушалась. Не скрываю, в нашей семье царил матриархат. Я была непоколебима — хочешь не хочешь, но я рожу ребенка. Я была уверена, что ребенок может помочь семье в любом возрасте, а меня он подгонял, — вспоминает она. Женщине было
— Я никогда не опускала руки и была уверена, что всё получится. На тот момент у моей старшей дочери уже родился сын. Внуку было два года, может быть, сыграло роль то, что мне его то давали, то забирали, а я очень хотела малыша. Я не говорила своим детям о процедуре ЭКО, это была моя тайна, я так решила. Рассказала уже тогда, когда убедилась, что всё в порядке, — говорит Людмила.
По словам Людмилы, возраст никак не сказывался на беременности, вопреки общим рекомендациям врачей рожать до
— Когда я приходила на прием, видела пары своего возраста,
За все четыре процедуры Людмила платила сама. Они длительные, включающие в себя много разных анализов, исследований — в общей сложности женщина заплатила более
Что было дальше
Беременность у Людмилы протекала хорошо, за исключением одного неожиданного момента — анализы показали, что в организме женщины есть инфекция, которую мог занести один из партнеров. Борис как раз недавно вернулся из командировки.
— Я была категорична. После того как родился Никита, я выставила его отца за дверь. Мы прожили в гражданском браке
Во время беременности Никитой Людмила успевала учиться — на базе двух высших образований она поступила в Томский университет, на факультет юриспруденции. На
Когда Никите было
Прошло 15 лет
Людмиле Кравчук уже
Людмила общается с первым мужем — у того есть сын от другой женщины, с которым отлично ладит Никита. Часто они вместе отдыхают на даче у Людмилы. Женщина говорит, что после всех экспериментов не думает об отношениях, ее устраивает так, как есть сейчас, она воспитывает сына, в гармонии с собой и счастлива.
— Мужчина мне совершенно не нужен. У меня нет зацикленности на том, что в данный момент мужчины рядом со мной нет. На основе своих предыдущих опытов я сделала вывод, что в первую очередь для меня важен моральный облик. Я не знаю, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы я его полюбила. Любовь — это главное в жизни чувство. Принять кого-то в дальнейшем, принять внимание и любовь — пусть он будет бедным, без какой-либо недвижимости — у меня есть всё: заработок, жилье, дача, я обеспечила квартирами своих детей — и родных, и приемных. Я не рассматриваю вопрос отношений с финансовой стороны, я смотрю с духовной — достойный мужчина с высокими моральными принципами, который будет уважать меня, моих детей, мою работу, мои принципы, может стать моим спутником по жизни, — заключает женщина.
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