«Парни подходят знакомиться»: истории мам и дочек, которые выглядят как сестры (взгляните на них)

Глядя на этих красавиц, невозможно поверить в то, что это мать и дочь. Они вместе ходят за покупками, гуляют со стаканчиком кофе по улице и со стороны выглядят как подружки. Они могут меняться одеждой, делятся друг с другом секретами и грустят от того, что встречи становятся не такими частыми, как раньше. Мы поговорили с дочками, чьих мам можно принять за их
Ирина, 22 года, мастер маникюра
Елена, 50 лет, работает в ювелирном магазине
— Где-то — на улице или в
— Мы с мамой в очень доверительных отношениях, рассказать могу практически всё, попросить совет. Так же и
Алина, 25 лет, косметолог
Ирина, 45 лет, предприниматель
— Довольно часто нам с мамой говорят, что мы выглядим со стороны как подружки или как сестры. Мы очень близки, можем часами говорить по телефону, ходить по магазинам, ездим друг к другу в гости. У нас есть одна привычка на
Юлия, 28 лет, в декрете
Анжелика, 53 года, церемониймейстер
— Часто — это мало сказано, всегда, когда нас с мамой видят вместе, говорят, что мы очень похожи, и знакомые, и незнакомые.
Юлия, 24 года, журналист
Ольга, 48 лет, врач
— С самого детства я очень похожа на свою маму, кто-то из знакомых даже говорил, что никогда не видел, чтобы мать и дочь были настолько похожи. У меня очень теплые отношения с мамой, я ей полностью доверяю, всегда делюсь проблемами, спрашиваю совета, да и просто обсуждаю дела. Сейчас я в Петербурге, а
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