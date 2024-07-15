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Животные Манулята сыграли в футбол в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Манулята сыграли в футбол в Новосибирском зоопарке — забавное видео

И у них прекрасно получается!

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1 комментарий
Яркие игрушки разбросали в вольере

В Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили самые разные игрушки — диких котят особо заинтересовали мячики. Телеграм-канал «Manulization | Манулизация» опубликовал видео их забавной игры.

— Особенно котятам понравились мячики: они весело бегают с ними по всей территории, подкидывают и иногда даже пытаются отобрать друг у друга. В общем, чем не настоящий манулий футбол! — восторгаются авторы канала.

Ранее манулята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой.

В Новосибирский зоопарк привезли нового льва. Животное на видео снял постоянный гость учреждения. По его сообщению, самца зовут Ричард.

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Комментарии
3
Гость
15 июля 2024, 17:18
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
15 июля 2024, 17:31
Хороший манул дооххлый манул.
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