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Животные Манулятам поставили миску с водой, но они решили использовать ее по-своему — забавное видео

Манулятам поставили миску с водой, но они решили использовать ее по-своему — забавное видео

Детеныши теперь постоянно играют и каждый день учатся чему-то новому

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Манулята растут не по дням, а по часам

В Новосибирском зоопарке манулята все чаще выходят из домиков и играют на улице. В этот раз в вольер поставили миску с водой, только вот детеныши решили использовать ее по-своему.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. На нем детеныши резвятся, покоряют пень и интересуются блестящей миской. Только пить с нее они не стали, а вот лапки решили искупать.

Их мама Лоло не была против подобных игр. Смотрит на забавных манулят.

В этом году детеныши появились у двух самок манулов. У одной родилось пять котят, у второй — семь.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подержала в руках крошечного мануленка. Детеныша назвали Анечной.

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