Нового льва привезли в Новосибирский зоопарк: любуемся на Ричарда — видео

Самца привезли из пермского зоопарка Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирский зоопарк привезли нового льва. Животное на видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. По его сообщению, самца зовут Ричард.



Сейчас льва уже могут увидеть посетители. Он прогуливается по вольеру. Пока животное изучает свое новое место обитания. Как сообщают очевидцы, со львицей его пока не познакомили. Ричард с удовольствием валяется на траве. Отметим, что у него шикарная грива!

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Предыдущий лев умер почти два года назад — Сэм прожил в Новосибирске 13 лет. В апреле этого года стало известно, что Новосибирский зоопарк ведет переговоры о покупке нового животного.

