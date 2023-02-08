В новосибирском зоопарке родился один из любимых зверей вице-мэра Анны Терешковой — отгадайте, кто весит полкилограмма

В Новосибирском зоопарке родился щенок медоеда. Это произошло 22 декабря, первые недели после этого мать детеныша вела себя очень скрытно и осторожно.
— Самка редко покидала укрытие, и о появлении на свет малыша сотрудники зоопарка узнали по характерному писку и изменению поведения самки. Сейчас кроху изредка можно увидеть: мать иногда переносит его из одного домика в другой, — говорится в сообщении в группе зоопарка во «ВКонтакте».
Сейчас мать кормит маленького медоеда молоком и оберегает от внешнего мира. Она никого не подпускает к их домику. Отец малыша живет в соседнем вольере, он не принимает участия в воспитании потомства. Первый ребенок у этой пары родился в 2021 году, это была девочка.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также написала в своем Telegram-канале о рождении медоеда. По ее словам, до рождения манула Снежинки эти животные были ее главными любимцами в зоопарке:
— У каждого новосибирца есть любимое животное в зоопарке. У меня, конечно, манул Снежинка, но до этого — медоед. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998–2003 годы провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире». Так вот, в нашем зоопарке даже такие бесстрашные животные становятся просто папой и мамой!
Накануне стало известно, что у пары белых медведей в Новосибирском зоопарке родились два медвежонка. Пол малышей пока определить невозможно.