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Животные Новосибирский зоопарк ведет переговоры о получении нового льва — предыдущий Сэм умер почти два года назад

Новосибирский зоопарк ведет переговоры о получении нового льва — предыдущий Сэм умер почти два года назад

Ввезти животное из-за границы сейчас сложно

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Сэм прожил в Новосибирске 13 лет и умер. Найтири сейчас восемь лет и она теперь одна

Новосибирский зоопарк ведет переговоры с зоопарками России и Средней Азии, чтобы получить в коллекцию самца льва. Предыдущий умер почти два года назад — Сэм прожил в Новосибирске 13 лет.

После смерти Сэма львица Найтири осталась одна.

— Подобрать для восьмилетней львицы не родственного взрослого и здорового самца с известным происхождением и родословной в условиях закрытия границ для обмена животными сложно. В настоящее время ведутся переговоры с зоопарками России и Средней Азии, где содержатся львы с известной родословной, не имеющие проблем со здоровьем, — говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС.

Сейчас посетители могут посмотреть только на львицу.

Накануне стало известно, что в Новосибирском зоопарке родился пингвиненок Гумбольдта.

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