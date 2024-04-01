От «Любэ» до «Басты»: кто приедет в Новосибирск в апреле и чем заняться жителям города — большая афиша

В апреле в Новосибирске среди грязи, серого неба и луж нужно искать что-то хорошее и позитивное. Сходить на концерт любимой или совсем незнакомой группы, посетить театр или сделать доброе дело и поучаствовать в благотворительности — это может принести те самые эмоции. НГС составил большую афишу, в которую включил интересные события, в том числе бесплатные.
- Концерты
- Театр
- Юмор
- Шоу и литературные вечера
- Классическая музыка и джаз
- Народная музыка
- Кутеж
- Фестивали и акции
- Выставки и лекции
- Благотворительность
Концерты
Трио из Пензы и авторы хита «Баночка с окурками» «Космонавтов нет» (16+) отправились в тур с новым альбомом «Космос нас не ждет, часть 1». В «Подземку» музыканты заедут 2 апреля. За билет от 1500 рублей можно послушать как новые, так и старые хиты жанра альтернатива.
Рэперы Гарри Топор и Тони Раут (16+) выйдут на сцену «Подземки» 4 апреля. Билеты на концерт классиков русского рэпа стоят от 2000 рублей. В «Подземке» 5 апреля выступит инди-исполнительница Polnalyubvi (16+). Билеты обойдутся от 2300 рублей. Организаторы обещают невероятное шоу, которое будет сочетать живую музыку, художественные образы и глубокие тексты.
Питерский репост-панк от группы «Джинсы Тарковского» (16+) можно послушать в баре The Rooks. Билет стоит 1000 рублей, концерт пройдет 6 апреля. В «Подземке» 7 апреля на сцену выйдет группа Nytt Land (12+), которая играет в стиле скандинавский фолк и эмбиент. Билеты на музыкантов из Калачинска стоят от 1200 рублей.
Новосибирская певица Катрин Минор (12+) выступит в «Отдыхе» 7 апреля. Билеты стоят от 300 рублей. Она исполнит песни своего авторства и популярные мелодии вместе с музыкантами, в том числе саксофонистом Юрием Стократным.
Акустическое кабаре можно послушать на сцене в Театре имени Афанасьева — там пройдет концерт Kulturno в театре (16+). Билеты на 8 апреля стоят от 1800 рублей. Перед вами выступит трио Шуры Карпенко, Алика Аншера и Алексея Корнева.
На сцену бара Уzдечка 9 апреля выйдет группа «Артерия» (16+) с концертной программой: XX лет на «Бис!». Билеты на рок-группу, которую основал Сергей Терентьев (бывший гитарист группы «Ария»), стоят от 1200 рублей.
Поп-певица Алена Швец (16+) презентует новый альбом в «Подземке» и исполнит старые хиты. Билеты стоят от 1800 рублей на 10 апреля.
На концерты Павла Пиковского (16+) и группы «Хьюго» стоимость билетов начинается от 1800 рублей. Рок-музыканты выступят в «Бродячей собаке» 10 и 11 апреля со своими хитами «Меняй», «Края моей раны», «Небо моё сердце» и другие.
Исполнительница хитов «Ну что ты такой хороший?» и «Мона Лиза» Асия (6+) выступит в «Подземке». Концерт, билеты на который стоят от 1800 рублей, пройдет 11 апреля.
Побывать на ретродискотеке для молодежи можно на концерте Dead Blonde (12+), на котором прозвучат песни «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Банкомат», «У России три пути» и так далее. Билеты на концерт 12 апреля в «Подземке» стоят от 1499 рублей.
На концерте Игоря Николаева (6+) в ДКЖ точно можно будет проорать «Выпьем за любовь». Певец будет исполнять свои старые хиты и новые песни 12 апреля. Билеты стоят от 3200 рублей.
В «Бродячей собаке» будут праздновать «День космонавтики» (12+) 12 апреля, билеты на который стоят от 500 рублей. Выступать будет группа «Проверено», которая исполняет музыку в жанрах поп-рок, альтернатива, электроника, инди.
