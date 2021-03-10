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«Хочешь не хочешь, но я рожу»: сибирячка сделала ЭКО в 48 лет, чтобы спасти брак, — но муж изменил ей

Процедура обошлась женщине в миллион рублей — она рассказала подробности НГС

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Людмила Кравчук родила сына в <nobr class="_">48 лет</nobr> с помощью эко-оплодотворения и воспитывает мальчика одна — прочтите ее историю

Людмила Кравчук родила сына в 48 лет с помощью эко-оплодотворения и воспитывает мальчика одна — прочтите ее историю

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История Людмилы Кравчук вдохновляет и вселяет уверенность в то, что женщина при желании может всё, и даже чуточку больше. Сибирячке 63 года, она одна воспитывает сына-подростка, которого родила при помощи процедуры эко-оплодотворения в 48 лет. У Людмилы двое взрослых детей, одна приемная дочь, четверо внуков и есть всё, что можно пожелать для комфортной жизни. Пережив два неудачных брака, Людмила стала категорична в вопросах любви. О своей жизни женщина рассказала нашему корреспонденту Алёне Золотухиной.

История первой любви

С первым супругом Людмила Кравчук познакомилась в старом новосибирском зоопарке. Рассказывая своему младшему брату истории о животных, 19-летняя Люда привлекла внимание летчика — тот не упустил случая подойти и заговорить с симпатичной девушкой. Между молодыми людьми пробежала искра и завязались отношения, а спустя несколько месяцев пара решила пожениться. В течение пяти лет Людмила не могла забеременеть, говорит, может быть, из-за того, что часто простужалась, сопровождая мужа то на хоккей, то на рыбалку.

Когда Людмиле было 25 лет, родилась долгожданная дочь, а спустя четыре года — сын. Дети стали для нее смыслом жизни. Жили хорошо, муж Людмилы преподавал самолетостроение, а сама она, окончив на тот момент еще НЭТИ, факультет летательных аппаратов, устроилась на работу в проектно-конструкторское бюро.

— Мы любили друг друга, но так как мой муж был преподавателем, то любил всех учить. Делал замечания по еде — если сегодня я сварила щи, завтра должен быть борщ. Сегодня компот, завтра кисель, потушила капусту и сварила суп — капуста к капусте не идет. Он был требователен во многих моментах, и так получилось, что быт съел наши отношения. В то время я, видать, недопонимала, как нужно себя вести, как реагировать, я протестовала, — рассказывает Людмила.

Сейчас сибирячка понимает, что тогда не могла проанализировать ситуацию: там, где следовало уступать, стояла на своем и была непреклонна, а может быть, как сама говорит, просто была неразумна.

— Мне было некому подсказать, научить меня разбираться в жизни. Моя бабушка умерла, когда мне было 17 лет, я осталась совсем одна. Нужно было перестраивать наши отношения, работать над ними, но тогда я решила подать на развод. Я очень любила своих детей и не хотела, чтобы они видели, как мы скандалим, — так объясняет свой поступок Людмила. Спустя 15 лет брака супруги развелись.

История второй любви

Свои вторые отношения Людмила называет поспешностью. Говорит, на тот момент ей хотелось продолжить семью, быть рядом с мужчиной, который был бы противоположностью ее первого супруга. В жизни Люды появился Борис — как она говорит, на тот момент совершенно не определившийся в жизни мужчина. С одной стороны, ему хотелось поиграть в семью, а с другой стороны, он был к ней совершенно не готов.

— Мы начали встречаться спустя 2 или 3 месяца после моего развода. Через какое-то время я поняла, что отношения неровные, их нужно перекраивать, я подумала, что ребенок укрепит их. У Бориса не было своих детей, а у меня — двое, в решении завести третьего, общего ребенка он меня поддержал, — вспоминает Людмила. — Когда я была на 21-й неделе беременности, мы пошли подавать заявление в ЗАГС. Так вышло, что я поскользнулась на ступенях и упала. Открылось кровотечение, ребенка не удалось спасти. Я долго болела и из-за случившегося в течение длительного периода времени не могла забеременеть. После этого вопрос о свадьбе отпал сам собой — я заботилась о детях, много работала и параллельно училась — получала второе высшее, бухучет.

Отношения Людмилы и Бориса по-прежнему не ладились. Вспоминая тот опыт, Людмила говорит, что у ее гражданского мужа отсутствовало чувство отцовства, более того, он будто бы испытывал неприязнь к сыну Людмилы, может быть, ревновал, как предполагает женщина.

— Я человек объективный и принципиальный, никогда не терпела, чтобы к моим детям относились плохо — они и их учеба на первом месте. Он не понимал, что нужно помогать по дому, заниматься с детьми и участвовать в жизни семьи. Я всегда много работала. В те годы я уезжала из дома в 5 утра, возвращалась в 9 вечера, проверяла уроки у детей, готовила обед и ужин, — рассказывает Людмила Кравчук. — Борис был не готов к детям и на тот момент не понимал сам, чего хочет от жизни. Проанализировав этот опыт, я понимаю, что на тот момент я совсем не знала этого человека. Прежде чем вступать в длительные серьезные отношения, нужно получше узнать человека, с которым собираешься жить.

Самое главное в жизни для Людмилы — ее семья

Самое главное в жизни для Людмилы — ее семья

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Процедура ЭКО

Отношения в семье так и не ладились. Людмила по-прежнему была уверена, что общий ребенок сможет спасти их с Борисом брак от краха. К решению о процедуре ЭКО Людмила пришла спустя несколько лет после начала обследования. Первые три попытки были неудачные — в первый раз не прижился эмбрион, а во второй и третий раз на пятой неделе у ребенка не забилось сердце.

