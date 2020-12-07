7 декабря понедельник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняТолпа подростков напала на женщину-таксиста

Все новости

Все новости

«Парни подходят знакомиться»: истории мам и дочек, которые выглядят как сестры (взгляните на них)

Они часами говорят по телефону, поедают сладости при встрече и доверяют друг другу самое сокровенное

2 997
38Обсудить

Поделиться

Выглядеть со своей дочерью как сестры или <nobr class="_">подружки —</nobr> это очень крутой комплимент

Выглядеть со своей дочерью как сестры или подружки — это очень крутой комплимент

Поделиться

Глядя на этих красавиц, невозможно поверить в то, что это мать и дочь. Они вместе ходят за покупками, гуляют со стаканчиком кофе по улице и со стороны выглядят как подружки. Они могут меняться одеждой, делятся друг с другом секретами и грустят от того, что встречи становятся не такими частыми, как раньше. Мы поговорили с дочками, чьих мам можно принять за их сестер, — они рассказали о том, как проводят время вместе и какие у них есть привычки на двоих.

Ирина, 22 года, мастер маникюра
Елена, 50 лет, работает в ювелирном магазине

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Ирине часто говорят, что они с мамой выглядят как сестры

Ирине часто говорят, что они с мамой выглядят как сестры

Поделиться

— Где-то — на улице или в заведении — нас с мамой не принимают за сестер, но каждый раз, когда мы выставляем совместные фотографии, нам пишут, что очень похожи, или, бывает, друзья, встречая мою маму случайно, потом говорят, что она очень молодо выглядит. Бывает, к ней подходят познакомиться молодые люди.

Мать и дочь любят проводить время вместе

Мать и дочь любят проводить время вместе

Поделиться

— Мы с мамой в очень доверительных отношениях, рассказать могу практически всё, попросить совет. Так же и мама — много чем со мной делится. Я сейчас живу в другом городе, но мы созваниваемся почти каждый день. Видимся редко, так как мне пришлось переехать. Раньше, когда я жила с родителями, мы вместе после работы могли сходить в кофейню, поболтать. Очень любим просто посидеть дома на кухне и пообщаться. Сейчас, когда я приезжаю в гости, всё это присутствует, но уже не так часто. Мне весело в компании мамы и ее подруг. Если выпадает шанс отметить какой-то праздник с родителями и их друзьями, то я никогда не отказываюсь. Мама у меня очень современная.

Алина, 25 лет, косметолог
Ирина, 45 лет, предприниматель

У Алины с мамой одинаковый <nobr class="_">характер —</nobr> так говорят папа девушки и ее муж

У Алины с мамой одинаковый характер — так говорят папа девушки и ее муж

Поделиться

— Довольно часто нам с мамой говорят, что мы выглядим со стороны как подружки или как сестры. Мы очень близки, можем часами говорить по телефону, ходить по магазинам, ездим друг к другу в гости. У нас есть одна привычка на двоих — мы всегда едим сладкое, когда видимся. Мой муж и папа говорят, что у нас с мамой одинаковые характеры — особенно когда злимся или ругаемся.

Юлия, 28 лет, в декрете
Анжелика, 53 года, церемониймейстер

Мать и дочь стали реже проводить время вместе, но Юлия надеется наверстать упущенное

Мать и дочь стали реже проводить время вместе, но Юлия надеется наверстать упущенное

Поделиться

— Часто — это мало сказано, всегда, когда нас с мамой видят вместе, говорят, что мы очень похожи, и знакомые, и незнакомые. Мы — и подруги, и мама с дочкой. Моя мама знает обо мне абсолютно всё, я люблю с ней советоваться, делиться радостями и переживаниями. Сейчас мы стали видеться реже, хоть и живем в соседних домах, — я дома с ребенком, а родители работают. Но думаю, что следующим летом, когда моя дочь подрастет, встреч будет больше. Мы с мамой любим вместе ходить по магазинам — у мамы отменный вкус, а я совсем не умею выбирать вещи, поэтому хожу с ней.

Юлия, 24 года, журналист
Ольга, 48 лет, врач

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Сейчас Юлия живет в Санкт-Петербурге и очень ждет маму в гости

Сейчас Юлия живет в Санкт-Петербурге и очень ждет маму в гости

Поделиться

— С самого детства я очень похожа на свою маму, кто-то из знакомых даже говорил, что никогда не видел, чтобы мать и дочь были настолько похожи. У меня очень теплые отношения с мамой, я ей полностью доверяю, всегда делюсь проблемами, спрашиваю совета, да и просто обсуждаю дела. Сейчас я в Петербурге, а мама — в Новокузнецке, мы почти каждый день переписываемся, а на выходных всегда созваниваемся. В 18 лет я уехала из родного города, 6 лет жила и училась в Новосибирске, там же и работала. Поэтому проводить время с мамой не могла так часто, как хотела бы, но на каникулы и праздники всегда приезжала домой, мы с мамой много гуляли, ходили по магазинам, в кафе и кино, готовили ужины, сейчас я жду ее в Петербург. Мы с мамой очень любим ходить по магазинам, как и многие девочки, не обязательно что-то покупать, интересен сам процесс, но вещей у нас много, это надо признать. Мама хорошо знает мой вкус, может мне купить платье или туфли.


Что еще почитать по теме

Мамочка на миллион: истории самых необычных мам, которые шокировали Новосибирск (10 детей — это вам не шутки).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мать и дочьсемья
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...