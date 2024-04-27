Хор, оркестр Мариинского театра и спектакль: как отпраздновать Пасху в филармонии Новосибирска — афиша

В город приедет актер Андрей Мерзликин Источник: Алена Любарец/ предоставлено филармонией











В Новосибирской филармонии начнутся концерты, посвященных Пасхе. В честь праздника в филармонии пройдут три разных музыкальных события.

Во вторник, 30 апреля, пройдет концерт-спектакль «От Меня это было» (12+), на котором выступит Андрей Мерзликин. Артист театра и кино не только исполняет одну из ролей, но и является автором идеи и сценической версии. Оригинальный текст написан преподобным старцем Серафимом Вырицким. «От Меня это было» — это философское поэтическое произведение середины XX века. Это произведение сопровождается музыкальным сопровождением современного автора Петра Корягина.

Участие в концерте на сцене зала имени А.М. Каца примут два крупнейших хоровых коллектива — Новосибирская хоровая капелла и Камерный хор Московской консерватории в сопровождении Сибирского фестивального оркестра под управлением Михаила Симоняна.

На следующий день, 1 мая, в филармонии имени Каца можно будет услышать симфонический оркестр Мариинского и Большого театров (12+) под управлением Валерия Гергиева. Симфоническая программа является частью XXIII Московского Пасхального фестиваля. Как рассказали в пресс-службе филармонии, фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В сам день Пасхи, 5 мая, на сцену выйдет фольклорный ансамбль «Рождество» с программой «Пасха красная» (12+). Организаторы обещают искрометную, жизнеутверждающую и торжественную программу с фольклорными песнопениями и наигрышами. За 400 рублей можно послушать волочёбные, плясовые, лирические народные песни, частушки, страдания, инструментальные наигрыши.