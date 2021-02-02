«Ни на что не реагирует»: история сибирячки, которая усыновила неизлечимо больного ребенка, но не знала об этом

Усыновление



— Меня сотни раз спрашивали, почему мы решили усыновить ребенка. Каждый выдавал свое объяснение нашему поступку — не получается завести своего, проблемы со здоровьем, за детей платят много денег, увидели рекламу и пожалели. Правдивый ответ не устраивал никого — в какой-то момент я поймала себя на мысли, что очень хочу еще одного малыша, — меня просто распирало от чувства любви и нежности, которыми хотелось поделиться.



Я увидела в интернете объявление о наборе в школу усыновителей — меня это зацепило, захотелось узнать больше. Когда я рассматривала фотографии детей, в голову закралась мысль: почему бы не принять в свою семью малыша, который уже есть на свете один, а потом мы и своего еще родим или всё сделаем одновременно — будут двойняшки. Мужу идея показалась неожиданной и странной, но, обсудив ее, мы решили: запишемся в школу, сходим один раз, не наше — уйдем, но зато спокойно будем жить дальше.

