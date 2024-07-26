Полкило пушистого счастья: манулят посадили в банки и взвесили — самое милое видео, которое вы видели

Взвешивание нужно было делать очень аккуратно Источник: «Manulization | Манулизация» / Telegram











В Новосибирском зоопарке не просто наблюдают за ростом манулят, специалисты также фиксируют важные параметры, такие как вес. Авторы телеграм-канала «Manulization | Манулизация» сняли, как проходит процедура взвешивания.



Видео было сделано, когда манулятам было всего 1,5 месяца, то есть в июне.

— Взвешивание манула — важная процедура, которая позволяет зоологам отслеживать состояние здоровья и следить за правильным развитием и ростом манулят. Новорожденный мануленок весит в среднем 100–150 граммов, к месяцу вес котенка уже может достигать 500 граммов пушистого счастья, — объяснили в Телеграм-канале. — Все пушистые малышочки растут и увеличиваются согласно всем нормам и графикам.

Для взвешивания манулят аккуратно садили в банки. Их мама Ева была сначала спокойна, а когда зоологи ушли — то выгнула спину дугой, говорится в канале. Смотрим на очень милое и забавное видео.

Зоологи были очень аккуратны Источник: «Manulization | Манулизация» / Telegram



Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особенно заинтересовали мячики.