— У меня всегда были принципы, я ими не гнушалась. Не скрываю, в нашей семье царил матриархат. Я была непоколебима — хочешь не хочешь, но я рожу ребенка. Я была уверена, что ребенок может помочь семье в любом возрасте, а меня он подгонял, — вспоминает она. Женщине было 47 лет, когда ей провели последнюю процедуру ЭКО. Эмбрион прижился, к пятой неделе Людмила переживала, вспоминая предыдущий опыт, но, к счастью будущей матери, сердце малыша забилось.

— Я никогда не опускала руки и была уверена, что всё получится. На тот момент у моей старшей дочери уже родился сын. Внуку было два года, может быть, сыграло роль то, что мне его то давали, то забирали, а я очень хотела малыша. Я не говорила своим детям о процедуре ЭКО, это была моя тайна, я так решила. Рассказала уже тогда, когда убедилась, что всё в порядке, — говорит Людмила.

По словам Людмилы, возраст никак не сказывался на беременности, вопреки общим рекомендациям врачей рожать до 35 лет.

— Когда я приходила на прием, видела пары своего возраста, 45–47 лет. Если у женщины присутствует менструальный цикл, она хорошо себя чувствует и не имеет противопоказаний, то я не вижу преград. Рожать в таком возрасте нежелательно первородящим, у меня же всё было нормально. Если женщина хочет ребенка, она обязательно должна его родить, — считает сибирячка. — Некоторые любят только своих детей, не каждая женщина сможет принять чужого ребенка и относиться к нему достойно.

За все четыре процедуры Людмила платила сама. Они длительные, включающие в себя много разных анализов, исследований — в общей сложности женщина заплатила более 1 миллиона рублей. У Людмилы родился долгожданный сын — здоровый крупный мальчик Никита.

Что было дальше

Беременность у Людмилы протекала хорошо, за исключением одного неожиданного момента — анализы показали, что в организме женщины есть инфекция, которую мог занести один из партнеров. Борис как раз недавно вернулся из командировки.

— Я была категорична. После того как родился Никита, я выставила его отца за дверь. Мы прожили в гражданском браке 18 лет. После этого инцидента он пытался наладить общение, но я своего решения не поменяла, — заявляет Людмила. — Я считаю, что я права — партнеры должны любить и уважать друг друга, быть верными. Если бы я знала, что во втором браке будут такие отношения, на сегодняшний день, имея тот опыт, что есть, я бы вернулась к первому браку, вела бы себя совершенно иначе. На ошибках учатся. Я очень благодарна судьбе за то, что у меня родился Никита, деньги на ЭКО были мои, я независима — он только мой, мне не надо его ни с кем делить, я воспитываю сына так, как считаю нужным. Отец им не интересуется, он видел сына в первые годы его жизни, но общаться не пожелал. Я пыталась наладить между ними связь — у меня не вышло. Однажды Никита спросил меня: «Ты не хочешь, чтобы я общался с папой?» — я ему ответила: «Почему не хочу, общайся». Никита позвонил отцу, тот сказал, что у него нет времени на разговоры. Больше Никита не предпринимал попыток общаться.

Во время беременности Никитой Людмила успевала учиться — на базе двух высших образований она поступила в Томский университет, на факультет юриспруденции. На 7-й день после родов женщина пошла сдавать ГОСы. Первое время после рождения сына Людмила работала неполный день, прибегала к помощи няни и старших детей.

Когда Никите было 3 года, Людмила оформила опеку над девочкой из детского дома. В дачном сообществе, где у Людмилы загородный дом, погибли сторожа, и их 12-летняя дочь осталась одна. Лера жила в детском доме, но на каникулы и выходные дни приезжала к Людмиле и Никите. Женщина заменила ей мать. Людмила говорит, что желание помогать людям у нее от бабушки — та показала внучке хороший пример.

Опыт предыдущих отношений показал Людмиле, что в мужчине самое главное — его моральный облик и соответствие ему

Опыт предыдущих отношений показал Людмиле, что в мужчине самое главное — его моральный облик и соответствие ему

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Прошло 15 лет

Людмиле Кравчук уже 63 года, ее сыну Никите 15 лет. Крепкий парень ростом выше 180 см хорошо учится и увлеченно занимается хоккеем — Людмила не пропустила ни одной игры любимого сына. От старшей дочери у Людмилы два внука, у среднего сына пока нет своих детей. Приемная Лера тоже уже выросла, вышла замуж и родила двоих детей — получается, что у женщины четверо внуков, а один из них старше ее сына на два года.

Людмила общается с первым мужем — у того есть сын от другой женщины, с которым отлично ладит Никита. Часто они вместе отдыхают на даче у Людмилы. Женщина говорит, что после всех экспериментов не думает об отношениях, ее устраивает так, как есть сейчас, она воспитывает сына, в гармонии с собой и счастлива.

— Мужчина мне совершенно не нужен. У меня нет зацикленности на том, что в данный момент мужчины рядом со мной нет. На основе своих предыдущих опытов я сделала вывод, что в первую очередь для меня важен моральный облик. Я не знаю, какими качествами должен обладать мужчина, чтобы я его полюбила. Любовь — это главное в жизни чувство. Принять кого-то в дальнейшем, принять внимание и любовь — пусть он будет бедным, без какой-либо недвижимости — у меня есть всё: заработок, жилье, дача, я обеспечила квартирами своих детей — и родных, и приемных. Я не рассматриваю вопрос отношений с финансовой стороны, я смотрю с духовной — достойный мужчина с высокими моральными принципами, который будет уважать меня, моих детей, мою работу, мои принципы, может стать моим спутником по жизни, — заключает женщина.

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