Электронная группа из Екатеринбурга «4 Позиции Бруно» (18+) выйдет на сцену «Подземки» 12 апреля. Билет стоит от 1300 рублей. Песни «Выйду ночью в поле с конем» и «От Волги до Енисея» прозвучат в ДКЖ 13 апреля — группа »Любэ» (6+) приедет с концертом «35 лет». Стоимость билетов начинается от 3400 рублей.
Рэпер Sqwoz Bab (16+) приедет в «Подземку» 13 апреля. Билеты стоят от 2500 рублей. Исполнитель вместе с музыкальным бэндом отправился в тур с новым альбомом Out of Bounds.
Сергей Бобунец (12+) из группы «Смысловые галлюцинации» выйдет на сцену ДКЖ 14 апреля вместе с симфоническим оркестром. Билеты на концерт стоят от 1600 рублей.
Для любителей метала — в «Подземке» 14 апреля пройдет концерт группы «Гран-КуражЪ» (16+). На выступлении, билеты на который стоят от 2200 рублей, будет презентация нового альбома «Легенды мира из огня».
Группа «Наше последнее лето» (12+), которая исполняет треки в жанрах рок и альтернатива, выступят в «Подземке» 14 апреля. Цена билетов начинается от 1000 рублей.
Американский певец Фрэнк Маккомб (16+) из Кликленда приедет 14 апреля в «Бродячую собаку». Послушать R’n’B и соул можно за 2000 рублей. Билеты на концерт хип-хоп-исполнителя Newlightchild (16+) стоят от 1000 рублей. Концерт молодого музыканта пройдет в «Подземке» 15 апреля.
Рокер Бранимир (18+) приедет с концертом «Добрые песни. Часть вторая» в «Бродячую собаку» 16 апреля. Послушать альбом, который посвящен жителям маленьких городов России, можно за 940 рублей и больше.
Атмосферу моря и свободы от «пиратов» Starkillers (16+) можно прочувствовать на концерте 16 апреля. Билеты на презентацию нового альбома «Пираты Японского моря» стоят от 1500 рублей. За 2800 рублей и больше можно послушать хиты «Одиночество», «Стань сильней», «Крик души моей» от певицы Славы (18+). Концерт пройдет в «Максимилиансе» 17 апреля.
В ККК имени Маяковского выступит проект Горшенев (16+), билеты на который стоят от 3000 рублей. В туре «Песни брата» Алексей Горшенев и музыканты из проекта исполнят треки «Короля и Шута». Послушать их можно 18 апреля.
За 1200 рублей и больше можно посетить Queen. Шоу «Богемская Рапсодия» (6+) в исполнении трибьют-группы Radio Queen. Один концерт пройдет 18 апреля в Доме ученых СО РАН, а второй — 19 апреля в ДКЖ.
Хиты «Желаю», «Майами», «Мама» и другие рэпера Честный (16+) прозвучат в Bla Bla Bar. Билеты на концерт 19 апреля стоят от 1500 рублей.
В первый раз за три года в тур поехал рэпер Booker (12+), который заедет в «Подземку» 20 апреля. Билеты стоят от 1100 рублей, и на выступлении прозвучат треки из нового альбома и старые хиты. В этот же день, 20 апреля, в «Подземке» выступит красноярский рэпер Playingtheangel (16+). Билеты на лирического хип-хоп-исполнителя стоит от 1900 рублей.
На сцену бара «Руки Вверх!» выйдет Оксана Ковалевская (16+) из группы «Краски». Билеты на концерт, который состоится 20 апреля, стоят от 640 рублей.
Билеты на концерт латвийского хип-хоп-исполнителя Платина (16+) стоят от 2500 рублей. Выступление в рамках большого тура рэпера пройдет в «Подземке» 20 апреля.
