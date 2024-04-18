Восковые скульптуры на один раз и NFT-картина за 5 млн: необычная выставка откроется в Новосибирске — фоторепортаж

В Новосибирске завтра, 19 апреля, откроется выставка современного искусства «Второе восхождение» (0+) от автора с мировым именем Юнуса Сафардиара.
Экспозиция объединит несколько форм: инсталляция, скульптура и видео-арт. Юнус родился в Самарканде, учился в Санкт-Петербурге, а в 90-х переехал в Великобританию, где и сделал свою карьеру. Сам Юнус называет себя человеком мира. Сейчас работы скульптора продаются за больше суммы и выставляются по всему миру. Корреспонденты НГС побывали на выставке заранее и узнали, что там показывают.
Новосибирцам Юнус Сафардиар знаком — его скульптуру в 2010 году выставили в аэропорту Толмачево. Она изображает то, как Ермак встретил свою смерть от пятилапого волка.
Выставка «Второе восхождение» заняла четыре зала музея. В одном из основных залов выставлено три инсталляции-перформансов. Перевезти отсюда их будет невозможно, поэтому увидеть их получится только в Новосибирском художественном музее на Красном проспекте (вход со стороны Советской).
В центре одного из залов расположена огромная конструкция. Складывается ощущение, что она металлическая, но на самом деле она сделана из обожженного дерева.
На двух противоположных стенах висят восковые конструкции — из-за них по залу разносится соответствующий запах. Как рассказывает сам Юнус, конструкции — это две противоположности и называются «Черное и белое». Художник приехал в Новосибирск за пару недель для открытия выставки и делал эти инсталляции. Помогали ему десять студентов художественного училища Новосибирска.
В одном из залов стоят экраны, на которых показывают работу «Два мира». Юнус, когда были популярны NFT-изображения (электронные изображения), сделал видеоработу, в которой девушка идет, преображая движущиеся мимо предметы, а потом преображается сама. 40-секундное произведение Юнус продал француженке, которая увлекается коллекционированием. Стоимость прав на электронную работу составила 55 тысяч долларов, то есть около 5 миллионов рублей.
NFT или уникальный токен — это цифровые произведения искусства: изображение, видео или гифка, которые существуют как отдельная единица учета. На существующие только в электронном виде произведения есть авторские права. NFT стоят больших денег, их коллекционируют или используют как инвестиции.
До конца апреля осталось пару недель. Чтобы хорошо провести эти дни, можно посмотреть афишу НГС на второй месяц весны.