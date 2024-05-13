«Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды»: Анна Терешкова уходит с поста вице-мэра Новосибирска

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что уходит из мэрии Новосибирска. Об этом она написала в личном телеграм-канале.
— Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает, — написала Терешкова.
В посте Анна Терешкова вспомнила о том, какую работу сделала, находясь на посту вице-мэра. Среди них модернизация библиотек, благоустройство парков и скверов, организация молодежных проектов и многое другое.
— Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды развития Новосибирска, людей творческих, созидающих, думающих, преданных городу. Мне очень повезло — я работала с настоящими профессионалами, верными своему делу. Но рано или поздно приходит время двигаться дальше, — отметила Анна Терешкова.