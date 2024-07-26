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Религия Приметы на Акилу: что нужно сделать 27 июля — будете красивыми и богатыми

Приметы на Акилу: что нужно сделать 27 июля — будете красивыми и богатыми

Рассказываем о народных поверьях

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4 комментария
Православные вспоминают сразу нескольких святых

В субботу, 27 июля, православная церковь вспоминает погибшего от рук язычников ученика апостола Павла — Акилу, мученика Иуста Римского, а также преподобных Стефана Махрищского и Никодима Святогорца. Рассказываем, какие правила нужно было соблюдать в этот день на Руси, чтобы год прошел хорошо.

Что можно и что нельзя делать

В этот день на Руси было принято угождать хранителю полей — Полевому. Ему ставили горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить его снисхождение и в следующем году урожай будет хорошим. А еще на день Акилы можно собирать грибы, путешествовать и переезжать.

А молодые девушки в этот день брали новый кусок мыла. Считалось, что так они смогут смыть с себя всё плохое и привлечь любовь. Кстати, день считается благоприятным для стрижки. А еще по поверьям день хорошо подходит для заключения брака. Предки верили, что такие союзы будут крепкими и гармоничными.

Были в этот день и определенные запреты. Например, нельзя было бездельничать и лениться, выбрасывать остатки еды со стола — к бедности и финансовым проблемам. Не стоит давать деньги в долг и ругаться, такие конфликты могут быть затяжными и болезненными. Наоборот, лучше провести день в тишине, без лишнего шума.

Приметы на погоду

Есть несколько примет и на то, какой будет погода. Если 27 июля будет идти дождь — он задержится на неделю. Жара предвещала щедрый урожай, а ливень — обилие грибов. А встреча с летучей мышью считалась хорошим знаком — к теплу.

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Комментарии
4
человек в футляре
26 июля 2024, 21:35
Почему мы должны подводить под крещение Руси еврейскую базу,? Этих рабов Египетских фараонов? Нельзя делать национальным праздником, праздник совсем другой нации, навязанный чисто политическими мотивами князя Владимира.
Гость
26 июля 2024, 21:21
А я Вам скажу что нужно сделать - надо бы хорошо с утречка покакать и пописять. Привет. Ну а в целом Вы как? Я много раз Вам говорил, что если Вы думаете, что я отвяжусь от Вас с этим вопросом, то вы глубоко ошибаетесь. Так Вы как? Все хорошо? На жизнь смотрите с оптимизмом, а здоровье в поряке?
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