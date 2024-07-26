Приметы на Акилу: что нужно сделать 27 июля — будете красивыми и богатыми

Православные вспоминают сразу нескольких святых Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В субботу, 27 июля, православная церковь вспоминает погибшего от рук язычников ученика апостола Павла — Акилу, мученика Иуста Римского, а также преподобных Стефана Махрищского и Никодима Святогорца. Рассказываем, какие правила нужно было соблюдать в этот день на Руси, чтобы год прошел хорошо.



Что можно и что нельзя делать

В этот день на Руси было принято угождать хранителю полей — Полевому. Ему ставили горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить его снисхождение и в следующем году урожай будет хорошим. А еще на день Акилы можно собирать грибы, путешествовать и переезжать.

А молодые девушки в этот день брали новый кусок мыла. Считалось, что так они смогут смыть с себя всё плохое и привлечь любовь. Кстати, день считается благоприятным для стрижки. А еще по поверьям день хорошо подходит для заключения брака. Предки верили, что такие союзы будут крепкими и гармоничными.

Были в этот день и определенные запреты. Например, нельзя было бездельничать и лениться, выбрасывать остатки еды со стола — к бедности и финансовым проблемам. Не стоит давать деньги в долг и ругаться, такие конфликты могут быть затяжными и болезненными. Наоборот, лучше провести день в тишине, без лишнего шума.

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