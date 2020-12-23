«Не могу представить, как она выглядит»: история абсолютно слепой мамы — она родила и вырастила дочь в полной темноте

Быть мамой — большая ответственность и не меньшее счастье. Часто женщины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, отказываются от материнства, потому что не чувствуют в себе сил и мужества пройти этот путь. Сегодня мы расскажем историю мамы нашей коллеги Алёны Золотухиной — Ольга Золотухина родила и вырастила дочь, несмотря на полную слепоту.
В раннем детстве сибирячка заболела сахарным диабетом. Он протекал в тяжелой форме и ударил по сосудистой системе. Ольге было почти 19 лет, когда она упала с велосипеда и ударилась виском. После этого у женщины начало резко падать зрение.
— Племянница у меня была еще маленькая, я с ней водилась. И в один момент наклонилась над ней, переодевать, наверное. Голову поднимаю — и всё, ничего не вижу. Я никому не сказала, была тогда у бабушки в соседнем доме. Вслепую дошла до дома около 100 метров, — вспоминает сибирячка.
В тот день мама Ольги пришла с работы и сначала не поняла, почему дочь на нее так странно смотрит. Когда родители узнали, что сибирячка потеряла зрение, для них это был удар. В детстве Ольга ходила в обычную школу и инвалидом себя не чувствовала, в подростковом возрасте училась и общалась наравне со сверстниками, ходила на дискотеки, только, может быть, была чуть более домашней, чем остальные.
— Когда потеряла зрение, родители и подруги окружили вниманием, не бросали. Но были моменты, конечно, в подушку ревела, почему так всё случилось, — вспоминает она.
Семья на протяжении трех лет возила Ольгу в Москву, чтобы восстановить зрение. Тогда сказали, что это бесполезно из-за диабета, хотя сейчас, по словам Ольги, при сахарном диабете делают коррекцию зрения.
— Когда ребенок рождается совсем незрячим — вслепую ему сложно научиться даже простым бытовым вещам. Но я же видела 19 лет, и с домашним бытом проблем у меня не возникло. Изначально мне мама сказала: «Всё, лежи на диване, ничего не делай». Но это был ужас, я набрала в весе и сказала: «Всё, хватит!» — вспоминает Ольга. — Трудновато было разогреть что-то, определить тот момент, когда плита нагреется. Резать мне до сих пор сложно, всегда нож косит.
Из дома женщина после потери зрения одна не выходила никогда, хоть и научилась ходить с тростью. Раньше она пыталась заниматься с инструктором, та обучала женщину необходимым маршрутам. Ольга говорит, что чувство страха она побороть не смогла.
После того, как женщина ослепла, ее часто стали навещать и выводить куда-то бывшие одноклассники.
— Мы ходили с девчонками и в ресторан. В советское время, имея 2 рубля в кармане, можно было погулять, — вспоминает сибирячка. Ольга добавляет, что ей помогли прожить этот период жизни друзья и родители. Хотя тяжелые мысли о дальнейшей судьбе ее посещали.
С будущим мужем Ольга училась в одном классе, он уделял ей внимание, а она не воспринимала его всерьез. После школы они нигде не пересекались и увиделись только через несколько лет на встрече одноклассников. Решили собираться у Ольги, сибирячка вспоминает, что родители ей всегда всё разрешали.
— Он ухаживать за мной начал, а у меня отношение к нему со школы так и не поменялось. Он просил одноклассницу ходить ко мне с ним, чтобы я не смогла его выгнать. Вот так и придут вдвоем, постепенно завязались отношения. Потом у нас свадьба была, а в 1991-м родилась Алёна, — вспоминает женщина.
Когда ребенку было 2 года, супруги разошлись насовсем и больше не встречались.
— Я всегда хотела ребенка и всегда знала, что у меня будет одна дочка, но мне запрещали из-за диабета. До 16 недель я даже не знала, что беременна, у меня уже ребенок шевелился, а я думала, что растолстела и юбки как-то сидят не так, кишки прыгают. Потом мужу говорю: «У меня заболевание, наверное, какое-то, я пойду к гинекологу». Думала, опухоль по-женски — говорят: «Вашей опухоли 16 недель», — вспоминает Ольга. — Я была рада, но мне сказали, что рожать не дадут. Потому что я умру, а ребенок родится дебильным. Говорят: «Придете в 20 недель, положим вас в больницу, будем вызывать роды». А я пришла на 22-й неделе, когда уже нельзя, и мне сохранили беременность, — вспоминает Ольга. По словам женщины, сахарный диабет первого типа не всегда передается от родителей детям, но такие случаи, конечно, бывают. Он может проявиться через 8 –10 поколений.
— Принесли дочь домой, она была такая малюсенькая. Я ее нос потрогала, там маленькая пимпочка, как пуговочка. Когда пришло время менять пеленки, бабушка боялась ее брать. А у меня был опыт, и я ее запеленала первый раз. Боялась поначалу купать и кормить с ложки. Сажала к себе на колени, одной рукой примерно понимаю, где рот, другой кормлю. А потом она сама сообразила, где ложка, и помогала мне, — вспоминает Ольга. — Внешность Алёны я всё-таки до конца не могу представить, как она выглядит, говорят, что похожа и на меня, и на отца. Я примерно представляю, но с этим сложновато.
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