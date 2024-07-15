Манулята сыграли в футбол в Новосибирском зоопарке — забавное видео

В Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики. Телеграм-канал «Manulization | Манулизация» опубликовал видео их забавной игры.
— Особенно котятам понравились мячики: они весело бегают с ними по всей территории, подкидывают и иногда даже пытаются отобрать друг у друга. В общем, чем не настоящий манулий футбол! — восторгаются авторы канала.
Ранее манулята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой.
В Новосибирский зоопарк привезли нового льва. Животное на видео снял постоянный гость учреждения. По его сообщению, самца зовут Ричард.
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