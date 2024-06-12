Манулятам мама принесла кусок мяса — смотрим на видео, что они с ним сделали

В Новосибирском зоопарке самка манула принесла добычу к домику. Но детеныши внутрь ее с мясом не пустили. Милое видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.
Манулята с интересом изучали мясо, но пока сами его не стали пробовать. Детеныши еще слишком маленькие и пьют молоко самки, но мама уже знакомит их с пищей. Котята трогали добычу лапками.
В итоге мясо самка все же унесла.
В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.
Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.