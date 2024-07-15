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Животные Нового льва привезли в Новосибирский зоопарк: любуемся на Ричарда — видео

Нового льва привезли в Новосибирский зоопарк: любуемся на Ричарда — видео

Хищника уже могут увидеть посетители

2 924
28 комментариев
Самца привезли из пермского зоопарка

В Новосибирский зоопарк привезли нового льва. Животное на видео снял постоянный гость учреждения Сергей Ильтяков. По его сообщению, самца зовут Ричард.

Сейчас льва уже могут увидеть посетители. Он прогуливается по вольеру. Пока животное изучает свое новое место обитания. Как сообщают очевидцы, со львицей его пока не познакомили. Ричард с удовольствием валяется на траве. Отметим, что у него шикарная грива!

Предыдущий лев умер почти два года назад — Сэм прожил в Новосибирске 13 лет. В апреле этого года стало известно, что Новосибирский зоопарк ведет переговоры о покупке нового животного.

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Комментарии
30
Butch
15 июля 2024, 16:17
"Животное видео"? Это как?))
224274911
15 июля 2024, 16:28
Ура !!! Снова у нас есть ЛЕВ!!!! Ричард живи долго и счастливо у нас в Сибири..
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