Вице-мэр Новосибирска подержала в руках крошечного мануленка и раскрыла его имя — милое фото

В этом году две самки манула из Новосибирского зоопарка стали мамами . У одной родилось пять котят, у второй — семь. Одного из них назвали Аня, имена остальных пока неизвестны. Детеныши родились в апреле с разницей в пять дней. Уже на прошлой неделе животные начали аккуратно показываться посетителям, сейчас они стали чуть смелее , котята начали играть и охотиться.

Обновлено. Анна Терешкова также написала, о том, что рада была знать и общаться с Ростиславом Шило. Она вспомнила свой первый визит в зоопарк в 8 утра, когда все животные бежали встречать его. После директором стал сын Ростислава — Андрей Шило.



— Андрею Шило было не очень комфортно в первое время, ведь ему было только 27 лет. Но его прекрасная семья, сотрудники и немного мы, помогли сохранить наработки и традиции, заложенные Шило старшим! Сегодня это, так же как и 10 лет назад, лучший зоопарк страны и один из лучших зоопарков мира! Традиции продолжаются! — написала Анна Терешкова в телеграм-канале.



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