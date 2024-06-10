«Легче встретить жирафа на кухне»: дикий манул попал на камеру алтайского пастуха — кот шипел и был очень недоволен

Такую кису лучше не трогать Источник: Сайлюгемский национальный парк / Telegram











В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.



— Стоило рассказать, что легче встретить жирафа на кухне, чем манула в природе, и — о, чудо! Встреча с манулом как по заказу! Скотовод нос к носу столкнулся с манулом, случайно увидев дикого кота в камнях, когда пас скот на Северо-Чуйском хребте, — сообщили в телеграм-канале Сайлюгемского нацпарка и поделились видео, которое прислала их сотрудница.

Манул сидел на камнях и был недоволен, что его снимают. Он грозно шипел, а потом быстро убежал.

Источник: Сайлюгемский национальный парк / Telegram

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. В этом году детеныши появились у двух самок. У одной родилось пять котят, у второй — семь.

