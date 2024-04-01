От «Любэ» до «Басты»: кто приедет в Новосибирск в апреле и чем заняться жителям города — большая афиша

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Трио из Пензы и авторы хита «Баночка с окурками» «Космонавтов нет» (16+) отправились в тур с новым альбомом «Космос нас не ждет, часть 1». В «Подземку» музыканты заедут 2 апреля. За билет от 1500 рублей можно послушать как новые, так и старые хиты жанра альтернатива.



Рэперы Гарри Топор и Тони Раут (16+) выйдут на сцену «Подземки» 4 апреля. Билеты на концерт классиков русского рэпа стоят от 2000 рублей. В «Подземке» 5 апреля выступит инди-исполнительница Polnalyubvi (16+). Билеты обойдутся от 2300 рублей. Организаторы обещают невероятное шоу, которое будет сочетать живую музыку, художественные образы и глубокие тексты.

Питерский репост-панк от группы «Джинсы Тарковского» (16+) можно послушать в баре The Rooks. Билет стоит 1000 рублей, концерт пройдет 6 апреля. В «Подземке» 7 апреля на сцену выйдет группа Nytt Land (12+), которая играет в стиле скандинавский фолк и эмбиент. Билеты на музыкантов из Калачинска стоят от 1200 рублей.

Новосибирская певица Катрин Минор (12+) выступит в «Отдыхе» 7 апреля. Билеты стоят от 300 рублей. Она исполнит песни своего авторства и популярные мелодии вместе с музыкантами, в том числе саксофонистом Юрием Стократным.

Акустическое кабаре можно послушать на сцене в Театре имени Афанасьева — там пройдет концерт Kulturno в театре (16+). Билеты на 8 апреля стоят от 1800 рублей. Перед вами выступит трио Шуры Карпенко, Алика Аншера и Алексея Корнева.

На сцену бара Уzдечка 9 апреля выйдет группа «Артерия» (16+) с концертной программой: XX лет на «Бис!». Билеты на рок-группу, которую основал Сергей Терентьев (бывший гитарист группы «Ария»), стоят от 1200 рублей.

Поп-певица Алена Швец (16+) презентует новый альбом в «Подземке» и исполнит старые хиты. Билеты стоят от 1800 рублей на 10 апреля.

На концерты Павла Пиковского (16+) и группы «Хьюго» стоимость билетов начинается от 1800 рублей. Рок-музыканты выступят в «Бродячей собаке» 10 и 11 апреля со своими хитами «Меняй», «Края моей раны», «Небо моё сердце» и другие.

Исполнительница хитов «Ну что ты такой хороший?» и «Мона Лиза» Асия (6+) выступит в «Подземке». Концерт, билеты на который стоят от 1800 рублей, пройдет 11 апреля.

Побывать на ретродискотеке для молодежи можно на концерте Dead Blonde (12+), на котором прозвучат песни «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Банкомат», «У России три пути» и так далее. Билеты на концерт 12 апреля в «Подземке» стоят от 1499 рублей.

На концерте Игоря Николаева (6+) в ДКЖ точно можно будет проорать «Выпьем за любовь». Певец будет исполнять свои старые хиты и новые песни 12 апреля. Билеты стоят от 3200 рублей.

В «Бродячей собаке» будут праздновать «День космонавтики» (12+) 12 апреля, билеты на который стоят от 500 рублей. Выступать будет группа «Проверено», которая исполняет музыку в жанрах поп-рок, альтернатива, электроника, инди.

Электронная группа из Екатеринбурга «4 Позиции Бруно» (18+) выйдет на сцену «Подземки» 12 апреля. Билет стоит от 1300 рублей. Песни «Выйду ночью в поле с конем» и «От Волги до Енисея» прозвучат в ДКЖ 13 апреля — группа »Любэ» (6+) приедет с концертом «35 лет». Стоимость билетов начинается от 3400 рублей.

Рэпер Sqwoz Bab (16+) приедет в «Подземку» 13 апреля. Билеты стоят от 2500 рублей. Исполнитель вместе с музыкальным бэндом отправился в тур с новым альбомом Out of Bounds.

Сергей Бобунец (12+) из группы «Смысловые галлюцинации» выйдет на сцену ДКЖ 14 апреля вместе с симфоническим оркестром. Билеты на концерт стоят от 1600 рублей.