Рэпер из Казахстана Масло черного тмина (16+) выступит в «Подземке» 21 апреля. Билеты на музыканта, который смешивает джаз и рэп, стоят от 1600 рублей.
Елена Ваенга (16+) исполнит свои хиты «Курю», «Королеву», «Шопен» и другие на сольных концертах в ДКЖ. Билеты на выступления 22 и 23 апреля стоят от 6000 рублей. В «Сибирь-Арене» 23 апреля выступит рэпер Баста (16+). Билеты на концерт классика рэпа стоят от 1500 рублей.
Рок-группа Папин Олимпос (16+) приедет в Bla Bla Bar 26 апреля. Послушать хиты «Тёмно-оранжевый закат», «Официантка», «Я удалю тебя из друзей» и другие можно за 1500 рублей.
Участник объединения Gazgolder и рэпер Словетский (16+) собирается выступить в Bla Bla Bar. Билет будет стоить от 1300 рублей, а концерт состоится 27 апреля. В «Подземке» 29 апреля будет концерт Молодого Платона & Акулича (12+). Билет, чтобы послушать хиты дуэта Turn Up, Don’t Play, Bae, «Нефор» и другие, стоит от 799 рублей.
За 1200 рублей можно сходить на концерт Даниила Кима (16+) 29 апреля в «Подземке». Организаторы обещают эмоциональный вокал и неповторимую атмосферу. Хип-хоп-исполнитель Archi (16+) выступит в «Синем инее» 29 апреля. Билеты на концерт автора хита «Танцуют с хулиганами» стоит от 1200 рублей.
Театр
Питерский театр Егора Клопенко привезет в «Евразию» «Божественную комедию» (12+). Билеты стоят от 1200 рублей. Покажут спектакль по произведению Данте Алигьери 4 апреля, и он будет разыгран лишь двумя актерами.
В Оперный театр Новосибирска приезжает «Три сестры» (12+) от МХАТа Горького, билеты на который сейчас стоят от 1000 рублей. Постановку будут показывать с 10 по 14 апреля. Спектакль по произведению Антона Чехова будет в интерпретации режиссера Немировича-Данченко 1940 года.
Историю про учительницу и школьников, которые хотят совершить плохой поступок, рассказывает премьера «Уважаемая Елена Сергеевна» (16+). В «Глобусе» поставили эскиз в рамках ток-проекта «Подросток». Показы пройдут 16 и 17 апреля.
Балет «Корсар» (12+) в новой редакции Александра Омара покажут в Оперном театре 18 апреля. Билеты на премьеру стоят от 1000 рублей. Организаторы приглашают в удивительное путешествие по экзотическим странам, вдохнуть пряные ароматы восточного базара, заглянуть в гарем Сеид-паши и понаблюдать за схватками пиратов.
Премьера спектакля «Ромео и Джульетта» (18+) состоится 19 апреля в «Красном факеле». Произведение поставили по пьесе Марка Букина и Наталии Макуни по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. Режиссером также выступает Марк Букин.
Классическую комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» (16+) поставили в «Глобусе». Премьера запланирована на 20 апреля. Режиссер спектакля — Ирина Керученко.
В ДКЖ 25 апреля покажут спектакль «Фальшивая нота» (16+), который расскажет про известного дирижера и его тяжелую судьбу. Билет на постановку московского театра «Антреприза» стоит от 1500 рублей.
От 500 рублей стоит билет на музыкально-поэтический моноспектакль заслуженной артистки России Ирины Климовой «Не отрекаются любя...» (16+). Актриса выйдет на сцену «Глобуса» 25 апреля и представит монолог женщины о жизни, счастье и любви.
Юмор
В праздник шуток, 1 апреля, в «Евразии» пройдет юмористический вечер «Смех по-русски без границ» (12+). На сцену выйдут пародист Карен Аванесян, артистка Светлана Рожкова и юморист Николай Лукинский. Билеты стоят от 1000 рублей.
