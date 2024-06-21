Посетители зоопарка помешали манулу отдыхать — смотрим на видео, что сделал в ответ недовольный кот

Никакого покоя из-за поклонников Источник: Сергей Ильтяков











В Новосибирском зоопарке восхищенные красотой манула гости не дали ему отдохнуть. Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания сделать это не удалось.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. На видео манул пытается поспать, но отвлекается на посторонние звуки. Он пытается найти удобную позу, а потом с возмущением и недовольством смотрит на гостей.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В Новосибирском зоопарке манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.



Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.