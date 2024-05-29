НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 746мм 38%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,44
EUR 96,24
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Убийца Барсук получил третий пожизненный срок

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Животные Вице-мэр Новосибирска подержала в руках крошечного мануленка и раскрыла его имя — милое фото

Вице-мэр Новосибирска подержала в руках крошечного мануленка и раскрыла его имя — милое фото

Фотографией Анна Терешкова поделилась в социальных сетях

381
6 комментариев
Всего в зоопарке у двух самок манула родились 12 детенышей

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова подержала в руках крошечного мануленка. Фотографией с диким котенком она поделилась в социальных сетях.

— Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имени Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно! — написала в своем телеграм-канале Анна Терешкова.

В этом году две самки манула из Новосибирского зоопарка стали мамами. У одной родилось пять котят, у второй — семь. Одного из них назвали Аня, имена остальных пока неизвестны. Детеныши родились в апреле с разницей в пять дней. Уже на прошлой неделе животные начали аккуратно показываться посетителям, сейчас они стали чуть смелее, котята начали играть и охотиться.

Специалисты зоопарка просят гостей быть тише рядом с вольерами, чтобы не пугать малышей.

Год назад котята родились у манула Евы. Посетители смогли их увидеть в начале июня.

Обновлено. Анна Терешкова также написала, о том, что рада была знать и общаться с Ростиславом Шило. Она вспомнила свой первый визит в зоопарк в 8 утра, когда все животные бежали встречать его. После директором стал сын Ростислава — Андрей Шило.

— Андрею Шило было не очень комфортно в первое время, ведь ему было только 27 лет. Но его прекрасная семья, сотрудники и немного мы, помогли сохранить наработки и традиции, заложенные Шило старшим! Сегодня это, так же как и 10 лет назад, лучший зоопарк страны и один из лучших зоопарков мира! Традиции продолжаются! — написала Анна Терешкова в телеграм-канале.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Манул Котенок Детеныш Животные Вице-мэр Анна Терешкова Новосибирский зоопарк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,  46

Ксения,  33

Vagon,  36

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление