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Животные Манулята выстроились в линию в вольере — смотрим на видео, чего они с нетерпением ждали

Манулята выстроились в линию в вольере — смотрим на видео, чего они с нетерпением ждали

Их мама не выдержала ожидания и повисла на клетке

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Почти идеальное построение

В Новосибирском зоопарке манулята очень забавно ждали ужина — они выстроились в линию и смотрели в одну сторону, туда, где обычно появляется сотрудник с едой. Интересное видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков.

В ролике манулята в нетерпении сидят в вольере и наблюдают не только за соседней клеткой, но и за мамой. Лоло не выдерживает напряжения и повисает на ограждении.

Ранее в Новосибирском зоопарке восхищенные красотой манула гости не дали ему отдохнуть. Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания сделать это не удалось.

Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.

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