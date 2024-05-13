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Город «Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды»: Анна Терешкова уходит с поста вице-мэра Новосибирска

«Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды»: Анна Терешкова уходит с поста вице-мэра Новосибирска

О своем намерении она заявила в соцсетях

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Пост она занимала 10 лет

Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что уходит из мэрии Новосибирска. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

— Я приняла трудное решение завершить работу в мэрии Новосибирска. Говорить о том, сколько всего мы сделали за 10 лет, наверное, нет смысла. Лучше и точнее горожан никто не оценит. Я понимаю, что моя работа не всегда воспринималась однозначно. По этому поводу есть известное выражение: не критикуют того, кто ничего не делает, — написала Терешкова.

В посте Анна Терешкова вспомнила о том, какую работу сделала, находясь на посту вице-мэра. Среди них модернизация библиотек, благоустройство парков и скверов, организация молодежных проектов и многое другое.

— Я чувствовала гордость за то, что являюсь частью команды развития Новосибирска, людей творческих, созидающих, думающих, преданных городу. Мне очень повезло — я работала с настоящими профессионалами, верными своему делу. Но рано или поздно приходит время двигаться дальше, — отметила Анна Терешкова.

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