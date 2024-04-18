НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

облачно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

южн.

 752мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,32
EUR 100,28
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Власти утвердили новые тарифы на электричество

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
200 дней в рехабе
Идет жара — куда бежать
Сдавала квартиры с камерами
Долгострой на Сибирской
Подборка дешевых дач
Кто нажился на светофорах
Село отрезало от мира
НГС в Telegram
Культура Восковые скульптуры на один раз и NFT-картина за 5 млн: необычная выставка откроется в Новосибирске — фоторепортаж

Восковые скульптуры на один раз и NFT-картина за 5 млн: необычная выставка откроется в Новосибирске — фоторепортаж

Выставка работ Юнуса Сафардиара откроется 19 апреля

851
5 комментариев
Выставка продлится до 21 июля

В Новосибирске завтра, 19 апреля, откроется выставка современного искусства «Второе восхождение» (0+) от автора с мировым именем Юнуса Сафардиара.

Экспозиция объединит несколько форм: инсталляция, скульптура и видео-арт. Юнус родился в Самарканде, учился в Санкт-Петербурге, а в 90-х переехал в Великобританию, где и сделал свою карьеру. Сам Юнус называет себя человеком мира. Сейчас работы скульптора продаются за больше суммы и выставляются по всему миру. Корреспонденты НГС побывали на выставке заранее и узнали, что там показывают.

Новосибирцам Юнус Сафардиар знаком — его скульптуру в 2010 году выставили в аэропорту Толмачево. Она изображает то, как Ермак встретил свою смерть от пятилапого волка.

Выставка «Второе восхождение» заняла четыре зала музея. В одном из основных залов выставлено три инсталляции-перформансов. Перевезти отсюда их будет невозможно, поэтому увидеть их получится только в Новосибирском художественном музее на Красном проспекте (вход со стороны Советской).

В центре одного из залов расположена огромная конструкция. Складывается ощущение, что она металлическая, но на самом деле она сделана из обожженного дерева.

Произведение олицетворяет надежду

На двух противоположных стенах висят восковые конструкции — из-за них по залу разносится соответствующий запах. Как рассказывает сам Юнус, конструкции — это две противоположности и называются «Черное и белое». Художник приехал в Новосибирск за пару недель для открытия выставки и делал эти инсталляции. Помогали ему десять студентов художественного училища Новосибирска.

Инсталляцию создавали на территории музея
На некоторых работах есть интересные небольшие детали

В одном из залов стоят экраны, на которых показывают работу «Два мира». Юнус, когда были популярны NFT-изображения (электронные изображения), сделал видеоработу, в которой девушка идет, преображая движущиеся мимо предметы, а потом преображается сама. 40-секундное произведение Юнус продал француженке, которая увлекается коллекционированием. Стоимость прав на электронную работу составила 55 тысяч долларов, то есть около 5 миллионов рублей.

NFT или уникальный токен — это цифровые произведения искусства: изображение, видео или гифка, которые существуют как отдельная единица учета. На существующие только в электронном виде произведения есть авторские права. NFT стоят больших денег, их коллекционируют или используют как инвестиции.

Янус Сафардиар привез в Новосибирск свои работы
Одна из инсталляций белого цвета
Скульптуры сделаны из бронзы, посеребренной или позолоченной
Юнус создает причудливые фигуры
Некоторые картины — это части видеоработы
Художник часто исследует темы будущего, механики и преображения

До конца апреля осталось пару недель. Чтобы хорошо провести эти дни, можно посмотреть афишу НГС на второй месяц весны.

ПО ТЕМЕ
Выставка Новосибирск Музей Искусство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Alena,  43

Nisa,  40

BlackGhost,  42

Lana555,  47

Рия,  37

Vikki,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Адвокат

5 000 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление