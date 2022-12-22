Бесстрашная сибирячка покормила манула, стоя в клетке — видео за сутки набрало 4,7 миллиона просмотров в TikTok

Видео, на котором сотрудница Новосибирского зоопарка кормит манула Снежинку, набрало 4,7 миллиона просмотров за сутки в соцсети TikTok. Кормление снял новосибирский блогер Роман Паулов.
— Это было обычное ежедневное кормление. Снежинка — еще котенок. Приблизительно до года они не такие агрессивные и суровые, как взрослые манулы. Снежинка пока еще любит играть и даже сама подходит выпрашивать еду. Кормят их зимой крысками, мышками (специально приготовленными) и однодневными цыплятами. Взрослые манулы людей к себе не подпускают, — объяснил автор ролика.
Своим видео Роман Паулов поделился и с редакцией НГС.
Недавно Снежинка точила коготки и потеряла равновесие. Чтобы не упасть с ветки, ей пришлось проявлять гибкость и даже сесть на шпагат.