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В новосибирском зоопарке родился один из любимых зверей вице-мэра Анны Терешковой — отгадайте, кто весит полкилограмма

Этот вид был признан самым бесстрашным млекопитающим в мире

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Малыш еще питается молоком

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В Новосибирском зоопарке родился щенок медоеда. Это произошло 22 декабря, первые недели после этого мать детеныша вела себя очень скрытно и осторожно.

— Самка редко покидала укрытие, и о появлении на свет малыша сотрудники зоопарка узнали по характерному писку и изменению поведения самки. Сейчас кроху изредка можно увидеть: мать иногда переносит его из одного домика в другой, — говорится в сообщении в группе зоопарка во «ВКонтакте».

Малыш весит чуть больше полукилограмма

Малыш весит чуть больше полукилограмма

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Сейчас мать кормит маленького медоеда молоком и оберегает от внешнего мира. Она никого не подпускает к их домику. Отец малыша живет в соседнем вольере, он не принимает участия в воспитании потомства. Первый ребенок у этой пары родился в 2021 году, это была девочка.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова также написала в своем Telegram-канале о рождении медоеда. По ее словам, до рождения манула Снежинки эти животные были ее главными любимцами в зоопарке:

— У каждого новосибирца есть любимое животное в зоопарке. У меня, конечно, манул Снежинка, но до этого — медоед. Книга рекордов Гиннесса в своих изданиях за 1998–2003 годы провозгласила медоеда «самым бесстрашным млекопитающим в мире». Так вот, в нашем зоопарке даже такие бесстрашные животные становятся просто папой и мамой!

Накануне стало известно, что у пары белых медведей в Новосибирском зоопарке родились два медвежонка. Пол малышей пока определить невозможно.

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