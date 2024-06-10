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Животные «Легче встретить жирафа на кухне»: дикий манул попал на камеру алтайского пастуха — кот шипел и был очень недоволен

«Легче встретить жирафа на кухне»: дикий манул попал на камеру алтайского пастуха — кот шипел и был очень недоволен

Ему удалось сделать очень редкие кадры

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Такую кису лучше не трогать

В Республике Алтай сняли редкие кадры манула в дикой природе — кот был замечен в Кош-Агачском районе сидящим на камнях.

— Стоило рассказать, что легче встретить жирафа на кухне, чем манула в природе, и — о, чудо! Встреча с манулом как по заказу! Скотовод нос к носу столкнулся с манулом, случайно увидев дикого кота в камнях, когда пас скот на Северо-Чуйском хребте, — сообщили в телеграм-канале Сайлюгемского нацпарка и поделились видео, которое прислала их сотрудница.

Манул сидел на камнях и был недоволен, что его снимают. Он грозно шипел, а потом быстро убежал.

Манулы — настоящие звезды Новосибирского зоопарка. В этом году детеныши появились у двух самок. У одной родилось пять котят, у второй — семь.

Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. В этот раз в вольер поставили миску с водой.

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Манул Республика Алтай Кош-Агач Сайлюгемский национальный парк
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