В баре «Сплетни by Anna Asti» будет рассказывать свой монолог молодая участница проектов «Женский стендап» и Stand Up Ника Тарасевич (18+). Он пройдет 12 апреля, и билеты стоят от 1200 рублей.
В этот же день, 12 апреля, в ККК имени Маяковского на сцену выйдет Ольга Малащенко (18+) — стендап-комик и резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Билеты на ее выступление стоят от 1500 рублей.
В ККК имени Маяковского приедет резидент «Камеди Клаба» Андрей Бебуришвили (18+), послушать которого можно за 3300 рублей и больше. Он выступит с концертом «Новое и лучшее» 13 апреля.
Юморист и автор ютьюб-канала «Плюшки» Богдан Лисевский (18+) выступит со своим сольным концертом в ККК Маяковского. Билеты на 14 апреля стоят 1350 рублей.
За 700 рублей и больше 15 апреля можно сходить на юмористическое представление «Звездопад. Реинкарнация» (12+). Студенты Новосибирского театрального института устроят шоу пародий, в которых покажут звезд мировой эстрады, в Театре Сергея Афанасьева.
Со своими произведениями выступит Непоэт Ломовой (18+) со своим концертом «Весеннее обострение». Автор (не)стихотворений выйдет на сцену «Бродячей собаки» 21 апреля, стоимость билета за 640 рублей и больше.
Сольный концерт Елизаветы Варнавы Арановой (18+) пройдет в «Евразии» 25 апреля. Билет на выступление резидентки «Женского стендапа» и «Стендап клуба № 1» стоит от 1500 рублей.
Актеры Новосибирска 27 апреля выйдут на сцену «Бродячей собаки» с концертом Stand-up. Первый! (16+). Билеты стоят от 600 рублей. Проекту исполняется уже два года.
Шоу и литературные вечера
В «Сибирь-Арене» во время шоу «Team Tutberidze. Чемпионы на льду» (0+) выступят подопечные Этери Тутберидзе, на котором выступят звезды российского фигурного катания. На лед выйдут олимпийская чемпионка Алина Загитова, вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова, серебряные призеры Олимпиады и чемпионы Европы и России Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие. Билеты стоят от 1000 рублей.
Чтец Анна Егоян (6+) выйдет на сцену «Евразии», чтобы прочесть стихотворения классиков и современников. Билеты на ставшую популярной в социальных сетях современную поэтессу стоят от 1400 рублей. Концерт пройдет 5 апреля. В этот же день в «Красной мельнице» пройдет шоу танцев Bizarre (16+). За 2500 рублей и выше новосибирцам предлагают посмотреть необычную постановку. О ней подробнее НГС рассказывал в репортаже.
В ККК им. Маяковского 7 апреля пройдет иллюзионное шоу «Никаких секретов» (6+). Билеты стоят от 800 рублей. Группа молодых людей, которые часто участвуют в различных телепрограммах, объединят все жанры на одном концерте: ловкость рук, левитация, чтение мыслей, невероятные номера Гарри Гудини, техномагия, телепортация и многое другое.
На сцену ДКЖ выйдет Георгий Аланский (12+) с поэтическим вечером. Известный под псевдонимом alanskii_gm прочитает свои произведения 12 апреля. Билеты стоят от 1200 рублей.
Шоу Братьев Сафроновых «Ураган чудес» (6+) приедет в Новосибирск. В Доме ученых СО РАН выступление пройдет 14 апреля, а в ДКЖ — 15 апреля. Билеты стоят от 2500 рублей.
Новое шоу представит театр танца Ivex — пластический спектакль Shine (16+). Билеты стоят от 1500 рублей. В апреле пройдет два концерта: 20 апреля в «Красной мельнице», 24 апреля — в «Евразии».
Шоу-концерт OTTA-orchestra (6+) можно будет увидеть в ККК имени Маяковского 25 апреля. Билеты будут стоить от 1800 рублей. Инструментальный ансамбль исполнит музыку в стиле new age.