Для любителей метала — в «Подземке» 14 апреля пройдет концерт группы «Гран-КуражЪ» (16+). На выступлении, билеты на который стоят от 2200 рублей, будет презентация нового альбома «Легенды мира из огня».

Группа «Наше последнее лето» (12+), которая исполняет треки в жанрах рок и альтернатива, выступят в «Подземке» 14 апреля. Цена билетов начинается от 1000 рублей.

Американский певец Фрэнк Маккомб (16+) из Кликленда приедет 14 апреля в «Бродячую собаку». Послушать R’n’B и соул можно за 2000 рублей. Билеты на концерт хип-хоп-исполнителя Newlightchild (16+) стоят от 1000 рублей. Концерт молодого музыканта пройдет в «Подземке» 15 апреля.

Рокер Бранимир (18+) приедет с концертом «Добрые песни. Часть вторая» в «Бродячую собаку» 16 апреля. Послушать альбом, который посвящен жителям маленьких городов России, можно за 940 рублей и больше.

Атмосферу моря и свободы от «пиратов» Starkillers (16+) можно прочувствовать на концерте 16 апреля. Билеты на презентацию нового альбома «Пираты Японского моря» стоят от 1500 рублей. За 2800 рублей и больше можно послушать хиты «Одиночество», «Стань сильней», «Крик души моей» от певицы Славы (18+). Концерт пройдет в «Максимилиансе» 17 апреля.

В ККК имени Маяковского выступит проект Горшенев (16+), билеты на который стоят от 3000 рублей. В туре «Песни брата» Алексей Горшенев и музыканты из проекта исполнят треки «Короля и Шута». Послушать их можно 18 апреля.

За 1200 рублей и больше можно посетить Queen. Шоу «Богемская Рапсодия» (6+) в исполнении трибьют-группы Radio Queen. Один концерт пройдет 18 апреля в Доме ученых СО РАН, а второй — 19 апреля в ДКЖ.

Хиты «Желаю», «Майами», «Мама» и другие рэпера Честный (16+) прозвучат в Bla Bla Bar. Билеты на концерт 19 апреля стоят от 1500 рублей.

В первый раз за три года в тур поехал рэпер Booker (12+), который заедет в «Подземку» 20 апреля. Билеты стоят от 1100 рублей, и на выступлении прозвучат треки из нового альбома и старые хиты. В этот же день, 20 апреля, в «Подземке» выступит красноярский рэпер Playingtheangel (16+). Билеты на лирического хип-хоп-исполнителя стоит от 1900 рублей.

На сцену бара «Руки Вверх!» выйдет Оксана Ковалевская (16+) из группы «Краски». Билеты на концерт, который состоится 20 апреля, стоят от 640 рублей.

Билеты на концерт латвийского хип-хоп-исполнителя Платина (16+) стоят от 2500 рублей. Выступление в рамках большого тура рэпера пройдет в «Подземке» 20 апреля.

Рэпер из Казахстана Масло черного тмина (16+) выступит в «Подземке» 21 апреля. Билеты на музыканта, который смешивает джаз и рэп, стоят от 1600 рублей.

Елена Ваенга (16+) исполнит свои хиты «Курю», «Королеву», «Шопен» и другие на сольных концертах в ДКЖ. Билеты на выступления 22 и 23 апреля стоят от 6000 рублей. В «Сибирь-Арене» 23 апреля выступит рэпер Баста (16+). Билеты на концерт классика рэпа стоят от 1500 рублей.

Рок-группа Папин Олимпос (16+) приедет в Bla Bla Bar 26 апреля. Послушать хиты «Тёмно-оранжевый закат», «Официантка», «Я удалю тебя из друзей» и другие можно за 1500 рублей.

Участник объединения Gazgolder и рэпер Словетский (16+) собирается выступить в Bla Bla Bar. Билет будет стоить от 1300 рублей, а концерт состоится 27 апреля. В «Подземке» 29 апреля будет концерт Молодого Платона & Акулича (12+). Билет, чтобы послушать хиты дуэта Turn Up, Don’t Play, Bae, «Нефор» и другие, стоит от 799 рублей.