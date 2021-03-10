«Хочешь не хочешь, но я рожу»: сибирячка сделала ЭКО в 48 лет, чтобы спасти брак, — но муж изменил ей

Сейчас сибирячка понимает, что тогда не могла проанализировать ситуацию: там, где следовало уступать, стояла на своем и была непреклонна, а может быть, как сама говорит, просто была неразумна.

— Мне было некому подсказать, научить меня разбираться в жизни. Моя бабушка умерла, когда мне было 17 лет , я осталась совсем одна. Нужно было перестраивать наши отношения, работать над ними, но тогда я решила подать на развод. Я очень любила своих детей и не хотела, чтобы они видели, как мы скандалим, — так объясняет свой поступок Людмила. Спустя 15 лет брака супруги развелись.

История второй любви

Свои вторые отношения Людмила называет поспешностью. Говорит, на тот момент ей хотелось продолжить семью, быть рядом с мужчиной, который был бы противоположностью ее первого супруга. В жизни Люды появился Борис — как она говорит, на тот момент совершенно не определившийся в жизни мужчина. С одной стороны, ему хотелось поиграть в семью, а с другой стороны, он был к ней совершенно не готов.