Классическая музыка и джаз
Музыка из знаменитых фильмов прозвучит во время концерта «OST Ханс Циммер» (6+) в ДКЖ 2 и 24 апреля. За 1600 рублей и больше можно послушать музыку из «Интерстеллара», «Начала», «Дюны», «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря» авторства Ханса Циммера в исполнении оркестра «Модерн».
На сцене Филармонии имени Каца московский государственный симфонический оркестр 2 апреля исполнит спектакль «Нунча» (12+) Произведение объединит в себе музыкальный и литературный жанр. Сходить на представление, основанное на произведении Максима Горького, можно за 2800 рублей и больше.
Послушать музыку и историю жизни Луи Амстронга можно на вечере «Джаз замечательных людей. Прекрасный мир старины Луи» (6+), который пройдет в ДК имени Октябрьской революции 3 апреля. Билеты на выступление Андрея Иноземцева и Дмитрия Карпова стоят от 450 рублей.
В ККК Маяковского 5 апреля пройдет трибьют-концерт Linkin Park в исполнении оркестра (16+). За 900 рублей и больше можно послушать великие хиты рок-группы, которые исполнит струнный оркестр Hard Rock Orchestra.
Органная музыка будет звучать 7 апреля в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня. Там пройдет «Пасхальный концерт» (6+), на органе будет Глеб Никулин. Суммы пожертвования — от 600 рублей, а в программе И. С. Бах, Г. Ф. Гендель С. Франк, Г. Никулин и другие.
От 1200 рублей стоит билет на концерт Metallica Show S&M Tribute (12+) с симфоническим оркестром. Оркестр выступит в Доме учпных СО РАН 9 апреля и воссоздаст знаменитый концерт Metallica 1999 года.
Биг-бэнд Владимира Толкачёва сыграет два концерта в Новосибирске: 11 апреля в СО РАН и 12 апреля в Филармонии имени Каца. Билеты на «Джазовый. The Beatlеs и рок-н-ролл» (12+) стоят от 300 рублей.
На новом органе исполнит концерт «Золотой век барокко» (6+) Екатерина Русакова-Данилова в соборе Преображения Господня. В программе 13 апреля прозвучат И. С. Бах, Г. Бём, И. Пахельбель, Г. Гендель и другие. Пожертвования — от 600 рублей.
Еще орган можно послушать 15 марта за 500 рублей. Концерт «Золотой век Испании» (12+) можно послушать в филармонии в исполнении Даниэля Сальвадора.
Концерт на грани джаза и классики исполнят московские исполнители: саксофонист Алексей Круглов и джазовая певица и пианистка Карина Кожевникова в ДК имени Октябрьской революции. «Московский джаз» (16+) прозвучит 15 апреля, а билеты будут стоить 600 рублей.
В ККК имени Маяковского пройдет концерт «Оркестр Sonorus. Гарри Поттер» (6+), билеты на который стоят от 960 рублей. Музыканты исполнят музыку из фильмов о мальчике-который-выжил.
Народная музыка
Послушать концерт в исполнении национального инструмента дудука можно в «Евразии» 3 апреля. Стоит билет на «Мистерию дудука» (12+) 700 рублей. Исполнять музыку будет Dabagyan Project.
Этническая музыка из Хакасии прозвучит на сцене ДКЖ во время концерта Gurude (6+), билеты на который стоят от 1900 рублей. Выступление пройдет 5 апреля.
Уникальный концерт пройдет в «Евразии» 9 апреля. На сцену выйдет этно-музыкант, вокалистка, виртуоз игры на варгане и мастер горлового пения — Олена Уутай (6+) с концертом «Магия Севера».
Русский фольклор в этно-поп-стиле можно послушать за 700 рублей и больше. Концерт от курганского ансамбля «Цветень» (6+) пройдет в ККК имени Маяковского 17 апреля.
Кутеж
Вечеринка с актерами театра, интерактивом, юмором, историями из 90-х, музыкой и дискотекой пройдет 5 апреля в Театре эстрады и кабаре. Билеты на Retro Рarty (18+) стоят 1200 рублей.
