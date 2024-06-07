Манулятам поставили миску с водой, но они решили использовать ее по-своему — забавное видео

В Новосибирском зоопарке манулята все чаще выходят из домиков и играют на улице. В этот раз в вольер поставили миску с водой, только вот детеныши решили использовать ее по-своему.
Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. На нем детеныши резвятся, покоряют пень и интересуются блестящей миской. Только пить с нее они не стали, а вот лапки решили искупать.
Их мама Лоло не была против подобных игр. Смотрит на забавных манулят.
В этом году детеныши появились у двух самок манулов. У одной родилось пять котят, у второй — семь.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подержала в руках крошечного мануленка. Детеныша назвали Анечной.
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