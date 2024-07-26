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Животные Полкило пушистого счастья: манулят посадили в банки и взвесили — самое милое видео, которое вы видели

Полкило пушистого счастья: манулят посадили в банки и взвесили — самое милое видео, которое вы видели

Их мама Ева свое недовольство показала своеобразно

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7 комментариев
Взвешивание нужно было делать очень аккуратно

В Новосибирском зоопарке не просто наблюдают за ростом манулят, специалисты также фиксируют важные параметры, такие как вес. Авторы телеграм-канала «Manulization | Манулизация» сняли, как проходит процедура взвешивания.

Видео было сделано, когда манулятам было всего 1,5 месяца, то есть в июне.

— Взвешивание манула — важная процедура, которая позволяет зоологам отслеживать состояние здоровья и следить за правильным развитием и ростом манулят. Новорожденный мануленок весит в среднем 100–150 граммов, к месяцу вес котенка уже может достигать 500 граммов пушистого счастья, — объяснили в Телеграм-канале. — Все пушистые малышочки растут и увеличиваются согласно всем нормам и графикам.

Для взвешивания манулят аккуратно садили в банки. Их мама Ева была сначала спокойна, а когда зоологи ушли — то выгнула спину дугой, говорится в канале. Смотрим на очень милое и забавное видео.

Зоологи были очень аккуратны

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особенно заинтересовали мячики.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

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Комментарии
7
урлулуу
26 июля 2024, 18:24
Мелкие манулы-топ,но когда они вырастают-становятся похожи на злую грымзу.
Гость
26 июля 2024, 18:28
Банку не могли что ли пошире найти? Изверги.
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