В «Сибирь-Арене» пройдет «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд» (12+) 20 апреля. Билеты стоят от 1700 рублей. На сцену будут выходить «КАР-МЭН», Юля Волкова из t.A.T.u., «Мальчишник», Оксана Почепа Акула, «Отпетые Мошенники» и другие.
За 400 рублей можно сходить на Городской студенческий рейв (18+). Вечеринка пройдет 13 апреля в «Подземке»
Фестивали и акции
Первые две недели апреля, с 30 марта по 14 апреля, в Новосибирске будет проходить III Региональный фестиваль хорового искусства «Поет молодежь Сибири» (6+). В это время по всему городу будут выступать академические юношеские и молодежные хоровые коллективы. На концерты билеты стоят 400 рублей. Организаторы фестиваля выделили ключевые события: 6 апреля будет репетиция — мастер-класс с композитором Сергеем Екимовым, 7 апреля у Сергея Екимова будет авторский концерт и творческая встреча. 14 апреля в «Евразии» будет закрытие фестиваля.
Театральный фестиваль «Без дистанции» (18+) пройдет 13 и 14 апреля в «Старом Доме». За два дня пройдет сразу 9 спектаклей. В это время актеры будут показывать самостоятельные работы, в которых артисты будут выступать в роли режиссеров, художников и драматургов. Абонемент на первый день стоит 800 рублей, а на второй день — 600 рублей.
Традиционная ежегодная акция «Тотальный диктант» (0+) пройдет по всему городу 20 апреля. В этом году автором текста станет Анна Матвеева — российская писательница и многократный финалист премии «Большая книга». Участие бесплатное.
Гастрономический фестиваль медоварен и медовух «Медведьфест» (18+) пройдет в руинпабе «Типография». Безлимитное количество напитков можно попробовать за 2000 рублей 29 апреля. В Новосибирск приедут 12 медоварен со всей России. Также будут конкурсы, призы и лекции.
Выставки и лекции
В ККК имени Маяковского приезжает скандальный блогер и семейный психолог Сатья Дас (18+). Билет на его выступление 23 апреля стоит от 3000 рублей. Сатья Дас не в первый раз приезжает в Новосибирск — о прошлом его выступлении можно прочитать в этом материале.
Художники из группы «Синие носы» побывали в Норильске, вдохновились и сделали выставку. Она открылась в «Центре культуры ЦК19» 27 марта и будет работать до 21 апреля. В экспозиции «Снежного авангарда» (16+) более 30 фотографий и видео. Билеты стоят от 150 рублей.
Благотворительность
Некоммерческая организация «Диада+1» организует благотворительный концерт (18+) в баре Bootleggers. Мероприятие состоится 2 апреля — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
— Мы — автономная некоммерческая организация и занимаемся поддержкой детей с аутизмом в Новосибирске. Мы — родители детей с ментальными нарушениями — открыли три ресурсных класса для наших детей, чтобы они не сидели годами взаперти дома, могли учиться и социализироваться. Сегодня одна из больших наших проблем — отсутствие денег, — рассказали «Диада+1».
Выступать будут Шура Карпенко и Алик Аншер (акустическое кабаре Kulturno). Вход с 19:00 бесплатный, но можно пожертвовать деньги.
В ТРЦ «Эдем» пройдет ярмарка-раздача животных «День Хвоста» (0+). 13 апреля можно будет познакомиться с животными из приюта и выбрать себе любимца. Вход свободный.
Ежегодный благотворительный фестиваль Woof (0+) пройдет в «Подземке» 20 и 21 апреля. На выставке-раздаче покажут больше 110 собак и кошек, с которыми можно познакомиться и забрать домой. Все собаки привиты, имеют паспорт и стерилизацию. Вход свободный. Также каждый может принести подарки: сухой корм, консервы, пеленки, миски, лотки и наполнители, медикаменты и игрушки.