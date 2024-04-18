Восковые скульптуры на один раз и NFT-картина за 5 млн: необычная выставка откроется в Новосибирске — фоторепортаж

Выставка продлится до 21 июля Источник: Александр Ощепков











В Новосибирске завтра, 19 апреля, откроется выставка современного искусства «Второе восхождение» (0+) от автора с мировым именем Юнуса Сафардиара.

Экспозиция объединит несколько форм: инсталляция, скульптура и видео-арт. Юнус родился в Самарканде, учился в Санкт-Петербурге, а в 90-х переехал в Великобританию, где и сделал свою карьеру. Сам Юнус называет себя человеком мира. Сейчас работы скульптора продаются за больше суммы и выставляются по всему миру. Корреспонденты НГС побывали на выставке заранее и узнали, что там показывают.

Новосибирцам Юнус Сафардиар знаком — его скульптуру в 2010 году выставили в аэропорту Толмачево. Она изображает то, как Ермак встретил свою смерть от пятилапого волка.

Выставка «Второе восхождение» заняла четыре зала музея. В одном из основных залов выставлено три инсталляции-перформансов. Перевезти отсюда их будет невозможно, поэтому увидеть их получится только в Новосибирском художественном музее на Красном проспекте (вход со стороны Советской).

В центре одного из залов расположена огромная конструкция. Складывается ощущение, что она металлическая, но на самом деле она сделана из обожженного дерева.

Произведение олицетворяет надежду Источник: Александр Ощепков











На двух противоположных стенах висят восковые конструкции — из-за них по залу разносится соответствующий запах. Как рассказывает сам Юнус, конструкции — это две противоположности и называются «Черное и белое». Художник приехал в Новосибирск за пару недель для открытия выставки и делал эти инсталляции. Помогали ему десять студентов художественного училища Новосибирска.

Инсталляцию создавали на территории музея Источник: Александр Ощепков











На некоторых работах есть интересные небольшие детали Источник: Александр Ощепков











В одном из залов стоят экраны, на которых показывают работу «Два мира». Юнус, когда были популярны NFT-изображения (электронные изображения), сделал видеоработу, в которой девушка идет, преображая движущиеся мимо предметы, а потом преображается сама. 40-секундное произведение Юнус продал француженке, которая увлекается коллекционированием. Стоимость прав на электронную работу составила 55 тысяч долларов, то есть около 5 миллионов рублей.

NFT или уникальный токен — это цифровые произведения искусства: изображение, видео или гифка, которые существуют как отдельная единица учета. На существующие только в электронном виде произведения есть авторские права. NFT стоят больших денег, их коллекционируют или используют как инвестиции.



Янус Сафардиар привез в Новосибирск свои работы Источник: Александр Ощепков











Одна из инсталляций белого цвета Источник: Александр Ощепков











Скульптуры сделаны из бронзы, посеребренной или позолоченной Источник: Александр Ощепков











Юнус создает причудливые фигуры Источник: Александр Ощепков











Некоторые картины — это части видеоработы Источник: Александр Ощепков











Художник часто исследует темы будущего, механики и преображения Источник: Александр Ощепков









