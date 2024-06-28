Манулята выстроились в линию в вольере — смотрим на видео, чего они с нетерпением ждали

Почти идеальное построение Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке манулята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой. Интересное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

В ролике манулята в нетерпении сидят в вольере и наблюдают не только за соседней клеткой, но и за мамой. Лоло не выдерживает напряжения и повисает на ограждении.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Ранее в Новосибирском зоопарке восхищенные красотой манула гости не дали ему отдохнуть. Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания сделать это не удалось.



Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.

