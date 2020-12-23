«Не могу представить, как она выглядит»: история абсолютно слепой мамы — она родила и вырастила дочь в полной темноте

— Племянница у меня была еще маленькая, я с ней водилась. И в один момент наклонилась над ней, переодевать, наверное. Голову поднимаю — и всё, ничего не вижу. Я никому не сказала, была тогда у бабушки в соседнем доме. Вслепую дошла до дома около 100 метров, — вспоминает сибирячка.

В тот день мама Ольги пришла с работы и сначала не поняла, почему дочь на нее так странно смотрит. Когда родители узнали, что сибирячка потеряла зрение, для них это был удар. В детстве Ольга ходила в обычную школу и инвалидом себя не чувствовала, в подростковом возрасте училась и общалась наравне со сверстниками, ходила на дискотеки, только, может быть, была чуть более домашней, чем остальные.

— Когда потеряла зрение, родители и подруги окружили вниманием, не бросали. Но были моменты, конечно, в подушку ревела, почему так всё случилось, — вспоминает она.