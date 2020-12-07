«Парни подходят знакомиться»: истории мам и дочек, которые выглядят как сестры (взгляните на них)

Глядя на этих красавиц, невозможно поверить в то, что это мать и дочь. Они вместе ходят за покупками, гуляют со стаканчиком кофе по улице и со стороны выглядят как подружки. Они могут меняться одеждой, делятся друг с другом секретами и грустят от того, что встречи становятся не такими частыми, как раньше. Мы поговорили с дочками, чьих мам можно принять за их сестер, — они рассказали о том, как проводят время вместе и какие у них есть привычки на двоих.



Ирина, 22 года, мастер маникюра

Елена, 50 лет, работает в ювелирном магазине