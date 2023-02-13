Прошлый умер летом: Новосибирский зоопарк ищет генетически здорового африканского льва

Новосибирский зоопарк ищет нового африканского льва, чтобы создать пару. Лев Сэм, который прожил в Новосибирске 13 лет, умер в июле прошлого года.
— Прорабатывается вопрос поиска генетически здорового животного для создания новой пары львов. Решение, из какого зоопарка поступит самец льва, в настоящий момент не принято, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — Дополнительно сообщается, что зоопарки в России пополняют коллекцию животных путем обмена с другими зоопарками. При подтвержденном процессе обмена Новосибирский зоопарк оплачивает расходы, связанные с транспортировкой животного.
Ранее стало известно, что в Новосибирском зоопарке родился щенок медоеда. Также у пары белых медведей родились два медвежонка. Пол малышей пока определить невозможно.