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Животные Манулятам мама принесла кусок мяса — смотрим на видео, что они с ним сделали

Манулятам мама принесла кусок мяса — смотрим на видео, что они с ним сделали

Самку не пустили с добычей в домик

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Манулята любят играть и теперь много времени проводят вне домиков

В Новосибирском зоопарке самка манула принесла добычу к домику. Но детеныши внутрь ее с мясом не пустили. Милое видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Манулята с интересом изучали мясо, но пока сами его не стали пробовать. Детеныши еще слишком маленькие и пьют молоко самки, но мама уже знакомит их с пищей. Котята трогали добычу лапками.

В итоге мясо самка все же унесла.

В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.

Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.

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