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Бесстрашная сибирячка покормила манула, стоя в клетке — видео за сутки набрало 4,7 миллиона просмотров в TikTok

Манул Снежинка — еще котенок, поэтому любит играть и не показывает агрессию

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Снежинка сама подходит за едой к киперу (сотруднику зоопарка, который занимается уходом и кормлением животных)

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Видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало 4,7 миллиона просмотров за сутки в соцсети TikTok. Кормление снял новосибирский блогер Роман Паулов.

— Это было обычное ежедневное кормление. Снежинка — еще котенок. Приблизительно до года они не такие агрессивные и суровые, как взрослые манулы. Снежинка пока еще любит играть и даже сама подходит выпрашивать еду. Кормят их зимой крысками, мышками (специально приготовленными) и однодневными цыплятами. Взрослые манулы людей к себе не подпускают, — объяснил автор ролика.

Своим видео Роман Паулов поделился и с редакцией НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Роман Паулов

Недавно Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость и даже сесть на шпагат.

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