НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

3 м/c,

южн.

 760мм 27%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

СРОЧНО

Два подростка жгли провода и обгорели

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Культура Хор, оркестр Мариинского театра и спектакль: как отпраздновать Пасху в филармонии Новосибирска — афиша

Хор, оркестр Мариинского театра и спектакль: как отпраздновать Пасху в филармонии Новосибирска — афиша

На концерте «Пасха Красная» можно послушать народные произведения

483
1 комментарий
В город приедет актер Андрей Мерзликин

В Новосибирской филармонии начнутся концерты, посвященных Пасхе. В честь праздника в филармонии пройдут три разных музыкальных события.

Во вторник, 30 апреля, пройдет концерт-спектакль «От Меня это было» (12+), на котором выступит Андрей Мерзликин. Артист театра и кино не только исполняет одну из ролей, но и является автором идеи и сценической версии. Оригинальный текст написан преподобным старцем Серафимом Вырицким. «От Меня это было» — это философское поэтическое произведение середины XX века. Это произведение сопровождается музыкальным сопровождением современного автора Петра Корягина.

Участие в концерте на сцене зала имени А.М. Каца примут два крупнейших хоровых коллектива — Новосибирская хоровая капелла и Камерный хор Московской консерватории в сопровождении Сибирского фестивального оркестра под управлением Михаила Симоняна.

На следующий день, 1 мая, в филармонии имени Каца можно будет услышать симфонический оркестр Мариинского и Большого театров (12+) под управлением Валерия Гергиева. Симфоническая программа является частью XXIII Московского Пасхального фестиваля. Как рассказали в пресс-службе филармонии, фестиваль проходит при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В сам день Пасхи, 5 мая, на сцену выйдет фольклорный ансамбль «Рождество» с программой «Пасха красная» (12+). Организаторы обещают искрометную, жизнеутверждающую и торжественную программу с фольклорными песнопениями и наигрышами. За 400 рублей можно послушать волочёбные, плясовые, лирические народные песни, частушки, страдания, инструментальные наигрыши.

В Новосибирске на прошлой неделе открылась выставка современного искусства «Второе восхождение» (0+) от автора с мировым именем Юнуса Сафардиара. Корреспонденты НГС побывали в Художественном музее заранее и узнали, что там показывают.

ПО ТЕМЕ
Филармония Пасха Новосибирск Афиша
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Лилит,  46

OTCTYIIHUK,  40

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление