Манулятам мама принесла кусок мяса — смотрим на видео, что они с ним сделали

Манулята любят играть и теперь много времени проводят вне домиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке самка манула принесла добычу к домику. Но детеныши внутрь ее с мясом не пустили. Милое видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Манулята с интересом изучали мясо, но пока сами его не стали пробовать. Детеныши еще слишком маленькие и пьют молоко самки, но мама уже знакомит их с пищей. Котята трогали добычу лапками.

В итоге мясо самка все же унесла.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.

